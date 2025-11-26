Xiaomi présente le Poco F8 Ultra, le smartphone gaming avec du gros son

Aujourd’hui, Xiaomi a dévoilé deux nouveaux smartphones. Il s’agit des Poco F8 Pro et Poco F8 Ultra, deux smartphones qui vont se concentrer sur le rapport puissance prix, mais pas uniquement. Les deux téléphones ambitionnent également d’apporter une véritable expérience premium en audio grâce à un partenariat avec Bose. Et ce n’est pas la seule surprise.

Poco, la marque alternative de Xiaomi, est l’équivalent de Realme ou de OnePlus chez Oppo. Elle n’est pas faite pour présenter des smartphones très bons dans tous les domaines, comme un Xiaomi 15 Ultra, par exemple. Mais elle est spécifiquement développée pour offrir un rapport qualité-prix redoutable. La série F en est un très bon exemple : de bons écrans, des processeurs ultra puissants, des énormes batteries et une configuration photo correcte. Le Poco F7 Ultra, testé en début d’année dans nos colonnes, répond parfaitement à cette définition.

Et ce positionnement fonctionne bien. C’est donc très logiquement que Xiaomi renouvelle ces Poco F et présente les Poco F8 Pro et Poco F8 Ultra, successeurs des Poco F7 Pro et Poco F7 Ultra, respectivement. Il s’agit là d’un renouvellement express, puisque 8 mois seulement séparent les deux générations. Mais, entre temps, Qualcomm a dévoilé un nouveau SoC premium, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il n’en fallait pas plus pour que Xiaomi modernise sa gamme et lance le F8 Ultra. Retrouvez dans nos colonnes une présentation dédiée au Poco F8 Pro.

Le Poco F8 Ultra intègre un gros caisson de basse dans son dos !

Le Poco F8 Ultra reprend sensiblement le même positionnement que son prédécesseur. Mais il y a quelques changements importants. Le SoC, bien sûr : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 anime cette plate-forme, aidé de 12 ou 16 Go de RAM. L’écran est un peu plus grand, passant de 6,67 pouces à 6,9 pouces. La batterie passe de 5300 mAh à 6500 mAh. La charge rapide baisse légèrement à 100 watts en filaire (contre 120 watts précédemment, et toujours 50 watts sans fil). Et quelques modifications ont été apportées à la configuration photo, notamment le téléobjectif dont le zoom optique passe de 3x à 5x.

Toutefois, le changement le plus important n’est pas parmi eux. L’argument qui vous fera choisir le Poco F8 Ultra et non un OnePlus 15 ou un Realme GT 8 Pro, ces derniers étant pourtant vendus quasiment au même prix, c’est la configuration audio. Le Poco F8 Ultra bénéficie d’un partenariat avec Bose, la marque que nous apprécions beaucoup à la rédaction pour la gamme QuietComfort Ultra (autant sur les casques que sur les écouteurs). Le résultat est étonnant : le smartphone intègre non seulement deux haut-parleurs, mais aussi un caisson de basse à l’arrière. Et cela sans perdre sa certification IP68 contre le poussière et l’eau. Évidemment, cette configuration 2.1 assez rare en téléphonie est optimisée de façon logicielle par Bose et, petit bonus, compatible Dolby Atmos.

Le Poco F8 Ultra est plus cher que son prédécesseur

Le Poco F8 Ultra est donc disponible dès aujourd’hui. Le smartphone se décline en deux coloris, bleu et noir, et en deux configurations dont voici les prix publics conseillés (hors périodes promotionnelles) :

12+256 Go : 833 euros

16+512 Go : 903 euros

Vous remarquerez une inflation tarifaire par rapport au Poco F7 Ultra : 80 euros pour la première version, 100 euros pour la seconde. Mais elle est compensée par les belles nouveautés, notamment en audio. En outre, si le Poco F8 Ultra vous fait envie, des réductions vous attendent, baissant considérablement le prix des deux versions. Nous avons d’ailleurs publié un bon plan pour en profiter. Voici pour finir les principales informations de la fiche technique :