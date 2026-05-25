Votre Google Pixel Fold affiche un écran noir ? Vous n’êtes pas seul, mais il y a une solution

La plupart des smartphones pliables, tels que le Google Pixel Fold ou le Samsung Galaxy Z Flip, disposent d’un large écran interne, ainsi que d’une dalle externe plus petite. Mais quand les deux commencent à se couper, les ennuis commencent.

La mode semble être plus que jamais au smartphone pliable. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le Samsung Galaxy Z Fold, qui ne cesse d’évoluer. Le fabricant prépare d’ailleurs déjà le Galaxy Z Fold 8, qui n’aurait pas ces fonctionnalités que l’on était certain qu’il aurait. Même Apple, qui a pourtant longtemps rechigné à se lancer dans la course, s’apprêterait à dévoiler son propre appareil pliable, sobrement baptisé iPhone Fold, ou iPhone Ultra, qui souffrirait déjà d’un problème de conception.

Et justement, il est peut-être ici question d’un sérieux problème de conception. Mais cette fois, celui-ci concerne le Pixel Fold de Google. Sur Reddit, l’utilisateur Chahine_sama vient de raconter le véritable cauchemar qu’il a vécu avec le smartphone pliable de la firme de Mountain View.

Tout a commencé lorsque celui-ci a commencé à voir l’écran externe de son Pixel Fold se couper brusquement. Rien de très inquiétant jusque-là, puisque le gros point fort du smartphone pliable de Google est son écran interne. Mais, peu de temps après, l’écran dépliable du Pixel Fold s’est mis lui aussi à afficher du noir.

Comment résoudre le problème de l’écran noir sur le Google Pixel Fold ?

Face à ce constat, l’utilisateur a opté pour une option simple. Celui-ci s’est ainsi contenté de redémarrer son Pixel Fold. Et, bonne nouvelle, un simple redémarrage a résolu le problème. Du moins, dans un premier temps. En effet, les choses n’ont fait qu’empirer par la suite.

Un jour, la batterie du Google Pixel Fold est tombée à 0 %. Le smartphone pliable s’est donc éteint. Jusque-là, rien d’anormal. Mais attendez la suite. Une fois la batterie chargée, l’utilisateur a redémarré son Pixel Fold et a constaté que l’écran externe de ce dernier ne s’allumait plus, et pour de bon cette fois.

Lire aussi – Des visuels du Pixel 11 Pro Fold révèlent tout son design : nouveau bloc photo et meilleure finesse au menu

Mais, bonne nouvelle, la communauté Reddit a trouvé la solution au problème. Certains utilisateurs du forum suggèrent ainsi de télécharger l'application Fold Switcher, disponible sur GitHub et F-Droid. Dans celle-ci, il suffit de changer le paramètre du Pixel Fold vers « Rear Display » ou « REAR_DISPLAY_OUTER_DEFAULT ». Et le tour est joué, problème résolu !