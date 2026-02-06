Fin 2025, la marque gaming de ZTE a présenté sa dernière création sans compromis : le RedMagic 11 Pro. Sa particularité : associer le ventilateur interne historique à un refroidissement liquide. Cette innovation a-t-elle vraiment un impact sur les performances et la stabilité ? Que vaut le smartphone en jeu… et dans la vie de tous les jours ? Réponse dans ce test complet.

RedMagic est le dernier bastion du gaming mobile. Si la marque Poco de Xiaomi continue de proposer des smartphones puissants à bas prix, elle ne développe plus vraiment de produits « typés » gaming. Le Poco F8 Ultra, présenté il y a quelques semaines, est le bon exemple d’un smartphone très puissant caché dans un châssis au design « tendance ». Et non un smartphone ultra puissant dont le design est optimisé pour le gaming. Alors que RedMagic continue d’en proposer.

Et alors que nous regrettons évidemment la fin des ROG Phone (ainsi que des ZenFone) chez Asus, les RedMagic ont, ces dernières années, démontré pourquoi la marque taïwanaise a failli, alors qu’elle avait toute la légitimité de parler gaming : elle s’est dispersée. Le ROG Phone 7 Ultimate, freiné par ses ambitions grand public, est resté une œuvre d’art pour les gamers. Mais ses successeurs ont, à tort, tout fait pour gommer les attributs gaming historiques de la gamme, sans vraiment les enlever non plus. Résultat, avec un arrière-train coincé entre deux chaises, les derniers ROG Phone n’ont pas convaincu.

À l’inverse, RedMagic ne se détourne pas de son objectif. La gamme reste cohérente. Nous l’avons vu en 2025 avec le RedMagic 10s Pro et le RedMagic 10 Air. Et c’est plus encore le cas avec le RedMagic 11 Pro, annoncé fin 2025 en Europe. Ce dernier n’est pas simplement un excellent smartphone gaming doté d’une technologie révolutionnaire (et nous pesons nos mots). C’est un produit qui ne prétend pas être autre. Droit dans ses bottes. Et nous allons vous expliquer pourquoi il mérite d’être l’un de nos coups de cœur.

Le prix public conseillé du RedMagic 11 Pro démarre à 699 euros. C’est 50 euros plus chers que la version la moins chère du RedMagic 10s Pro. Le smartphone se décline une fois encore en trois versions avec 12, 16 ou 24 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Les deux autres versions reprennent le positionnement tarifaire de leurs prédécesseurs. Voici tous les prix en un clin d’œil :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 649 euros

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 799 euros

24 Go de RAM et 1 To de stockage : 999 euros

À ce tarif, le RedMagic 11 Pro est le smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 le moins cher du marché, tout simplement. Il se positionne en dessous du Poco F8 Ultra chez Xiaomi, son principal adversaire sur le bas du segment haut de gamme. Tous les autres smartphones avec ce même SoC sont plus chers : OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, Magic8 Pro, etc. Sur sa gamme de prix, vous retrouvez des téléphones bien moins puissants, mais certainement mieux équipés pour la photo. Mais ce ne sont pas vraiment des adversaires.

Côté coloris, la première version ne propose qu’une seule déclinaison, noir mat, qui ne laisse pas entrevoir l’intérieur du téléphone. Les deux autres se déclinent en deux coloris : noir transparent et blanc transparent. Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’une coque en plastique, d’un chargeur (ici en version chinoise) et d’un câble USB-C. Et ce même dans sa version européenne.

Design et interface

Commençons ce test par un petit tour du propriétaire. Nous avons pour ce test une version « noir transparent » du RedMagic 11 Pro. La principale différence entre la noire mate et celle-ci se situe au dos : le verre minéral laisse apparaitre certains éléments internes du smartphone, notamment une partie du circuit de refroidissement liquide, dont nous reparlerons d’ici quelques lignes. La circulation de ce liquide bleu à l’arrière, avec les petites bulles, est visuellement vraiment très sympa.

Il y a d’autres petits ajustements réalisés sur ce téléphone par rapport au RedMagic 10s Pro. D’abord, le logo de la marque, en bas à gauche, est remplacé par son nom. Ensuite, le bouton d’alimentation n’est plus circulaire, mais rectangulaire. Une nouvelle LED lumineuse apparait sur la tranche de gauche. Les touches tactiles sur la tranche de droite ont été agrandies et intègrent elles aussi une LED décorative. Un micro secondaire pour les joueurs collaboratifs apparait à côté. Et le positionnement des éléments techniques du module photo a changé. Nous en reparlerons.

Pour le reste, le RedMagic 11 Pro s’appuie sur ses prédécesseurs. Du verre minéral à l’avant et à l’arrière (avec quelques traces de doigt désagréables). De l’aluminium « de grade aérospatial » pour le châssis et les tranches. Des coins légèrement arrondis, mais pas trop. Il n’y a pas de protubérance pour les capteurs photo, ce qui est parfait pour brancher une manette (photo à l'appui en fin de ce test). La Magic Key est toujours présente et peinte en rouge, bien évidemment. Nous retrouvons aussi le port jack ainsi que les deux aérations pour la ventilation. Ces dernières n’empêchent pas le téléphone d’être certifié IPx8 contre l’eau (une amélioration par rapport au RedMagic 10s Pro).

Nous retrouvons également à l’avant une grande dalle rectangulaire et plate, optimisant la lisibilité des contenus. RedMagic optimise cet affichage jusqu’au bout. En effet, comme en 2025, il n’y a pas de poinçon visible pour le capteur selfie, lequel est caché directement sous la dalle. Le lecteur d’empreinte ultrasonique est bien positionné et très réactif. Massif et rectangulaire, le RedMagic 11 Pro reste un smartphone imposant, à l’opposé d’un Galaxy S25 Edge ou d’un iPhone Air. Il mesure 8,9 mm d’épaisseur et pèse 230 grammes, comme son prédécesseur.

Une fois l’écran allumé, nous découvrons la nouvelle version de RedMagic OS, numérotée 11 et basée sur Android 16. Dans les grandes lignes, cette mouture est très proche de la précédente. L’organisation de l’interface est identique avec par défaut deux écrans d’accueil, le tiroir d’application activé, la barre latérale de raccourci et un volet commun pour les notifications et les réglages rapides. Nous voyons apparaitre une seconde ligne d’application sur la page d’accueil et une mise à jour des icônes. Mais rien d’autre. Nous regrettons que la traduction de l’interface soit parfois un peu brouillonne.

Le bouton rouge Magic Key, situé sur la tranche du téléphone, permet toujours d’activer le mode « gaming ». Celui-ci non plus n’a pas beaucoup évolué. Quelques fonctions supplémentaires, notamment le support natif du combo clavier / souris pour certains jeux. La complétude des réglages, que ce soit pour un jeu en particulier ou pour l’ensemble de votre ludothèque, est très grande. Pas besoin d’en faire plus. En jeu, vous avez toujours le volet de réglages, ainsi qu’un outil pour adapter les manettes aux jeux qui ne les prennent pas en charge.

Nous retrouvons dans cette interface quelques partenaires commerciaux. Facebook, Booking, WPS Office, TikTok et Block Blast qui sont tous installés par défaut. Vous retrouvez aussi deux faux dossiers qui proposent des liens vers des jeux et applis. Cela fait partie des concessions pour un prix très agressif. Côté IA, le RedMagic dispose de tous les outils usuels. Création d’images. Traduction et transcription et même un outil de réflexion type LLM. L’IA gère aussi ici le comportement du smartphone et optimise les ressources selon les tâches.

Écran, performances et batterie

Colorimétrie et Luminosité de l'écran

En façade, nous retrouvons une dalle AMOLED signée BOE. Les caractéristiques techniques de cet écran diffèrent très peu de celles des dalles des « Pro » précédents. La dalle mesure 6,85 pouces. Son ratio est 19,9/9e, pour offrir un angle de vue plus large pour les jeux compétitifs. Les bordures sont très fines. La définition Full HD+ ne bouge pas. De même pour la résolution qui reste à 431 pixels par pouce.

Le taux de rafraichissement maximal reste à 144 Hz. Inutile de monter plus haut. En revanche, la dalle est toujours LTPO. La fréquence ne peut donc varier dynamiquement. Il y a quatre paliers : 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 144 Hz. C’est le premier gros point faible du smartphone. La fréquence de modulation (PWM) est correcte, frôlant les 3000 Hz. Et la fréquence d’échantillonnage est de 3000 Hz en « single touch ». Et à l’usage, l’écran réagit effectivement très vite aux sollicitations tactiles.

La colorimétrie du RedMagic 11 Pro a été significativement améliorée. Nous retrouvons les quatre profils déjà croisés précédemment. Les profils « Coloré » et « Brillant » sont toujours un peu chaud, avec un blanc mesuré autour de 6850°, tandis que les profils « couleurs naturelles » et « Soft » sont toujours un peu froid, la température de leur blanc atteignant les 6350°. Mais les différences avec le blanc parfait (6500°) sont plus réduites. Avec le profil « Soft », le RedMagic 11 Pro offre une colorimétrie générale très correcte, avec un Delta E moyen à 2,2 et un gamma moyen à 2,2 également. La température moyenne frôle les 6300°.

Pour contrebalancer ces légers défauts, l’interface propose une roue chromatique pour refroidir ou réchauffer la dalle selon vos gouts. Il existe également un menu permettant de jouer sur les couleurs primaires : c’est bien. Notez également que le RedMagic 11 Pro n’est compatible avec aucune norme « HDR » actuelle. Que ce soit Dolby, DTS ou même le très commun HDR10+. C’est dommage.

La luminosité de l’écran n’a pas beaucoup évolué. Officiellement, la mesure « peak » a baissé de 2000 nits à 1800 nits. Mais cela ne se ressent pas au quotidien. En mode manuel, nous mesurons une luminosité maximale comprise entre 610 et 650 nits selon les profils colorimétriques. C’est bien suffisant pour une lisibilité dans toutes les situations. Et en mode automatique, cela monte évidemment encore plus haut.

Performances et chauffe du SoC

Passons sous le capot. Le RedMagic 11 Pro est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, sans surprise. Ce dernier-né des SoC de Qualcomm est ici épaulé par 12, 16 ou 24 Go de RAM, au format LPDDR5T. Notre unité de test se situe au milieu, avec 16 Go de RAM. Attendez-vous donc à des performances un peu moins ou un peu plus élevées en fonction de la version que vous choisissez. Vous pouvez aussi ajouter de la RAM virtuelle, mais ce serait ici contre-productif. À cela s’ajoute un système de dissipation de chaleur de haute volée.

D’abord le ventilateur interne qui va aspirer l’air frais par le bas, le faire passer sur le SoC et rejeter l’air chaud par le haut. Le ventilateur est désormais une marque de fabrique de la gamme Pro de RedMagic. Et nous l’apprécions beaucoup. Puis nous retrouvons une structure interne optimisée : chambre à vapeur, graphène, cuivre, gel thermique et métal liquide.

Dernier élément : le refroidissement liquide. Il s’agit d’un circuit où circule un liquide fluoré qui va diriger la chaleur vers les points de dissipation (notamment le circuit de ventilation). C’est LA grande nouveauté du RedMagic 11 Pro. Et il n’est pas vain de dire que c’est une petite révolution : il s’agit du premier smartphone avec refroidissement liquide. Avec tout cela, on attend à ce que le smartphone reste frais à toute occasion.

Qu’est-ce que cela donne au niveau des benchmarks ? Les scores sont sans appel : le RedMagic 11 Pro est la plate-forme la plus puissante jamais testée à date sur Phonandroid. Les scores sont titanesques. Alors que chaque smartphone sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 précédemment testé arrive à surpasser les autres dans un domaine, le RedMagic 11 Pro prend la première place systématiquement.

Et cela avec la version intermédiaire. Si la version avec 12 Go de RAM sera certainement un peu plus proche du Realme GT 8 Pro, la version 24 Go devrait mettre tout le monde d’accord. En outre, cette puissance est bien dosée, puisque la stabilité de la plate-forme est élevée : plus de 80 %, même dans les tests les plus poussés. C’est une bonne performance.

En contrepartie de cette stabilité à toute épreuve, la température du RedMagic 11 Pro peut monter très haut. Comme son prédécesseur et malgré toutes les protections, le RedMagic 11 Pro dépasse les 60°C sur les faces et sur les tranches. Nous avons relevé 68°C sur la face arrière, 66°C sur la face avant et entre 63°C et 64°C sur les tranches. Impossible de tenir le téléphone pendant le test sans se bruler. Et c’est là son deuxième gros défaut. Heureusement, aucune application sur Android n’est capable de le pousser dans de tels retranchements, même un émulateur. En jeu, c'est légèrement chaud, mais rien de dangereux.

Autonomie et recharge

Pour alimenter cette belle plate-forme, nous retrouvons une batterie d’une capacité de 7500 mAh. Cela correspond à une augmentation de 450 mAh par rapport au RedMagic 10s Pro, ce qui est toujours bon à prendre. RedMagic a réussi à augmenter la capacité de la batterie sans pour autant épaissir son smartphone gaming, un très bon point. Reste à savoir si cela a une incidence sur l’autonomie.

Dans ce domaine, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne : l’autonomie continue en usage standard du RedMagic 11 Pro passe au-dessus des 11 heures (en désactivant le ventilateur et le refroidissement liquide), soit une demie heure de plus que le RedMagic 10s Pro. La mauvaise : l’autonomie n’est pas encore suffisante, avec les réglages par défaut, pour atteindre les deux jours d’usage standard, alors que la batterie est énorme. C’est le troisième et dernier des trois gros points faibles de ce smartphone. À titre de comparaison, le OnePlus 15 et sa batterie de 7300 mAh frôle les 30 heures d’usage continu avec le même test.

Nous expliquons ce manque d’autonomie par les réglages par défaut du système, optimisés pour être performants lors d’un test technique. Lors de celui-ci, la dalle AMOLED, qui n’est pas LTPO, fonctionne en permanence à 144 Hz, brulant alors beaucoup d’énergie. C’est dommage, car ce score ne révèle pas la véritable autonomie du RedMagic 11 Pro dans un usage hors gaming. Pour les gamers, l’autonomie se situe entre 4 heures et 6 heures selon la qualité graphique du jeu.

Une fois la batterie déchargée, nous passons par la case recharge. Le RedMagic 11 Pro est compatible avec la charge rapide 80 watts, aussi bien avec que sans fil. C’est assez rare. Le RedMagic 10 Pro était lui aussi compatible avec la charge sans fil, tandis que le RedMagic 10s Pro en faisait l’impasse. Pour nous, c’est une fonction inappropriée dans un smartphone gaming : il est préférable de gagner de la place pour la batterie ou la dissipation de chaleur, plutôt qu’en perdre avec la charge sans fil.

En nous appuyant sur le chargeur et le câble USB fournis, nous avons rechargé le RedMagic 11 Pro de 0 % à 100 % en un tout petit peu moins d’une heure. C’est une expérience de charge très qualitative. Notez que ce temps de charge peut être légèrement plus court en activant le mode « Turbo » depuis le menu principal. Le temps de charge tombe alors entre 50 et 55 minutes. La différence n’est pas incroyable, alors que le smartphone chauffe beaucoup plus. Son seul avantage : récupérer rapidement de la batterie, mais pas forcément pour une charge complète. Voici nos mesures intermédiaire (sans turbo) :

10 min : 22 %

30 min : 64 %

50 min : 93 %

Le RedMagic 11 Pro ne propose que peu d’outils pour soigner la batterie : la charge limitée (à 80 %) et une protection contre la surcharge. Étant un smartphone gaming, il propose aussi le contournement de charge avec plusieurs options très pratiques pour l’activer automatiquement.

Photo, vidéo et audio

En photo, RedMagic ne trompe personne : oui, le smartphone est capable de faire des photos, mais ce n’est pas sa fonction première. Il adopte donc trois capteurs, lesquels sont directement repris des RedMagic 10 Pro et 10s Pro, tout simplement. De même pour le capteur selfie. La seule source d’amélioration est donc, éventuellement, le DSP intégré au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Voici les forces en présence :

Principal : capteur 50 MP, ouverture à f/1.9, taille du capteur 1/1.55 pouce, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, ouverture à f/1.9, taille du capteur 1/1.55 pouce, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 50 MP, ouverture à f/2.2, taille du capteur 1/2.88 pouce, focale fixe

: capteur 50 MP, ouverture à f/2.2, taille du capteur 1/2.88 pouce, focale fixe Macro : capteur 2 MP, focale fixe

: capteur 2 MP, focale fixe Selfie : capteur 16 MP, ouverture à f/2.0, taille du capteur 1/2.77 pouce, focale fixe, positionné sous l'écran

Nous n’assisterons pas à un miracle ici. Le RedMagic 11 Pro n’est pas un photophone. En revanche, il peut faire des photos très correctes, en journée et en soirée. Il y a beaucoup de détail. Les couleurs sont vibrantes (peut-être parfois un peu trop). La mise au point est bonne, même si elle est un peu lente. La lumière est bien gérée. La plage dynamique est assez large. En soirée, ce même capteur conserve les mêmes caractéristiques, mais il est un peu plus sombre. Le zoom numérique monte à 10x et c’est bien suffisant, car les photos deviennent floues dès le zoom 5x, avec des textures lissées trop intensément par l’IA.

Pour les portraits, le smartphone est également correct (il faut simplement veiller à désactiver les outils d’embellissement qui sont activés par défaut). Le détourage est précis. Les détails nombreux. Et la colorimétrie est bonne. Enfin, côté selfie, le RedMagic 11 Pro profite d’un meilleur traitement logiciel que ses prédécesseurs. Les selfies sont très corrects, de jour ou de nuit. Les détails sont plutôt bien préservés et les clichés sont nets. En revanche, la balance des blancs est un peu froide en soirée.

Le module ultra grand-angle est bien meilleur que ce que nous attendions, avec des photos correctes, même en soirée. Les distorsions sont bien redressées. Et la colorimétrie est bonne. Seul vrai regret : l'absence de mise au point, parce que le capteur n'est pas équipé d'un autofocus. Les macros sont prises en charge par un module dédié de 2 mégapixels. De jour ou de nuit, c’est bien mieux qu’avant, même si ce n’est pas encore parfait. Les couleurs sont correctes. La luminosité est bien gérée. Il reste encore un peu de grain et la netteté n’est pas parfaite.

En vidéo, le RedMagic 11 Pro aurait pu être bon (détails, couleurs et luminosité), mais le stabilisateur a un comportement très étrange, en journée et en soirée, gâchant certaines séquences. Heureusement, un mode anti-tremblement est présent. Le grain du zoom numérique apparait dès le rapport 5x. Il y a des reflets sur les lentilles (surtout en soirée). Et il est impossible de passer d’un capteur à un autre en une seule prise. La captation audio est très bonne, grâce au micro secondaire sur la tranche de droite.

Finissons ce test avec l’audio, un domaine où le RedMagic 11 Pro est plus pertinent encore que ses prédécesseurs. Nous retrouvons bien évidemment tous les atouts du RedMagic 10s Pro : le port jack 3,5 mm pour supprimer la latence des écouteurs Bluetooth ; le double haut-parleur très large ; compatibilité Snapdragon Sound et DTS-X ; égaliseur complet avec contrôle personnalisé sur 10 bandes de fréquences. Aujourd’hui, il n’y a pas plus complet (sauf peut-être chez Sony avec le Xperia 1 VII).

Les deux haut-parleurs, même asymétriques, offrent un très bon rendu. Pratiquement toutes les fréquences y sont bien représentées, que ce soit les basses à partir de 20 Hz jusqu’aux aigus jusqu’à 16 kHz. Nous remarquons que le haut-parleur principal est un peu plus puissant, mais le haut-parleur secondaire reproduit davantage les basses. En outre, la scène sonore est très large, mais légèrement plus ample sur le module principal. À 50 %, le son est déjà assez puissant pour une écoute à plusieurs. À 100 %, le son reste bien maitrisé, sans grésillement, mais avec quelques scintillements sur les hauts médiums et les aigus.

Alors, on achète ?

Le RedMagic 11 Pro est une superbe réalisation. Autant au niveau esthétique que technique et ergonomique. Smartphone gaming jusque dans les moindres détails, quitte à être moins regardant sur la partie photo, ici un peu plus accessoire, le RedMagic 11 Pro est aussi, aujourd’hui, le meilleur rapport puissance / prix. Et pas qu’un peu : la différence avec le Poco F8 Ultra est considérable. Pour le gaming, c’est vraiment une perle rare.

Ce n’est pas un produit parfait. D’abord parce qu’il ne conviendra pas à tout le monde. Ensuite parce qu’il a quelques défauts. La chauffe très présente, l’absence de LTPO et une autonomie générale décevante compte tenu de la batterie, pour ne citer que les plus importants. Mais, pour le gaming, il est incroyable. Mission réussie pour RedMagic.