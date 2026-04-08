Fin 2025, OnePlus annonce un nouveau smartphone premium pour accompagner son porte-étendard de l’époque : le OnePlus 15R. Doté d’une fiche technique peu exubérante, mais qualitative, le téléphone veut concurrencer les flagships abordables des grandes marques, comme Apple ou Samsung. Mais le OnePlus 15R n’est pas le seul sur ce créneau. Quels sont ses atouts ? Réponses dans ce test.

En décembre dernier, nous avons publié le test complet du OnePlus 15, un smartphone haut de gamme, avec de belles qualités ergonomiques et techniques. Parmi les arguments, nous retrouvons notamment un prix en baisse par rapport au OnePlus 13, le très bon écran, les très belles performances et, surtout, une autonomie très élevée. Certes, le bilan n’était pas exempt de défauts, mais aucun n’était vraiment gênant.

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Quelques jours plus tôt, OnePlus annonçait la version « allégée » du OnePlus 15 : le OnePlus 15R que nous avons reçu à la rédaction et que nous avons déballé à l’occasion de son officialisation. Une prise en main très rapide qui ne pouvait malheureusement suffire à donner un avis définitif sur le produit. Son autonomie. Sa puissance. Sa gestion de l’énergie. Son respect des couleurs. Sa luminosité. Et surtout ses qualités photographiques. Nous n’avons pas pu tout tester.

Et au lieu de le faire trop vite, nous avons choisi de… prendre notre temps. Après plusieurs mois en sa compagnie, nous vous présentons donc le test complet du OnePlus 15R, un adversaire sérieux au Pixel 10a, au Galaxy S25 FE et à l’iPhone 17e. Un smartphone ambitieux qui doit cependant jouer des coudes avec une concurrence de plus en plus pointue, que ce soit chez Nothing, Realme ou Xiaomi.

Le prix public conseillé du OnePlus 15R à son lancement est de 729 euros. Il existe deux versions du smartphone avec 256 Go et 512 Go de stockage interne (il n’y a pas de différence en revanche sur le volume de RAM). Il y a une différence de 100 euros entre les deux. Soit la version 512 Go à 829 euros (ce qui correspond à une augmentation de 60 euros par rapport au OnePlus 13R. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le OnePlus 15R 256 Go est proposé à 679 euros (le tarif de la version 512 Go n’a pas bougé).

Le OnePlus 15R se positionne donc entre 700 et 800 euros. À ce tarif, il existe plusieurs alternatives très intéressantes qui n’ont pas forcément le même positionnement technique. Certains sont moins puissants, mais plus complets en photo. La liste des adversaires du OnePlus 15R comprend le Reno15 Pro chez Oppo, les Realme GT 7 et Realme GT 7T, le Xiaomi 15T, le Poco F8 Pro (voir Poco F8 Ultra), le tout récent iPhone 17e d’Apple, le Nothing Phone (3), le Pixel 10a, le Galaxy S25 FE ou encore le Motorola Edge 70. Certains de ces modèles sont plus récents que d’autres.

Le OnePlus 15R est disponible en France depuis décembre 2025. Il se décline en deux coloris : noir et vert, cette dernière étant la couleur de notre unité de test. Dans la boite, le smartphone est accompagné d’un outil pour ouvrir le tiroir de SIM et d’un câble USB-A vers USB-C. Un câble tout rouge avec des extrémités blanches, comme d’habitude.

Design et interface

Commençons ce test par un tour du propriétaire. Et une première remarque générale : le OnePlus 15R ressemble beaucoup au OnePlus 15. Ce n’est pas juste un air de famille : il y a un effet de gamme évident qui rappelle ce que proposent Motorola et Samsung. Un air de famille que la gamme 15 partage aussi avec le 13T de 2025. Il y a toujours une certaine proximité avec d’autres modèles des marques « soeurs », Oppo et Realme. Mais la proximité est moindre.

Le OnePlus 15R ne reprend pas le dos en Gorilla Glass 7i de son grand frère. Il préfère un dos en fibre de verre ou en verre minéral moins résistant (le matériau change selon la couleur). La finition glacée est très agréable au toucher et ne retient pas les traces de doigts. De même, à l’avant, le verre minéral qui protège l’écran n’est pas du Gorilla Glass Victus 2, comme le OnePlus 15 : c’est du Gorilla Glass 7i, moins cher.

La dalle en façade mesure 6,83 pouces. Elle est plus grande que celle du OnePlus 15 et celle du OnePlus 13R, ce qui explique une légère croissance au niveau des dimensions : 1,7 mm de plus en hauteur et 1,2 mm de plus en largeur. L’épaisseur évolue aussi, mais c’est moins visible. Le poids du téléphone augmente de 9 grammes, essentiellement à cause de la taille en hausse.

L’écran héberge un poinçon pour un capteur selfie, ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale, lequel est plutôt bien positionné. Les bordures sont relativement fines. Enfin, OnePlus pose en usine une légère protection d’écran contre les rayures. Puisque l’écran est un peu plus grand, le OnePlus 15R est légèrement moins facile à utiliser à une seule main.

À l’arrière, le module photo est protubérant, rectangulaire et vertical. Très différent de celui du OnePlus 13R (qui était circulaire), il ressemble à celui du OnePlus 15, mais en moins large et en moins fourni. Il s’agit d’une autre concession, dont nous verrons les conséquences par la suite. Le module est toujours déporté sur la gauche, ce qui déséquilibre légèrement le téléphone. Les angles du module sont très marqués et son revêtement est en aluminium.

Nous retrouvons ce même aluminium sur les tranches. Ces dernières sont plates et hébergent tous les éléments habituels, ainsi qu’une touche type « Bouton Action » sur la gauche. Il s’agit de la même « Plus Key » que le OnePlus 15 (ou la Snap Key d’Oppo). Et ses fonctions sont similaires à la touche matérielle qui parent, par exemple, l’iPhone 17 Pro Max et le Nothing Phone (4a) Pro. Dernière remarque, le téléphone conserve sa protection contre l’eau et la poussière. Elle a même été améliorée, passant de la certification IP65 à IP68/69K.

Une fois le smartphone allumé, nous arrivons sur Oxygen OS, ici en version 16, basée sur Android 16. Nous avons déjà testé cette version de l’interface de OnePlus avec le flagship. Nos remarques n’ont donc pas changé, qu’il s’agisse de la navigation générale, des applications préinstallées ou encore de la proximité évidente entre Oxygen OS et ColorOS d’Oppo. Si le positionnement des icônes, les widgets, les thèmes par défaut et les partenaires commerciaux varient entre les deux interfaces, les menus, les logiciels système et les paramètres au démarrage sont strictement les mêmes. Et c’est dommage.

De même pour la stratégie de OnePlus sur l’intelligence artificielle. Elle suit scrupuleusement celle d’Oppo, sans pouvoir s’en écarter. Que cela s’appelle OnePlus AI, Oppo AI ou Next AI (chez Realme), toutes les marques d’Oppo profitent d’un package où chacune peut piocher ce qu’elle souhaite, avec quelques prérequis. Nous en voulons pour preuve « Espace Mental » que vous retrouvez partout, Oppo n’ayant même pas pris la peine de renommer la fonctionnalité d’une gamme à l’autre.

Cette interface est complète et facile à utiliser, notamment si vous avez déjà eu entre les mains un smartphone Android, quelle que soit la marque (et surtout si vous venez d’Oppo ou Realme). Elle a ses avantages et ses défauts. Parmi ces derniers, notons deux paradoxes. Le premier concerne la musique : OnePlus préinstalle Amazon Music par défaut, mais le seul widget musical natif de l’interface est lié à Spotify. Le deuxième est lié à l’IA : alors que le téléphone est positionné au-dessus de 700 euros, sa version de OnePlus AI est moins pourvue que Next AI chez Realme. Enfin, OnePlus promet que le téléphone bénéficiera de 4 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité.

Écran, performances et batterie

Nous l’avons signalé précédemment : la dalle du OnePlus 15R est plus grande que celles des OnePlus 15 et 13R. Mais ce n’est pas le seul changement. Au contraire, l’écran est l’un des éléments qui ont le plus changé en un an. Et pas toujours dans le bon sens. Quelques concessions ont dû être faites. La principale concession est le retour à une dalle LTPS. Cela veut dire que le taux de rafraichissement ne peut varier que sur des paliers fixes, dont le plus faible est 60 Hz. C’est un retour en arrière impactant, car un écran LTPO optimise bien mieux sa consommation d’énergie.

Pour contre-balancer, OnePlus a monté le taux de rafraichissement maximum à 165 Hz. Mais ce n’est pas, à notre avis, une bonne idée. Pourquoi ? Parce c’est une fonctionnalité qui n’intéresse que les gamers et qui ne s’active que dans de rares occasions, les jeux compatibles étant assez rares. Donc cela ne concerne que peu de monde. C’est donc plus un argument marketing qu’une amélioration utile.

La deuxième concession dans cet écran est la baisse de la luminosité. En pointe locale, elle passe de 4500 nits à 3600 nits. Heureusement, OnePlus améliore la luminosité avec du contenu HDR, passant de 1600 nits à 1800 nits, ce qui est plus utile pour tous les utilisateurs. En mode manuel, la luminosité est assez élevée. Elle frôle les 800 nits avec n’importe quel profil colorimétrique. Parlons justement colorimétrie. Il y a toujours trois profils : naturel, vif et professionnel. Les deux premiers intensifient les contrastes, avec une forte proportion de bleu dans le blanc. Sa température frôle les 6900° kelvins. C’est mieux que précédemment (7000° avec le OnePlus 13R).

C’est le mode « professionnel » qui profite de la colorimétrie la plus maitrisée. Le blanc est parfait (6505°). Le delta E est plus élevé qu’avec le OnePlus 13R (1,8 contre 1,2). À l’inverse, la température moyenne des couleurs est un peu faible (6394°), mais c’est presque imperceptible à l’œil nu. Enfin, le gamma est à 2,2, ce qui est très bien. Écran AMOLED oblige, les contrastes sont infinis. Et l’écran garde sa compatibilité avec les formats HDR10+, HDR Vivid et Dolby Vision. Voilà une bonne nouvelle.

La résolution maximale est identique à précédemment (450 pixels par pouce), pour une définition en légère hausse pour s’adapter à la nouvelle taille d’écran. Par défaut, le système peut choisir la résolution idéale entre confort visuel et autonomie. Enfin, le OnePlus 15R reprend le ratio de son prédécesseur, soit 19,8/9e. C’est le bon équilibre entre prise en main et immersion.

Sous le capot, nous retrouvons le Snapdragon 8 Gen 5, version « allégée » du Snapdragon 8 Elite Gen 5. C’est un SoC très interessant que nous eu l’occasion de tester avec le Motorola Signature. Il offre d’excellentes performances (presque similaires à celles d’un Snapdragon 8 Elite). Mais il consomme moins d’énergie et il est moins sujet à la surchauffe. Le SoC est ici accompagné de 12 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent 12 Go de RAM virtuel activés par défaut (mais il est possible de désactiver la fonction ou de réduire à 4 ou 8 Go).

Avec le Signature, le Snapdragon 8 Gen 5 n’était pas forcément à son aise, à cause du châssis très fin (7 mm d’épaisseur), laissant peu de possibilités en termes de dissipation de chaleur. Ici, le SoC est plus à son aise. Le OnePlus 15R mesure 8,3 mm d’épaisseur. Il a donc plus de place pour un système de dissipation. Avec des benchmarks de courte durée, l’impact est négligeable. Le Signature est souvent au-dessus sur les tests GPU et globaux (type AnTuTu). Le OnePlus 15R prend la tête sur des tests uniquement CPU. Et l’écart n’est pas significatif.

En revanche, c’est sur les tests longs que le OnePlus 15R va vraiment se démarquer. Comme son grand frère, la gestion des performances est excellente ici, avec des scores de stabilité supérieurs à 99%. Pour un smartphone haut de gamme, c’est rare. Encore plus pour un smartphone orienté gaming. Et la température sur la coque reste maitrisée : 42°C à l’arrière, 41°C à l’avant et un peu moins de 40°C au point sur le plus chaud des tranches. C’est l’un des points forts de ce téléphone.

Autre point très fort du smartphone, l’autonomie. Une autonomie portée par une batterie en silicium carbone titanesque, puisque sa capacité atteint 7400 mAh. C’est 100 mAh de plus que le OnePlus 15. C’est 2200 mAh de plus que le OnePlus 13R. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a aucun smartphone avec une meilleure batterie parmi ceux disponibles en France chez OnePlus. Chez les concurrents « classiques », vous retrouvez des batteries au moins équivalentes dans les Find X9 Pro et Xiaomi 17 Ultra (plus chers), le Poco X8 Pro Max (plus gros), le RedMagic 11 Pro (plus gaming) et le Magic8 Lite (moins nerveux).

La batterie est donc très généreuse. La gestion du SoC est excellente. Il n’en fallait pas plus pour obtenir une autonomie stratosphérique. Le OnePlus 15R a tenu 27 heures et 22 minutes avec PCMark. Cela correspond, selon notre calcul habituel, à plus de 3 jours d’autonomie. Presque trois jours et demi. Un score remarquable. Il semble qu’Oppo excelle désormais dans cet exercice. Le OnePlus 15R se positionne entre le Find X9 Pro (presque 27 heures) et le OnePlus 15 (presque 30 heures). Côté gaming, c’est également très bon, puisque le smartphone tient entre 5 et 9 heures, en fonction du jeu et des réglages.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer à la case recharge. Ici encore, le OnePlus 15R est plutôt bien loti, puisqu’il propose la charge rapide 80 watts avec un chargeur OnePlus (ou Oppo ou Realme) et la recharge 50 watts avec un chargeur compatible Power Delivery. Comme son prédécesseur. L’absence de charge sans fil est un peu triste, mais largement compensée par la vitesse de charge. En effet, avec un chargeur SuperVOOC 120 watts, nous sommes passés de 0 à 100 % moins d’une heure. C’est mieux que le Find X9 Pro, mais moins bien que le OnePlus 13R et que le OnePlus 15. Toutefois, cela se justifie par la taille de la batterie. Voici quelques mesures intermédiaires :

10 min : 25 %

30 min : 63 %

50 min : 93 %

Pour protéger la batterie contre les surcharges et les mauvaises habitudes, le OnePlus 15R profite de la charge programmée (appelée ici charge intelligente), la limite de charge (pourcentage à choisir entre 80 % et 95 %), la reprise de charge (variation de 95 % à 100 % en cas de branchement long), ainsi que le contournement de charge.

Photos, vidéo et audio

En photo, le OnePlus 15R accuse le plus gros sacrifice : pour éviter que le prix du smartphone soit trop élevé, la marque a choisi de supprimer le téléobjectif du OnePlus 13R. Résultat, il ne reste plus que deux capteurs dans le module du OnePlus 15R. Pour compenser cette perte, OnePlus a opté pour un nouveau capteur Sony : l’IMX906. Dommage, ce n’est pas le même que celui du OnePlus 15. Sur le papier, ce capteur est identique à celui du OnePlus 13R. Mais la marque l’affirme : il est plus performant, notamment sur la gestion du bruit. En outre, le capteur selfie évolue pour un modèle plus lumineux, plus précis et… avec autofocus ! Quant au module ultra grand-angle, aucun changement à signaler. Voici tous les détails :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/1,56 pouce, ouverture à f/1.8, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

: capteur 50 MP mesurant 1/1,56 pouce, ouverture à f/1.8, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Panorama : capteur 8 MP mesurant 1/4.0 pouce, ouverture à f/2.2, focale fixe, angle de vue 112˚

: capteur 8 MP mesurant 1/4.0 pouce, ouverture à f/2.2, focale fixe, angle de vue 112˚ Selfie : capteur 32 MP, ouverture à f/2.0, autofocus à mesure de contraste

Quels sont les résultats proposés par ce OnePlus 15R ? Avec le capteur principal, les photos sont plutôt réussies. En journée, c’est net, contrasté, lumineux et coloré. La mise au point est rapide et précise. Les contre-jours sont corrects, même si le capteur ne contre-balance pas entièrement l’afflux de lumière. La plage dynamique n’est pas très large et nous remarquons quelques reflets sur les lentilles. Mais rien de bien méchant. En soirée, le capteur perd légèrement en netteté. Il lui faut souvent l’aide du mode nuit pour gagner en piqué et en texture.

Le zoom numérique lossless conserve les belles qualités du plein format. Et vous retrouvez aussi ces mêmes petits défauts (avec ce besoin de mode nuit pour les photos de soirée). Il est possible de monter jusqu’à 20x. Mais il est clairement préférable de ne pas monter au-delà de 10x en journée. En soirée, le zoom lossless est bien le seul acceptable, notamment si la scène manque de lumière. Pour les portraits, le capteur principal fait très bien l’affaire, avec un bon détourage et un bon respect des textures. De même pour le capteur selfie dont la colorimétrie est légèrement plus froide.

Le module ultra grand-angle propose des résultats colorés, mais moins contrastés en journée. Il est très sombre en soirée, obligeant à l’activation du mode nuit. Il n’y a pas de mise au point. Donc la netteté n’est pas toujours au rendez-vous si les sujets sont trop proches, notamment en soirée (et même avec le mode nuit activé). Le redressement des distorsions est correct, mais pas parfait. Et, sans mise au point, pas de mode macro.

En vidéo, le OnePlus 15R offre de bons résultats avec son capteur principal et moins avec le capteur secondaire (même s’il est meilleur qu’attendu). En soirée, attention aux reflets sur les lentilles qui deviennent plus gênants. Le zoom numérique monte à 10x au maximum, mais la qualité baisse après le rapport 5x en journée et après le rapport 2x en soirée. La prise de son est bonne grâce à plusieurs micros répartis sur l’ensemble du cadre.

Finissons justement avec l’expérience sonore. Le OnePlus 15R est équipé de deux haut-parleurs asymétriques très classiques, lesquels offrent une bonne puissance et un son relativement équilibré. Les aigus semblent étrangement plus présents avec le haut-parleur secondaire que le principal, tandis que les basses sont très faibles des deux côtés. Celles-ci sont imperceptibles sous la barre des 55 Hz et ne sont vraiment présentes qu’au-dessus des 60 Hz.

Le smartphone est équipé de la suite OReality d’Oppo pour optimiser le son en fonction du contenu. Il n’y a pas d’égaliseur complet, mais trois profils distincts pour les films, la musique et les jeux vidéo. OReality est compatible avec les haut-parleurs, mais aussi les accessoires connectés. Le smartphone est compatible Bluetooth 6.0. Il prend en charge le SBC, l’AAC, l’aptX HD, le LHDC 5 et le format LE Audio (incluant le futur codec LC3).

Alors, on achète ?

Le OnePlus 15R a de nombreux atouts pour lui. Un design soigné. Un écran bien calibré. Des performances élevées et particulièrement bien maitrisées, faisant de lui une très bonne plateforme ludique. Une recharge rapide. Et il fait de belles photos dans de nombreuses situations. Mais c’est évidemment son autonomie qui lui permet de se démarquer vraiment face à la concurrence. Partir un week-end entier sans chargeur n’est plus un cauchemar. Nous avons pourtant quelques regrets.

D’abord il manque d’originalité. Au niveau matériel, avec l’arrivée d’un bouton très inspiré par la concurrence. Et au surtout au niveau logiciel. Plus les années passent et moins OxygenOS se démarque des autres interfaces d’Oppo. Ensuite il manque d’agressivité : vendre un smartphone à pratiquement 700 euros avec 128 Go de stockage et deux capteurs photo, c’est difficile à justifier. Surtout face à Realme et Xiaomi. Enfin il manque de soin. Nous l’avons remarqué avec l’écran, moins qualitatif. Le OnePlus 15R est donc un bon smartphone. Mais pas suffisamment pour nous être le « flagship killer » que nous espérions.