Test JBL Live Flex 4 : la nouvelle alternative séduisante aux Galaxy Buds4 et aux AirPods 4

Alors que Samsung et Apple misent sur des écouteurs semi-ouverts aux fonctions exclusives à leur écosystème maison, JBL vient proposer une alternative plutôt séduisante : les JBL Live Flex 4. Conçus pour offrir une expérience complète, immersive et sur mesure au quotidien, que valent-ils vraiment sur le terrain ? On les a testés pour vous.

Au mois de mai, JBL a renouvelé son catalogue de produits audio. Aux côtés des Partybox, d’un produit totalement inédit et de ses nouveaux casques – nous avons d’ailleurs déjà testé le JBL Live 780NC –, la marque a présenté sa nouvelle gamme d’écouteurs : les JBL Live 4. Elle est composée de trois modèles, afin de correspondre au mieux aux besoins des utilisateurs : des intra-auriculaires avec tiges, d’autres en forme de « haricot » et enfin des semi-ouverts.

C’est sur ces derniers, baptisés JBL Live Flex 4, que porte le test d’aujourd’hui – mais restez connectés : les deux autres seront également passés au crible de notre analyse dans de prochains articles dédiés. Les JBL Live Flex 4 sont des écouteurs conçus pour le quotidien, qui entendent proposer une expérience complète, immersive et sur mesure – tout cela en étant évidemment pourvu du son JBL Signature. Mais qu’en est-il en pratique ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité

Les JBL Live Flex 4 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de JBL et chez les revendeurs partenaires. Comme pour les casques JBL Live 680NC et 780NC, ainsi que pour les autres versions d’écouteurs, ils se déclinent en sept coloris : orange, vert, violet, noir, bleu, argent et champagne – cette dernière teinte étant celle de notre exemplaire de test.

Ils sont proposés au prix de 199,99 euros – tout comme l’étaient leurs prédécesseurs au moment de leur sortie. Les concurrents directs des JBL Live Flex 4 qui sont, rappelons-le, des écouteurs semi-ouverts – sont donc sans surprise les Galaxy Buds4 de Samsung et les AirPods 4 d’Apple. Pour rappel, les premiers sont à 179 euros, les seconds à 199 euros dans leur version avec réduction de bruit active (RBA).

Dans la boîte des JBL Live Flex 4, on retrouve la documentation habituelle et les écouteurs protégés dans leur boîtier : l’étui Smart Charging Case – sur lequel nous aurons l’occasion de revenir. Mais contrairement aux JBL Live Flex 3, pas de câble de recharge USB type C à l’horizon.

Design et contrôle

Les JBL Live Flex 4 sont, on le disait, des écouteurs semi-ouverts. Leur tige est, comme chez la concurrence, aplatie. Et, comme sur leurs prédécesseurs, on retrouve une plaque en métal sur l’extérieur. On observe une véritable harmonie visuelle chez les trois membres de la famille JBL Live 4 : au-delà de la palette de couleurs proposée, elle se manifeste par la présence d’un motif rayé sur cette tige métallisée, qui leur apporte un aspect « premium ».

L’intérieur de la tige comprend une indication : R et L, respectivement pour droite et gauche. C’est aussi ici que se trouvent les « boutons » qui viennent épouser les broches du boîtier de recharge. La partie écouteur possède un capteur de proximité permettant à l’appareil de savoir si vous le portez ou non, ainsi qu’une grille et un micro.

Au total, les JBL Live Flex 4 disposent de 6 microphones. La forme des écouteurs est plutôt équilibrée et ils sont très légers : 4,5 grammes chacun – comme leurs prédécesseurs. Ces atouts rendent les JBL Live Flex 4 confortables tout au long de la journée.

Et si l’on s’intéresse au maintien, nous les trouvons plus fiables que les Galaxy Buds4 : leur forme s’adapte mieux à celle de notre pavillon – mais sur ce point, ce sont vos oreilles qui trancheront. Nous ne tenterons toutefois pas le diable en allant faire un footing avec. Aussi, ils sont certifiés IP54 contre l’eau et la poussière.

D’aspect, on pourrait croire que le design de l’étui Smart Charging Case nouvelle génération qui accompagne les JBL Live Flex 4 n’est pas bien différent de celui du boîtier des JBL Live Flex 3. Mais son écran est plus grand et son interface a été remaniée pour une expérience encore plus intuitive. En revanche, son poids a été revu à la hausse : 67,1 grammes, contre 63,7 grammes. Comme pour la génération précédente – et les Galaxy Buds4 désormais –, l’étui accueille les écouteurs posés à plat.

Aux extrémités gauche et droite figurent respectivement un L et un R pour indiquer l’emplacement de chaque écouteur. On retrouve les fameuses stries emblématiques de la gamme de cette année à l’intérieur du boîtier, l’intérieur du couvercle affiche le nom du modèle en entier : JBL Live Flex 4.

Cet étui arbore un look métallisé qui ravira ceux qui détestent les traces de doigts : il n’y est pas sensible. L’écran tactile, dédié à la consultation sommaire des notifications et au contrôle des écouteurs, dont est doté son couvercle l’est davantage. Le nom de JBL y est toujours inscrit.

La charnière est estampillée du nom du modèle : Live Flex 4 ; tandis que l’arrière du boîtier comporte le port USB type C pour la charge, ainsi que le bouton d’appairage.

Côté contrôle, JBL offre une expérience complète. Contrairement à ses rivaux, les JBL Live Flex 4 ne proposent pas de contrôle par glissement tactile – directement sur les écouteurs, du moins – ou par pincement, mais un contrôle par toucher. Appuyer longuement au sommet de la tige de l’écouteur permet de rejeter un appel entrant ou de couper/activer le micro, tandis que toucher deux fois cet endroit permet de répondre à un appel entrant ou de raccrocher l’appel en cours.

Par défaut sur l’écouteur gauche, appuyer longuement sur le sommet de la touche permet d’activer l’assistant vocal natif, un appui de commander le son ambiant et un double appui d’activer/désactiver TalkThru. Sur le droit, c’est la même chose pour l’appui long, mais un toucher met sur pause ou lance la lecture, deux appuis lance la piste suivante, trois appuis la précédente. Quant au fait de toucher puis d’appuyer et de maintenir, cela permet d’accéder au jumelage.

Et (presque) toutes ces commandes sont personnalisables via l’application – qui permet d’accéder à d’autres commandes, mais nous y reviendrons. Et l’efficacité est là.

Ainsi, JBL s’adapte à vos préférences en proposant une expérience sur mesure. Cela se manifeste a fortiori avec l’étui Smart Charging Case – qui vient renforcer le contrôle des écouteurs. Ce boîtier nouvelle génération est livré avec Smart OS 3.0. Et c’est là que l’on retrouve des contrôles par glissement. D’ailleurs, n’ayez pas peur de garder le boîtier dans votre poche à cause de son écran tactile : un déverrouillage par glissement est, par défaut, nécessaire pour accéder aux commandes.

Par défaut, l’accès rapide de l’interface comprend un player pour contrôler la piste en cours de lecture, elle permet également d’augmenter ou de baisser le volume, de commander le son d’ambiance et l’égaliseur.

D’un glissement vers le haut, vous accédez au Menu de l’interface, qui se compose de trois catégories : les Réglages audio, les outils et les Paramètres du boîtier. En navigant à travers la première, vous accédez à d’autres fonctionnalités et vous pouvez même sélectionner certaines d’entre elles – avec un système de favoris – pour qu’elles apparaissent sur l’écran d’accueil. Peuvent être ajoutées, par exemple, les fonctions Smart Talk, Son Spatial ou Voice Aware.

La catégorie Outils vous permet d’accéder à un Minuteur, une Lampe Torche ou encore à la fonction « Trouver mes écouteurs ». Cette dernière fait émettre un son aigu à l’un ou l’autre de vos écouteurs pour vous aider à le retrouver.

Quant aux Paramètres du boîtier, ils vous permettent d’ajuster la luminosité de l’écran, de sélectionner le fond d’écran prédéfini que vous préférez, d’activer l’option Écran de réveil rapide (qui l’est par défaut) et de choisir le nombre d’appuis nécessaires. Surtout, vous pouvez Réorganiser l’accès rapide de l’écran d’accueil : par exemple, mettre le player en second et l’égaliseur en premier.

C’est également dans les Paramètres du boîtier que vous pourrez vous atteler à la Personnalisation du centre d’information en choisissant trois options parmi une liste prédéfinie. Ce dernier est accessible, après avoir déverrouillé l’étui, via un glissement vers le bas. Il affiche la date et l’heure, le niveau de batterie du boîtier et de chaque écouteur, trois fonctions (par défaut le bouton pause/lecture, le contrôle du son d’ambiance et l’égaliseur) et un bouton d’accès aux notifications. Ces dernières s’affichent de manière sommaire. Si vous recevez un mail, par exemple, vous n’en aurez pas la totalité.

Dernière personnalisation possible : celle du bouton à l’arrière du boîtier – qui est aussi celui d’appairage. Trois commandes possibles : appui simple, double ou triple. Plusieurs fonctions peuvent y être assignées : par défaut, la première permet le Réveil/Extinction de l’écran et la deuxième d’Accéder à l’accès rapide – « Rien » étant attribué au triple appui. Mais l’accès à la Lampe torche ou le Minuteur peuvent s’y substituer.

Vous pouvez aussi invoquer par commande vocale l’assistant IA de votre smartphone : cela a fonctionné avec Gemini sur notre Xiaomi 17T (lancement d’un minuteur, de la piste suivante sur Spotify…). Toutefois, si ses concurrents intègrent la très utile fonctionnalité « Gestes de la tête », ce n’est pas le cas de JBL Live Flex 4. En revanche, contrairement aux Galaxy Buds4, remettre l’un ou l’autre des écouteurs précédemment retirés réactive automatiquement la lecture – qui avait, de fait, été suspendue par le retrait.

Qualité audio et réduction de bruit

Côté matériel, les JBL Live Flex 4 disposent d’un transducteur dynamique de 12 mm. Et, côté logiciel, ils ne sont pas en reste non plus. L’application – on l’abordera juste après – donne accès à un égaliseur 10 bandes, avec six profils prédéfinis (idéal pour les néophytes) et la possibilité d’en créer de nouveaux. Cela permet d’optimiser l’expérience d’écoute en fonction de vos préférences, voire de gommer certains petits défauts de la qualité audio.

Si elle est bonne, les différentes fonctions visant à renforcer l’immersion (RBA, amplification personnelle…) peuvent parfois venir empiéter, à cause du traitement appliqué par l’algorithme, sur « l’authenticité » du son et le rendre plus « lisse ». On retrouve toutefois ce son JBL Signature, avec ses basses puissantes.

Intéressons-nous maintenant à la réduction de bruit. Puisque nous sommes sur des écouteurs semi-ouverts, rien ne sert de s’attendre à l’efficacité que peuvent offrir un casque ou des écouteurs intra-auriculaires avec leur isolation passive. Mais les JBL Live Flex 4 s’en sortent plutôt bien dans ce domaine.

Évidemment, les bruits soudains et très aigus (éternuements, sirènes…) mettront en peine la RBA – mais il en va de même chez la concurrence. Et si certaines conversations parviennent à se frayer un chemin, les JBL Live Flex 4 savent atténuer le brouhaha d’un open space et les bruits inhérents aux transports en commun. Mais en milieu urbain ou bruyant, ne comptez pas sur eux pour vous couper totalement du monde. Ce n'est pour autant pas la meilleure du marché.

Surtout, leur RBA s’adapte à votre environnement et à vos préférences : les Commandes du son ambiant vous permettent d’alterner à l’envi entre état de concentration optimal (la RBA), besoin de prêter attention à l’environnement (Ambient Aware) et conversation claire (Talk Thru). De plus, la RBA est elle-même personnalisable : vous pouvez activer la RBA adaptative (qui passe à la version 2.0) ou choisir un niveau de RBA, mais aussi activer la Compensation automatique pour ajuster le niveau de RBA en temps réel en fonction de votre port des écouteurs.

Mention spéciale pour la réactivité de la fonction Smart Talk (que vous pouvez affiner dans l’application) qui consiste à arrêter la musique en cours lorsque vous commencer à parler. Et comme pour le JBL Live 780NC, nous restons toutefois sceptiques quant à l’Amplification sonore personnelle, en tout cas lorsque son gain est poussé au maximum. En plus du bruit de fond qu’elle présente, elle exacerbe tous les petits bruits – ce qui peut s’avérer contreproductif, cette fonction ayant pour vocation d’améliorer la conversation.

Les JBL Live Flex 4 supportent plusieurs codecs, et notamment le codec Bluetooth standard AAC, mais également le codec LDAC (Audio Haute Résolution) pour profiter d’une qualité sonore encore meilleure. Basculer de l’un à l’autre se fait par l’activation / la désactivation de l’interrupteur LDAC dans l’application JBL Headphones – moyennant un redémarrage des écouteurs.

Les JBL Live Flex 4 sont également compatibles avec Auracast et le LE Audio, ce dernier permettant un meilleur son, une consommation réduite et des performances sans fil plus fiables. Notez qu’activer la connexion LE Audio désactive temporairement certaines fonctions, comme le Son Spatial ou l’Audio & vidéo intelligents. Il en va de même pour le LDAC : Personi-Fi, le Son Spatial (et son contrôle par geste), l’Égalisation à faible volume ainsi que la Compensation de fuite se retrouvent désactivés lorsque l’audio Hi-Res est activé.

Les JBL Live Flex 4 sont également optimisés pour que vous n’ayez aucun mal à passer des appels intelligibles – a fortiori dans un milieu calme. Ils s’appuient pour cela sur plusieurs technologies. La première est la 6 microphones 2.0 qui repose sur un algorithme entraîné par IA qui permet, couplée à la RBA, de couper le bruit de fond et de garder votre voix claire.

Cette première technologie est soutenue par d’autres fonctions : l’Optimiseur de niveau sonore, qui équilibre automatiquement la voix de votre interlocuteur, mais aussi des Réglages du son et de la voix pour ajuster le ton de l’un et l’autre. Voice Aware vient compléter le tableau : cette fonction permet de régler le volume de votre propre voix. Enfin, les JBL Live Flex 4 disposent d’un Mode appel privé, qui sert à améliorer le niveau de votre voix ou la confidentialité de la conversation.

Application et interaction

Les JBL Live Flex 4 s’imposent comme une alternative convaincante aux AirPods 4 et aux Galaxy Buds4 pour tous ceux qui ne possèdent pas d’iPhone ou de smartphones Galaxy – et même pour ceux qui en ont.

Alors qu’Apple et Samsung réservent tous deux les meilleures fonctionnalités de leurs écouteurs semi-ouverts aux appareils de leur propre écosystème ; les JBL Live Flex 4 offrent une excellente interopérabilité, quel que soit le constructeur : nous les avons testés avec un iPhone 15 et un Xiaomi 17T.

L’interaction avec les écouteurs, mais également avec l’étui Smart Charging Case, est fluide et elle l’est d’autant plus avec l’excellente application JBL Headphones : son interface, en plus d’être complète, est très intuitive. Si l’étui offre déjà un bon niveau de personnalisation et d’accessibilité, l’application le propulse à un autre niveau en donnant accès à bien d’autres fonctionnalités. JBL Headphones se divise en trois catégories : Généralités, Audio et Autre.

Mais attardons-nous sur les fonctions qui optimisent l’expérience d’écoute, outre la compatibilité LE Audio et l’égaliseur. Personi-Fi 3.0 se configure sous la forme d’un test auditif et permet de combler les « faiblesses » de chacune de vos oreilles en adaptant le son à votre profil d’écoute personnel. On peut également citer l’Égalisation adaptative, une fonction qui se décline en deux options : l’égalisation à faible volume et la compensation de fuite.

JBL Headphones propose également une fonction de Son spatial et ses trois modes (film, musique et jeu) qui entend offrir une expérience plus immersive en fonction du contenu. En pratique, elle n’apparaît pas si indispensable. Enfin, nous avons l’Audio & vidéo intelligents, une option qui vient respectivement optimiser la qualité audio et la synchronisation labiale – une fonction que propose déjà nativement YouTube par exemple, mais bienvenue étant donnée la connexion en true wireless qui engendre inéluctablement des petites latences.

Grâce à leur compatibilité LE Audio, les JBL Live Flex 4 proposent la connexion multipoint (ou Audio Switch) : vous pouvez ainsi les connecter jusqu’à deux appareils simultanément et basculer de l’un à l’autre plutôt facilement – cela demande simplement de mettre en pause le contenu multimédia sur le premier pour que le second puisse récupérer le flux audio et inversement.

L’application JBL Headphones intègre aussi la fonction « Trouver mes écouteurs » qui permet de les faire sonner si jamais vous ne savez plus où vous les avez mis. Les JBL Live Flex 4 s’intègrent aussi au réseau Localiser de Google. Mais ce n’est pas tout : elle possède également une fonction permettant de retrouver le boîtier – contrairement aux Galaxy Buds. Elle fonctionne toutefois différemment de celle des AirPods Pro 3 par exemple. Si Apple avec l’application Localiser permet de faire sonner l’étui à distance, JBL permet seulement de faire clignoter l’écran du Smart Charging Case avec l’option « Trouver mon boîtier ». C’est sûrement moins utile, mais ça a le mérite d’exister.

Revenons enfin à la personnalisation des commandes offertes par JBL Headphones. Il y a cinq contrôles tactiles par écouteur, dont quatre personnalisables. Et l’on peut assigner, en tout, onze fonctions réparties en plusieurs catégories : Commandes du son ambiant (avec Commande du son ambiant ou TalkThru activé / désactivé), Commandes du volume (avec Augmenter ou Diminuer), Commandes de lecture (avec Lecture / Pause, Piste suivante ou précédente), Commandes audio (avec Égalisation active / inactive ou Son Spatial actif / inactif) et enfin Autres (avec Activation de l’assistant vocal natif ou Aucun).

Notez que les raccourcis de l’accès rapide du Smart Charging Case sont également personnalisables et peuvent être réorganisés depuis l’application.

Autonomie et recharge

Chacun des JBL Live Flex 4 embarque une batterie de 44 mAh – c’est 6 mAh de moins que sur celle des JBL Live Flex 3. Le Smart Charging Case voit sa capacité revue à la baisse : 580 mAh contre 690 mAh. Malgré cette différence, la marque promet la même durée pour charge complète : deux heures.

Le boîtier est compatible avec la charge sans fil, mais surtout avec une charge filaire maximale de 5 W. Pour passer de 0 à 100 % de batterie – avec les écouteurs rangés dedans –, l’étui a mis 1 heure 30 et les écouteurs 1 heure. Un peu longuet pour une batterie de cette capacité ; mais à l’usage, ce n’est pas si contraignant puisqu’une recharge de l’étui offre aux écouteurs environ quatre recharges complètes. C'est mieux que pour les Galaxy Buds4.

Sur le papier, l’autonomie avec connexion Bluetooth et RBA désactivées ne bouge pas non plus, malgré les capacités de batterie moindre par rapport à la génération précédente : jusqu’à 10 heures. Il en va de même pour l’endurance lorsqu’elles sont désactivées : 7 heures. Évidemment, la façon dont vous utilisez vos écouteurs pourra avoir un impact significatif sur l’autonomie réelle.

Dans les faits, on y est presque. Après quasiment 7 heures d’écoute avec RBA et connexion Bluetooth activées, il reste 8 % dans notre écouteur gauche et 0 % dans le droit – cette différence étant due au true wireless et probablement au fait que nous nous servions principalement de l’écouteur droit pour tester les commandes.

Pour conserver la batterie de vos écouteurs et du boîtier, on ne peut que vous conseiller d’activer les deux fonctions d’Économie d’énergie depuis l’application : la Veille auto et l’Arrêt auto.

Et la marque promet jusqu'à 4 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge : la promesse est tenue. En 10 minutes, nous avons récupéré 42 % de charge, ce qui correspond plus ou moins à 4 heures d'autonomie – une charge complète offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie (RBA et connexion Bluetooth désactivées).

Selon JBL, avec une seule charge du boîtier, les JBL Live Flex 4 peuvent offrir jusqu’à 50 heures d’autonomie dans le premier cas et jusqu’à 35 heures dans le second. On l’a vu plus haut : le boîtier offrant 4 recharges complètes aux écouteurs, les chiffres donnés par la marque sont donc cohérents. Lorsque votre boîtier et vos écouteurs sont chargés à 100 %, vous êtes partis pour 5 sessions d'écoute de 7 heures chacune. Or, si on pose le calcul : 7*5 = 35. CQFD.

Alors, on achète ?

Les JBL Live Flex 4 sont des écouteurs semi-ouverts très équilibrés. L’expérience qu’ils proposent est complète, tant au niveau du degré de personnalisation, que du confort et du maintien, que des fonctions avancées.

Ainsi, si vous possédez un smartphone autre qu’un Samsung Galaxy ou un iPhone, les JBL Live Flex 4 sont de très bons candidats milieu de gamme pour vous accompagner au quotidien.

Notez que, en effet, si vous avez un iPhone ou un smartphone Galaxy, privilégier des AirPods ou des Galaxy Buds est probablement le meilleur choix : en s’intégrant parfaitement à leur écosystème respectif, ils proposent l’expérience la plus fluide possible.

Mais la grande interopérabilité qu’offrent les JBL Live Flex 4 (réseau Localiser de Google, Audio Switch, pas de fonctions exclusives réservées à un constructeur…) fait, également, d’eux une bonne alternative.