Spotify : cette fonction inédite vous permet de redécouvrir vos playlists préférées et de raconter les vôtres

Spotify ne cesse d’améliorer son application et tend à offrir une expérience d’écoute de plus en plus personnalisée et collaborative. La dernière nouveauté en date ? Les notes de playlists qui vous permettent de découvrir les coulisses de vos playlists préférées, mais également de partager les vôtres.

Décidément, on n’arrête plus Spotify ces derniers temps : l’application de streaming musical multiplie les nouvelles fonctionnalités. Et s’il y a un fil rouge principal entre toutes ces nouveautés, c’est bien la personnalisation.

Si l’IA est la clé de voûte de nombre d’entre elles, comme pour les Prompted Playlists qui ont récemment été étendues aux podcasts, ce n’est, cette fois-ci, pas le cas. Spotify vient en effet de présenter les Notes de playlist, qui affichent une double utilité : elles peuvent être utilisées par les créateurs de l’équipe éditoriale de Spotify, mais également par les utilisateurs.

Spotify vous ouvre les coulisses de ses playlists et vous permet de partager les vôtres

Dans le premier cas, elles permettent aux rédacteurs de l’application – qui disposeront également de profils – d’expliquer le projet musical qui sous-tend une playlist spécifique, ainsi que leurs choix et l’histoire qui se cache derrière. Les utilisateurs, eux, pourront ainsi en découvrir les coulisses. Cette fonction n’est pas encore disponible en France, mais il y a de fortes chances qu’elle finisse par y être déployée.

En revanche, les Notes des utilisateurs sont, elles, disponibles sur mobile dans plus de 100 pays – sans que Spotify ne précise lesquels pour le moment – sur Android et iOS. Elles permettent aux auditeurs d’annoter les playlists desquelles ils sont à l’origine ou pour lesquelles ils collaborent. Ils peuvent ainsi expliquer leurs choix, partager une recommandation ou un souvenir lié à un titre au sein de la playlist.

Il s’agit donc, là encore, d’un outil en faveur de l’expérience sociale, puisque les personnes pouvant accéder à vos playlists pourront consulter les notes associées. Dès que l’option sera disponible sur votre compte, il vous suffira :

de sélectionner une de vos playlists,

d’appuyer sur le menu à trois points à côté d’un titre,

de sélectionner l’option Ajouter une note,

de la rédiger,

et d’appuyer sur Enregistrer.

C’est sous le titre annoté que s’affichera alors votre anecdote, votre recommandation ou votre explication.