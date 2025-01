Le OnePlus 13R est une déclinaison du OnePlus 13. Un smartphone qui reste dans le domaine du premium, mais qui se veut plus abordable. Comment ? En réalisant des concessions. Le résultat final est-il convaincant ? Il est temps de le vérifier.

OnePlus revient avec deux nouveaux smartphones : le OnePlus 13, le porte-étendard de la marque, ainsi que le OnePlus 13R. C’est lui que nous testons aujourd’hui.

Si le OnePlus 13 démontre le savoir-faire de la société de BBK Electronics, le OnePlus 13R veut séduire le plus grand nombre en offrant l’expérience OnePlus à un prix juste. Pour ça, il fait quelques concessions, au niveau du processeur, de l’écran, mais aussi de la photo. Attention, nous n’avons pas non plus un produit « budget », mais un téléphone qui se classe dans la catégorie des milieux de gamme plus.

Reste à savoir si ces sacrifices montrent leur efficacité. Le OnePlus 13R est-il un smartphone convaincant ? Il est temps de le vérifier tout de suite.

Prix et disponiblité

Le OnePlus 13R est disponible sur le site du constructeur. Il est vendu au prix de 769 euros

OnePlus 13R Ecran AMOLED LTPO

6,78"

2780 x 1264 pixels

1-120 Hz Chipset Snapdragon 8 Gen 3 OS Android 15 + Oxygen OS 15 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,8

* 8 MP ultra grand angle f/2,2

* 50 MP Téléobjectif Zoom optique 2X

Capteur selfie * 16 MP grand angle f/2,4 Batterie 6000 mAh, charge rapide 80 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP64 Dimensions 161,7 x 75,8 x 8 mm Poids 212 grammes

Un design qui joue sur la sobriété

Le OnePlus 13R reprend les codes de design de son grand frère, avec cet immense module circulaire légèrement décalé sur le capot arrière. Ce n’est toutefois pas un copier/coller, puisqu’il a sa propre personnalité avec ses lignes anguleuses et ses tranches plates. En main, il a des faux airs d’iPhone.

Le capot arrière dispose d’une finition en verre avec effet brossé. Visuellement, on adore ces lignes subtiles qui tournent autour du module. C’est chic et réussi, même si ça ne vaut pas le similicuir du OnePlus 13, beaucoup plus appréciable en main.

Le module photo est évidemment l’attraction principale de ce design. Doté de belles finitions avec un cerclage aluminium, il donne du chien au produit. Il faut en revanche signaler qu’il ressort de quelques millimètres du châssis, ce qui rend le 13R bancal quand il est posé sur le dos. Pas un défaut très agaçant, mais présent.

Le OnePlus 13R embarque des tranches plates en aluminium sur lesquelles on retrouve le fameux bouton coulissant qui fait la marque de fabrique de OnePlus. Cranté, il permet de passer du mode silencieux, vibreur ou sonnerie en un coup de pouce. Plus besoin de le déverrouiller pour le mettre en sourdine. Idéal en réunion ou au cinéma. Petit élément cocasse : les mentions légales sont calées sur ces tranches, et non sur la coque brossée. Ce n’est pas très esthétique, mais on les oublie vite.

Le OnePlus 13R est doté d’une grande dalle de 6,78 pouces totalement plate, contrairement au OnePlus 13 classique. L’affichage a le mérite d’avoir des bords réduits au minimum (ratio écran/façade de 92%) et symétriques. En résumé, c’est agréable à l’œil et maîtrisé.

Bien évidemment, le téléphone est doté d’un capteur d’empreintes sous l’écran. Celui-ci fonctionne parfaitement, mais a tendance à être placé un peu trop bas, ce qui nous oblige à aller le chercher avec le pouce à chaque déverrouillage. Un curieux défaut, étant donné qu’il n’est pas placé au même endroit sur le 13 classique. Ce n’est pas rédhibitoire, mais il faut un petit temps d’adaptation.

En résumé, le OnePlus 13R offre un design réussi, avec des finitions impeccables dignes d’un haut de gamme. Si on regrette quelques errances, comme le capteur d’empreintes mal placé ou les mentions légales trop visible sur les tranches, nous sommes séduits dans l’ensemble. Le OnePlus 13R est un terminal agréable à utiliser et cohérent dans sa construction.

Un écran exemplaire

Le OnePlus 13R est équipé d’une dalle AMOLED plate de 6,78 pouces d’une définition de 2780 x 1264 pixels. Il s’agit d’un écran LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Sur le papier, c’est solide.

Comme d’habitude, nous avons passé l’écran sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont très bons. AMOLED oblige, il a un contraste infini, ce qui signifie que les noirs sont profonds (pixel éteint) et les blancs éclatants. Idéal pour regarder une série ou jouer. La luminosité maximale a, pour sa part, été mesurée à 1000 cd/m², ce qui est excellent. De fait, l’écran reste lisible même dehors par jour de grand soleil.

OnePlus propose plusieurs modes de couleurs dans les paramètres. Le mode par défaut, Couleurs Vives, n’est pas le meilleur. Il affiche une température à 7100K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur du blanc, l’écran tire donc vers le bleu. Le Delta E moyen est lui à 3,2 (en-dessous de 3 étant bon). Concrètement, OnePlus a volontairement rendu fluo les rouges, les verts et les jaunes afin de donner plus d’impact à l’image. Fort heureusement, le mode Couleurs Naturelles propose un meilleur rendu, avec une température à 6500K ainsi qu’un Delta E moyen à 1,2. Des données idéales. Bref, le OnePlus 13R est doté d’un écran de qualité, bien calibré et surtout qui laisse le choix à l’utilisateur. Que demander de plus ?

Côté audio, OnePlus livre une bonne copie compte tenue du format. Le terminal a deux hauts-parleurs : un sur la tranche inférieure et un calé juste au-dessus de l’écran. Le son livré aurait mérité un poil plus d’équilibrage, mais se montre tout de même agréable et puissant. Cela suffira pour regarder des vidéos dans des conditions pas trop mauvaises.

Un smartphone performant qui fait tout tourner

L’une des concessions faites par OnePlus sur le 13R réside dans le processeur. Alors que le modèle 13 dispose du tout dernier Snapdragon 8 Elite, celui-ci embarque un « simple » Snapdragon 8 Gen 3, soit le SoC premium de 2024. Un sacrifice minime sur le papier, tant il a maintes fois prouvé qu’il en avait dans le ventre.

Aucune surprise quand on regarde les résultats de nos benchmarks : le OnePlus 13R est un terminal puissant. Certes, il est en dessous que son grand frère le OnePlus 13, mais il reste dans le haut du panier. Concrètement, il permet de faire du multitâches sans craindre de ralentissements et chaque application s’ouvre instantanément. Quel bonheur !

Plus encore, le Snapdragon 8 Gen 3 est taillé pour le jeu. Les titres les plus gourmands du marché, comme Genshin, Diablo Immortal ou ZZZ tournent à 60 i/s avec tous les graphismes réglés à fond. Un terminal qui siéra donc aux joueurs.

En revanche, il faudra compter sur une certaine chauffe après de longues sessions de jeu. Un problème récurrent sur ce processeur. Si le châssis du 13R n’est pas brûlant sous les doigts, la chauffe constante s’avère désagréable. Mieux vaudra donc compter sur une manette, ou tout simplement sur une coque. Bref, une puissance appréciable pour les joueurs, mais pas tout à fait maîtrisée.

Une autonomie gargantuesque

Le OnePlus 13R est doté d’une énorme batterie de 6000 mAh, une caractéristique qui détonne sur un marché où nous sommes plus habitués à du 5000 mAh. Ajoutons à cela un OS économe en énergie et nous avons un smartphone endurant. Lors de notre test habituel (définition par défaut, un peu de jeu, de photo, de GPS, de navigation), nous tombons entre 55 et 65% au moment du coucher. C’est bien ! En économisant un peu, on peut donc tenir deux jours pleins, voire trois. C’est excellent !

Le OnePlus 13R est compatible avec la recharge filaire de 80 Watts. Problème : le chargeur n’est pas fourni. Gênant quand on met cet argument en avant. Quoi qu’il en soit, une fois le bon matériel à notre disposition, il faut un peu plus de 35 minutes pour réalimenter totalement le 13R. C’est bien !

Une partie logicielle agréable, mais plombée par des choix étranges

Le OnePlus 13R est doté d’Android 15 avec la surcouche Oxygen OS 15. Nous aimons beaucoup cette dernière, puisqu’en plus d’être agréable dans sa navigation, elle propose des petites fonctionnalités sympathiques, comme un simili Dynamic Island quand on écoute de la musique ou des dossiers d’applications « ouverts » sur le bureau.

La vraie force de cette surcouche, c’est la personnalisation. Certes, beaucoup de smartphones laissent de l’amplitude à l’utilisateur dans ce domaine, mais Oxygen OS dispose toujours d’une longueur d’avance. AOD, icones, agencement des dossiers, menu déroulant… pas un OnePlus 13R ne ressemblera à celui du voisin.

Tout n’est pas parfait, loin de là. On déplore en effet bon nombre d’applications indésirables présentes au premier démarrage. On peut tolérer les basiques qui font doublon avec celles de Google (horloge, galerie, téléphone), en revanche, il est difficilement acceptable de constater la présence de tierces, comme Booking, LinkedIn ou encore TikTok. Une manière de faire baisser le tarif du téléphone au détriment de l’expérience utilisateur.

La photo, le talon d’Achille du OnePlus 13R

La partie photo est le plus gros sacrifice du OnePlus 13R par rapport au OnePlus 13. Contrairement au modèle haut de gamme, le 13R ne bénéficie pas de la collaboration avec Hasselblad. Nous avons donc un segment 100% OnePlus… et cela se sent. Le module photo se compose de trois capteurs : un grand angle de 50 mégapixels (f/1.8), un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom optique X2) ainsi qu’un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/1.4).

Le grand angle de 50 mégapixels donne des résultats précis quand les conditions sont idéales, que ce soit en intérieur ou extérieur. En revanche, on déplore des couleurs systématiquement sous saturées et surtout un contraste aux fraises dans les environnements un peu difficiles, comme les églises. Les lumières sont trop éblouissantes et les zones d’ombres illisibles. Nous avons vu bien pire, mais on aurait espéré mieux.

Même constat sur le téléobjectif. Ce dernier donne tout de même des photos cohérentes avec le zoom X2, mais au-delà, les résultats obtenus sont mauvais. Dommage ! Cependant, on signalera qu’il est tout de même efficace pour prendre des clichés de près, comme des petits objets ou de la nourriture.

L’ultra grand angle est sans conteste le capteur le plus décevant. Peu précis, dans les choux sur la gestion de la lumière, il se distingue particulièrement dans la restitution des couleurs. Les clichés sont systématiquement jaunâtres, et ce dans n’importe quelle condition. On se demanderait presque s’il n’a pas été mis là pour la déco.

Et le mode nuit n’est pas non plus à la fête, mais s’en sort pas trop mal. Malheureusement, les clichés ont du mal à gérer les lumières artificielles et tirent systématiquement vers le jaunâtre. On peut tout de même saluer des images lisibles.

Enfin, notons un mode portrait réussi qui découpe parfaitement les sujets. Amateurs de selfie, vous serez comblés.

Alors, on achète ?

Le OnePlus 13R est un téléphone qui sait faire des sacrifices là où il faut pour faire baisser son prix. Design, écran, puissance, il a tout d’un haut de gamme. Un bon compromis pour ceux qui cherchent la qualité à un prix raisonnable ? Oui.

Le seul problème du OnePlus 13R, c’est sa partie photo très moyenne. Si nous ne sommes pas non plus dans le domaine du médiocre, on était en droit d’attendre quelque chose de meilleur sur ce segment. L’absence d’Hasselblad se fait cruellement sentir. Dommage !

A qui donc s’adresse ce terminal ? A ceux qui veulent un téléphone puissant, qui dispose d’un bel écran et d’une excellente autonomie pour un prix juste ne dépassant pas les 800 euros. A ceux qui sont prêt à sacrifier la partie photo pour le reste. Le OnePlus 13R est donc réussi, quoiqu’un poil déséquilibré.