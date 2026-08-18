Les fans de Pokémon voient leurs commandes annulées après une cyberattaque qu’ils n’ont pas vue venir

Les amateurs de peluches Pikachu ne pensaient certainement pas recevoir une telle alerte. La boutique officielle Pokémon les informe que leurs données personnelles ont probablement circulé ailleurs. Pourtant, aucun pirate n’a pénétré directement dans les systèmes de l’entreprise.

Sur Internet, une commande implique davantage que son simple règlement. Le vendeur communique au transporteur le nom, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone nécessaire pour remettre le colis. Ces informations intéressent fortement les cybercriminels. En février, une fuite chez Relais Colis avait exposé les coordonnées de plusieurs millions de Français. L’enseigne n’était pas responsable de l’incident, mais avait tout de même subi la colère des victimes. Depuis, chaque attaque visant un prestataire logistique finit aussi par toucher les marques qui utilisent ses services.

Une offensive comparable frappe l’Europe depuis la fin du mois de juillet. CEVA Logistics, filiale du groupe français CMA CGM, a subi une intrusion dans ses serveurs durant quatre jours, jusqu’au 1er août 2026. Huit entrepôts européens ont alors vu leur activité perturbée. Le transporteur a immédiatement averti les enseignes dont il assure les livraisons. Valve a notamment prévenu les joueurs européens ayant acheté une Steam Machine ou un Steam Controller. D’autres entreprises rejoignent désormais cette liste.

Pokémon Center annule certaines commandes après l’attaque informatique visant son transporteur CEVA Logistics

Pokémon Center, magasin officiel consacré aux produits dérivés, a envoyé un message aux personnes touchées au Royaume-Uni et en Allemagne. CEVA Logistics prend en charge ses expéditions dans ces deux pays. Selon l’alerte transmise, les pirates auraient probablement obtenu les noms complets, les adresses postales, les numéros de téléphone, les courriels ainsi que le contenu des commandes. Certaines ont simplement été annulées, l’entreprise évoquant seulement un problème de traitement imprévu. La boutique britannique affiche encore une bannière prévenant de retards de livraison.

Les informations bancaires n’ont pas été compromises, puisque CEVA Logistics n’y a jamais eu accès. Les comptes créés sur le site sont également restés intacts. Le principal danger vient donc du phishing. Avec le nom, l’adresse et la composition précise d’une commande, un escroc peut fabriquer un faux message particulièrement convaincant. Une dizaine d’organisations européennes ont déclaré des fuites associées à cette cyberattaque, tandis que l’autorité néerlandaise de protection des données a lancé une enquête. Aucun groupe de pirates n’en a revendiqué la responsabilité. Pokémon Center recommande la plus grande vigilance face à tout message inattendu.