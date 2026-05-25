iOS 27 : Apple s’inspirerait de Samsung et de One UI 8.5 pour faciliter le contrôle de ses AirPods

Avoir des AirPods, c’est bénéficier d’écouteurs confortables, avec une bonne qualité audio et bourrés de fonctionnalités avancées. Que demander de plus ? Une gestion facilitée de ce panel élargi de fonctions, justement. Et il semble qu’Apple s’apprête à accéder à cette réclamation avec iOS 27, non sans s’inspirer de Samsung.

Bon plan AirPods 4

Les AirPods sont souvent la référence en matière d’écouteurs pour ceux qui possèdent un iPhone – bien que la concurrence prenne le contrepied de la stratégie d’Apple (le verrouillage d’écosystème) et propose des solutions non seulement interopérables, mais aussi intéressantes.

Il faut dire que les AirPods offrent un éventail de fonctionnalités très riche. Mais du fait de cette richesse, l’utilisation se complexifie – et certains utilisateurs finissent par se perdre dans les commandes actuelles. Mais la firme de Cupertino écouterait leurs doléances et, avec iOS 27, s’apprêterait à rendre le contrôle de ses écouteurs moins frustrant. Et non, ce n’est pas cette nouvelle approche ingénieuse repérée dans un brevet déposé par Apple.

Lire aussi –  iOS 27 : deux nouvelles fonctionnalités IA seraient prévues, Apple veut vraiment rattraper son retard

Apple préparerait une refonte de l’interface de contrôle des AirPods

Si Samsung s’inspire de la stratégie de verrouillage d’Apple pour ses écouteurs en s’adressant aux utilisateurs de smartphones Android et a fortiori aux propriétaires de smartphones Galaxy, la firme de Cupertino pourrait s’inspirer du géant sud-coréen avec One UI 8.5 pour faciliter le contrôle de ses AirPods.

En effet, selon le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman (et ses sources anonymes), Apple travaillerait à « repenser le menu des paramètres des AirPods pour le rendre plus fonctionnel », mais il ne s’agirait pas d’une application dédiée.

Cela pourrait rapprocher les AirPods de l’expérience inaugurée par la gamme Galaxy Buds4 : la nouvelle interface de gestion des écouteurs directement intégrée à One UI (8.5 et versions ultérieures) vient tout simplifier, de l’appairage à la personnalisation (limitée) des contrôles.

Gurman précise que « les options des fonctionnalités majeures sont mieux mises en valeur » dans ce menu des paramètres des AirPods revisité et on pourrait espérer qu’y soit intégrée une méthode plus simple pour rechercher et installer des mises à jour du firmware ou afficher l’état de la batterie des écouteurs.


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