Marshall lance le Milton ANC et rend la réduction de bruit active plus accessible

Après Major et Monitor, Marshall dévoile une troisième référence dans son catalogue de casque audio : Milton. Proposé sous la barre des 200 euros, ce produit veut combiner la signature sonore de Marshall avec une autonomie monstre et surtout une réduction de bruit active. Sans oublier le design iconique de la marque. Présentations.

Jusqu’à maintenant, le catalogue de Marshall intègre deux références de casque audio. D’un côté, un modèle supra aural appelé Major. Vendu 149 euros, il est très répandu et très facile à reconnaitre dans la rue ou le métro grâce au design très carré de ses écouteurs. Et de l’autre côté, vous avez un modèle haut de gamme circum aural appelé Monitor. Concurrent naturel des JBL Tour M3, Bose QuietComfort Ultra et autre Sony XM6, le Monitor est proposé à 349 euros. Et entre les deux ? C’était le désert.

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À partir d’aujourd’hui, ce n’est plus le cas. La société suédoise présente aujourd’hui le Milton, en hommage au studio Milton Keynes où était basée Marshall Amplification quand la marque était encore britannique. Ce troisième casque vient combler en partie le fossé entre le Major et le Monitor. Que ce soit au niveau du design, de la fiche technique ou du prix, le Milton est même un trait d’union. Il se positionne en effet à 199 euros, pas si loin du Major. Et pourtant, la promesse de Marshall avec Milton est autrement plus premium.

Marshall propose la réduction de bruit avec un casque supra aural

En effet, le Milton, qui s’appelle plus précisément « Milton A.N.C. » est un casque supra aural (comme le Major) avec réduction de bruit active (comme le Monitor). C’est la première fois que Marshall propose un casque avec ANC sous la barre des 300 euros (et des 200 euros). Et c’est la première fois que Marshall propose un casque supra aural avec ANC.

Une réduction adaptative bien évidemment, épaulée par une isolation passive offerte par des coussinets en mousse à mémoire de forme plus épais que ceux du Major. En mode adaptatif, le casque ne gère pas uniquement la force de la réduction de bruit, mais aussi le volume sonore et la « tonalité » du son en temps réel pour éviter les distorsions de l’ANC.

Le Milton a d’autres arguments à présenter. D’abord son autonomie. Marshall promet 50 heures d’autonomie avec ANC adaptative et 80 heures sans ANC. Et ce à volume moyen. La marque ne précise cependant pas les autres conditions du test, notamment le type de codec, sachant que le casque est compatible AAC, SBC, LC3, LDAC et qu’il prend en charge le Bluetooth 6.0. Autant de combinaisons possibles pour une consommation d’énergie qui peut varier considérablement. Notez aussi que Marshall annonce que la batterie se remplace très facilement, pour ceux qui préfèrent les produits durables.

Le Milton est le plus “durable” des casques de Marshall

Le design est aussi un argument. Le Milton est un casque supra aural dont le format est au milieu de ceux des Major et Monitor : la coque des écouteurs est un carré arrondi, habillé de polycarbonate texturé. L’arceau est recouvert de mousse et de cuir végan. Les branches de réglages de la taille, qui font le lien entre l'arceau et les écouteurs, sont en métal effet poudré et sont bien visibles. Les coussinets sont faciles à enlever et à remplacer. Le Milton se plie, évidemment, pour améliorer sa portabilité. Une pochette de transport est d'ailleurs présente dans la boite et sert à protéger le casque quand il n'est pas utilisé.

Finissons avec quelques fonctionnalités additionnelles intéressantes. Les transducteurs du casque mesurent 32 mm de diamètre. Milton peut fonctionner en filaire avec un câble USB-C, certainement en mode actif uniquement. Le casque intègre 6 micros pour l’ANC et les appels audio. L’accessoire est compatible « audio spatial » sans suivi de la tête et simule un son stéréo amplifié. Milton est compatible Apple Localiser et Google Localiser. Et le casque dispose d’un bouton personnalisable.

Le produit est accompagné, comme toujours, de l’application Marshall, laquelle sert à régler, débrayer et mettre à jour le casque. Enfin, Milton se déclinera en trois coloris : noir, disponible dès la fin de mai, ainsi que crème et brun qui seront proposés en septembre. La date de sortie est calée au 19 mai 2026 sur le site officiel de Marshall et au 27 mai chez les revendeurs tiers. Et son test arrivera très prochainement sur Phonandroid.