Le lancement officiel du OnePlus 15R approche à grands pas. En attendant, la marque nous autorise à vous dévoiler les contours esthétiques du téléphone et nos premières impressions face à son ainé, le OnePlus 15. L’occasion idéale pour revenir sur les éléments techniques officiels et pour imaginer à quel prix il pourrait arriver en France.

Il y a quasiment un mois jour pour jour, nous avons publié un article sur le OnePlus 15, à l’occasion de son officialisation complète. Un smartphone qui est depuis arrivé à la rédaction pour un test complet et qui devrait être (attention Spoiler Alert) l’un de nos coups de cœur de 2025. Vendu à partir de 979 euros, le OnePlus 15 est un flagship complet et très performant, avec quelques petits faibles, comme toujours. Rendez-vous dans quelques jours pour en savoir un peu plus.

Un mois après la sortie du OnePlus 15, la marque alternative d’Oppo ne se repose pas sur ses lauriers. La marque prépare activement l’arrivée du OnePlus 15R, version allégée du OnePlus 15. Son lancement officiel est programmé pour la semaine prochaine, le 7 décembre 2025. Et en attendant une fiche technique complète, ainsi qu’un prix, le smartphone est arrivé gentiment à la rédaction, pile à temps pour un unboxing en photo dans notre studio et une prise en main.

Le OnePlus 15R est agréable à regarder et à tenir

Nous avons donc reçu la version « Mint Breeze » du OnePlus 15R. Elle est plutôt jolie, avec cette robe acidulée. L’aluminium du châssis et du module photo est brossé, pour une impression très qualitative une fois en main. Le verre minéral à l’arrière est fumé et ne retient pas les traces de doigt. Il y a aussi du verre minéral à l’avant, un poinçon centré et un film plastique anti-rayure. Nous n’avons pas le droit de vous montrer l’écran allumé. Cela viendra avec le test complet.

En comparaison du OnePlus 15, la version R est extrêmement proche. Nous observons de très légères différences. Le OnePlus 15R est légèrement plus grand. Les micros secondaires ne sont pas positionnés de la même façon. Le marquage CE est déporté. Et, différence la plus flagrante, le module photo est plus petit, signe d’une concession à attendre du côté des capteurs.

Le OnePlus 15R a encore beaucoup de secrets à dévoiler

Le OnePlus 15R est donc un joli garçon. Reste à savoir ce qu’il a d’autre à proposer. Nous en savons encore assez peu sur la fiche technique du produit, hormis la présence du Snapdragon 8 Gen 5, version moins exubérante du Snapdragon 8 Elite Gen 5 que vous retrouvez dans le OnePlus 15. OnePlus a également annoncé officiellement la présence d’un écran AMOLED doté d’une définition 1,5K et d’une résolution de 450 pixels par pouce (des chiffres proches de ceux du OnePlus 15). La luminosité maximale annoncée est de 1800 nits avec des contenus HDR. La luminosité minimale est de 1 nit seulement.

La plus grande inconnue reste le prix. Dans un précédent communiqué, OnePlus a indiqué que le 15R serait un « flagship au rapport qualité-prix imbattable ». Cela veut dire qu’il devrait être particulièrement agressif. Essayons de se faire une idée du prix auquel ce téléphone pourrait être vendu en regardant le positionnement des précédents modèles. Le OnePlus 13 a été lancé à 949 euros. Le OnePlus 15 a été annoncé à 979 euros. Et le OnePlus 13R a démarré à 769 euros. Il est fort probable que le OnePlus 15R ne dépasse pas les 800 euros avec sa version la plus abordable (s’il se décline en plusieurs configurations). Nous pourrions même parier pour un prix compris entre 749 euros et 799 euros. Réponse à cette question dans « 5 dodos » !