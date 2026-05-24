Ils veulent ressembler à leur avatar ChatGPT grâce à la chirurgie esthétique, les médecins hallucinent

En 2026, il est possible de demander tout et n’importe quoi à l’IA, y compris de nous rendre plus beaux. Mais quand certaines personnes demandent aux chirurgiens esthétiques de ressembler à leurs portraits d’IA, les professionnels s’inquiètent.

L’intelligence artificielle s’immisce toujours plus dans le domaine de la médecine. On commencera par ChatGPT, qui détecterait les maladies plus efficacement que les médecins en chair et en os. Mais l’IA peut également être utilisée dans le domaine de la chirurgie, bien qu’une IA confonde les organes et crée des complications lors d’une opération. Et pourtant, un robot a réussi une opération chirurgicale tout seul en utilisant l’intelligence artificielle.

Heureusement pour nous, la plupart des opérations chirurgicales sont aujourd’hui réalisées par de véritables professionnels, et non pas par l’IA. En revanche, les requêtes de chirurgie esthétique sont parfois le fruit d’une interaction entre l’humain et l’IA.

En temps normal, un patient souhaitant bénéficier d’une chirurgie esthétique commence par s’entretenir avec un chirurgien en chair et en os. Celui-ci est en mesure de donner des conseils professionnels au patient concerné.

Quand ChatGPT devient le nouveau conseiller beauté

Mais, selon une étude menée par le Beth Israel Deaconess Medical Center, certains patients commencent à utiliser l’IA pour retoucher leurs photos, avant de demander aux professionnels de santé d’atteindre ce résultat. Ce type de patient aurait ainsi des attentes « significativement plus élevées » concernant la chirurgie esthétique.

Et parfois, la situation vire au grotesque. C’est en tout cas ce qu’a pu constater Sachin Shridharani, chirurgien plasticien à Manhattan. L’une de ses patientes, une dame âgée d’environ 70 ans, a utilisé l’IA pour se rajeunir artificiellement et ressembler à sa petite-fille.

Cette dernière a alors demandé au chirurgien une « machine à remonter le temps chirurgicale ». « Je lui ai expliqué qu’on ne pouvait pas recréer son apparence lorsqu’elle était plus jeune, mais elle insistait malgré tout », explique le professionnel de santé.

Rachel Westbay, dermatologue esthétique à New York, s’est également retrouvée dans une situation pour le moins gênante. L’une de ses patientes lui a présenté une image caricaturale d’elle-même avec de grands yeux façon Disney, générée par le célèbre ChatGPT d’OpenAI. « C’est comme dire : “Je veux ressembler à Ariel dans La Petite Sirène.” », explique Rachel Westbay. « J’étais choquée. »

Source : Business Insider