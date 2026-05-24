Les nostalgiques des boules à facettes et autres pavés de danse lumineux vont être aux anges. Android vient en effet d’officialiser les icônes disco sur le Google Pixel.

La conférence annuelle Google I/O 2026 aura été riche en événements. Celle-ci aura été l’occasion pour Google de dévoiler, entre autres, son nouveau moteur de recherche boosté à l’IA, qui commettrait certaines erreurs. Mais Google ne se limite pas à généraliser l’utilisation de l’intelligence artificielle. Pendant que la conférence se déroulait, Race Johnson partageait ses dernières créations sur X. Ce dernier a montré des icônes scintillantes d’applications telles que YouTube ou Discord.

Ce nouveau style de logos étincelants, rappelant bien évidemment les boules à facettes et autres costumes scintillants de la période disco, est baptisé « discomorphism ». De nombreux fans ont relayé le post de Race Johnson, qui frôle désormais les 3 millions de vues.

Face à ce succès, les créations de Race Johnson ont rapidement attiré l’attention du patron d’Android, Sameer Samat. Ce dernier s’est ainsi empressé de partager sa propre création, à savoir un logo du navigateur web Google Chrome. Le logo affiche donc, lui aussi, un style disco. Et, quand on sait que l’icône de Chrome est parfaitement ronde, l’aspect « boule à facettes disco » devient évident.

Comment utiliser le pack d’icônes Disco sur votre Google Pixel ?

Le responsable d’Android s’est ensuite amusé d’un « Devrait-on faire en sorte que ce pack d’icônes arrive sur Android ?? » Mais Sameer Samat ne s’est pas contenté de plaisanter et est rapidement passé à l’action. Ainsi, le pack d’icônes disco est d’ores et déjà disponible sur les Google Pixel.

Toutefois, ce nouveau pack d’icônes est disponible sous certaines conditions. Il faut tout d’abord posséder un Google Pixel. Mais ce n’est pas tout. En effet, celui-ci doit tourner sous Android 16 QPR3. Cette version de l’OS de Google propose une option de customisation des icônes d’applications.

Une fois ces conditions réunies, installer le pack d’icônes disco est un jeu d’enfant. Il suffit de maintenir votre doigt sur une zone d’écran vide, puis d’appuyer sur « Fond d’écran et style » > « Icônes » > « Créer », puis de choisir « Disco ». Il faudra ensuite télécharger le pack sur votre Google Pixel.