Bon plan DJI Neo 2 : seul ou dans son pack Fly More Combo, le drone est disponible dès 160 €

Le DJI Neo 2 profite d’une réduction de 33 % qui le ramène à seulement 160 € sur AliExpress. Vous pouvez également sélectionner le pack Fly More Combo, beaucoup plus complet, qui revient à 291 € après deux remises cumulables. Dans les deux cas, le drone et ses accessoires sont à des prix très attractifs.

DJI Neo 2 Fly More Combo

La version de base du DJI Neo 2 est affichée à 180 €, mais une fois le produit ajouté au panier, le code PHDFR20 vous permet de faire descendre son prix à 160 € grâce à une réduction de 20 €. Ce code est proposée par AliExpress à l’occasion de ses offres Back To School.

Sorti en novembre 2025 au tarif de 239 €, le drone bénéficie ainsi d’une réduction de 79 €, ce qui représente une baisse de prix d’environ 33 %. Cette version comprend le drone, une batterie, les protections d’hélices, une paire d’hélices de rechange, un protège-nacelle et un câble USB-C. La radiocommande n’est pas fournie, mais elle n’est pas indispensable pour profiter des modes automatiques du Neo 2.

Le Fly More Combo passe sous les 300 €

Si vous comptez utiliser régulièrement le drone, le bundle Fly More Combo constitue une seconde option intéressante. Cette déclinaison peut être sélectionnée directement depuis la même page produit. AliExpress l’affiche à 357 € au lieu de 399 €.

Le code PHDFR33 permet d’abord d’économiser 33 €. Une seconde réduction de 33 € s’applique en choisissant PayPal au moment du paiement. Après le cumul des deux avantages, le DJI Neo 2 Fly More Combo revient à 291 €.

Vous économisez ainsi plus de 107 € par rapport au prix conseillé, ce qui représente une remise de 27 %. Ce pack inclut la radiocommande DJI RC-N3, trois batteries, une station de recharge bidirectionnelle et l’émetteur-récepteur numérique nécessaire à la transmission vidéo O4. Il est donc mieux adapté aux sorties prolongées et à ceux qui souhaitent piloter le drone de manière plus classique.

Quelle version du DJI Neo 2 choisir pendant cette promotion ?

Le modèle à 160 € suffit si vous voulez surtout utiliser le suivi automatique. Le DJI Neo 2 peut décoller depuis la paume de votre main, être dirigé par des gestes et revenir se poser dans votre main. Il peut également être contrôlé depuis l’application DJI Fly.

La fonction ActiveTrack maintient automatiquement le sujet au centre de l’image pendant une course, une randonnée ou une sortie à vélo. Le drone dispose également d’une détection omnidirectionnelle des obstacles, complétée par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge sous l’appareil.

Avec ses 151 grammes, il se transporte facilement et reste classé C0 en Europe. Sa caméra est composée d’un capteur CMOS de 12 mégapixels au format 1/2 pouce à une nacelle mécanique sur deux axes. Elle filme jusqu’en 4K à 60 images par seconde, tandis que les 49 Go de stockage interne permettent d’enregistrer directement les vidéos.

Chaque batterie assure jusqu’à 19 minutes de vol dans les conditions idéales, ou environ 17 minutes lorsque les protections d’hélices sont installées. La version de base conviendra donc pour réaliser quelques prises de vue ponctuelles. Le Fly More Combo à 291 € est plus pertinent si vous souhaitez enchaîner les vols sans attendre la recharge de l’unique batterie.


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