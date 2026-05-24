Ils veulent ressembler à leur avatar ChatGPT grâce à la chirurgie esthétique, les médecins hallucinent

En 2026, il est possible de demander tout et n’importe quoi à l’IA, y compris de nous rendre plus beaux. Mais quand certaines personnes demandent aux chirurgiens esthétiques de ressembler à leurs portraits d’IA, les professionnels s’inquiètent.

Des chirurgiens pratiquent une opération
Crédits : 123RF

L’intelligence artificielle s’immisce toujours plus dans le domaine de la médecine. On commencera par ChatGPT, qui détecterait les maladies plus efficacement que les médecins en chair et en os. Mais l’IA peut également être utilisée dans le domaine de la chirurgie, bien qu’une IA confonde les organes et crée des complications lors d’une opération. Et pourtant, un robot a réussi une opération chirurgicale tout seul en utilisant l’intelligence artificielle.

Heureusement pour nous, la plupart des opérations chirurgicales sont aujourd’hui réalisées par de véritables professionnels, et non pas par l’IA. En revanche, les requêtes de chirurgie esthétique sont parfois le fruit d’une interaction entre l’humain et l’IA.

En temps normal, un patient souhaitant bénéficier d’une chirurgie esthétique commence par s’entretenir avec un chirurgien en chair et en os. Celui-ci est en mesure de donner des conseils professionnels au patient concerné.

Quand ChatGPT devient le nouveau conseiller beauté

Mais, selon une étude menée par le Beth Israel Deaconess Medical Center, certains patients commencent à utiliser l’IA pour retoucher leurs photos, avant de demander aux professionnels de santé d’atteindre ce résultat. Ce type de patient aurait ainsi des attentes « significativement plus élevées » concernant la chirurgie esthétique.

Et parfois, la situation vire au grotesque. C’est en tout cas ce qu’a pu constater Sachin Shridharani, chirurgien plasticien à Manhattan. L’une de ses patientes, une dame âgée d’environ 70 ans, a utilisé l’IA pour se rajeunir artificiellement et ressembler à sa petite-fille.

Cette dernière a alors demandé au chirurgien une « machine à remonter le temps chirurgicale ». « Je lui ai expliqué qu’on ne pouvait pas recréer son apparence lorsqu’elle était plus jeune, mais elle insistait malgré tout », explique le professionnel de santé.

Rachel Westbay, dermatologue esthétique à New York, s’est également retrouvée dans une situation pour le moins gênante. L’une de ses patientes lui a présenté une image caricaturale d’elle-même avec de grands yeux façon Disney, générée par le célèbre ChatGPT d’OpenAI. « C’est comme dire : “Je veux ressembler à Ariel dans La Petite Sirène.” », explique Rachel Westbay. « J’étais choquée. »

Source : Business Insider


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La mise à jour One UI 8.5 arrive sur deux nouveaux smartphones Samsung, Gemini prend le temps de mieux réfléchir, c’est le récap’ de la semaine

La dernière version de la surcouche se déploie chez Samsung, Google améliore le temps de réflexion de Gemini, un nouveau site de piratage français se retrouve dans le collimateur d’Hollywood,…

Samsung préparerait un Galaxy Z enroulable complètement fou

Après les smartphones pliables en deux, et même en trois parties, l’avenir serait-il aux écrans enroulables ? C’est en tout cas ce sur quoi semble miser Samsung, qui vient de…

Le Chromecast n’est pas encore mort, Google confirme enfin la bonne nouvelle

En début de semaine, plusieurs utilisateurs du Google Chromecast ont signalé des problèmes de diffusion. Certains pensaient qu’il s’agissait ici de la « mort » du service de streaming de…

TV

Google veut révolutionner la recherche web, mais son IA fait n’importe quoi

La nouvelle barre de recherche « intelligente » de Google, qui utilise l’intelligence artificielle, fait déjà parler d’elle. En effet, celle-ci serait susceptible de mal interpréter les requêtes des utilisateurs…

NordVPN a une fonctionnalité cachée que presque personne n’utilise, et c’est une erreur

NordVPN propose depuis quelques années une fonctionnalité qui passe inaperçue, mais reste très pratique. Elle s’appelle Réseau Mesh, et la plupart des abonnés ne l’ont jamais utilisée. Plusieurs situations au…

Windows 11 : Microsoft corrige plusieurs bugs et ajoute une fonction très utile

Windows 11 s’améliore encore. Microsoft vient en effet de publier la build 26220.8491, déjà disponible pour les utilisateurs du programme Insider sur le canal Beta de Windows 11. Celle-ci devrait,…

Test Samsung Galaxy S26 : le roi de la compacité n’a pas besoin d’en faire trop

Les Galaxy S26 Ultra et Galaxy S26+ sont de grands smartphones. Pour tous ceux qui veulent un modèle plus compact, Samsung propose le Galaxy S26 « standard ». Il reprend presque tous…

La série The Boroughs fait-elle partie de l’univers de Stranger Things ? Les créateurs répondent aux fans

Après Stranger Things, les créateurs de la série Netflix s’attaquent à The Boroughs, dont le synopsis rappelle fortement la série originale. De nombreux fans pensent que The Boroughs se déroule…

Windows Defender : faites vite la mise à jour, une grosse faille vient d’être découverte

Alerte rouge chez Microsoft. Les autorités ont en effet repéré deux failles importantes dans Windows Defender, qui faciliteraient largement le travail des hackers. Microsoft n’en finit plus de réparer les…

Google Wallet se refait une beauté : voilà comment l’application va simplifier tous les paiements

Google Wallet fait peau neuve. Les utilisateurs Android vont en effet bénéficier d’une application simplifiée, accompagnée par des méthodes d’authentification et de paiement nettement plus simples qu’auparavant. Vos paiements en…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.