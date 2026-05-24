Le Chromecast n’est pas encore mort, Google confirme enfin la bonne nouvelle

En début de semaine, plusieurs utilisateurs du Google Chromecast ont signalé des problèmes de diffusion. Certains pensaient qu’il s’agissait ici de la « mort » du service de streaming de Google. Mais, bonne nouvelle, la firme de Mountain View affirme avoir réglé le problème.

Le Chromecast appartiendra bientôt au passé. En effet, malheureusement pour les fans du dispositif, Google a arrêté la production du Chromecast, 11 ans après son lancement. Et, s’il est toujours possible d’utiliser l’appareil, certains modèles ne fonctionnent déjà plus. Le Chromecast de première génération, sorti en 2013, serait ainsi inutilisable dans certaines conditions. Alors, quand un bug affecte le vénérable appareil, les fans commencent à paniquer…

En effet, plus tôt cette semaine, de nombreux utilisateurs ont signalé un problème de taille. Ces derniers ont affirmé être dans l’incapacité totale d’envoyer du contenu depuis leurs applications vers leur Chromecast. Nombre d’entre eux ont émis l’hypothèse que Google avait purement et simplement abandonné le Chromecast au profit du TV Streamer, plus récent.

Le Google Chromecast va-t-il bientôt disparaître ?

Mais que les inconditionnels du Chromecast se rassurent : l’appareil de streaming de Google est toujours en vie. Du moins, pour l’instant. En effet, sur Reddit, Google n’a pas tardé à reconnaître le problème. « Nous enquêtons sur un problème affectant la capacité à diffuser certains services sur les appareils Chromecast », a réagi le géant du numérique. « Nous reviendrons vers vous avec une mise à jour dès que possible. Merci pour votre patience. »

Les fans du Chromecast ont alors retenu leur souffle pendant de longues heures, en attendant des nouvelles de Google. Mais, peu de temps après, la firme de Mountain View n’a pas tardé à rassurer les utilisateurs du Chromecast. « Le problème affectant la capacité à diffuser certains services vers les appareils Chromecast a été résolu », a confirmé Google.

Le Chromecast est donc toujours en vie. Mais pas pour très longtemps. En effet, Google est en train de remplacer ce dernier par le Google TV Streamer. Nettement moins discret qu’un simple dongle Chromecast, l’appareil dispose d’une bonne qualité audio et vidéo, ainsi que de recommandations personnalisées avec l’IA.

En revanche, son prix est sensiblement plus élevé que son « ancêtre », le vénérable Chromecast. En effet, si le Chromecast avec Google TV HD se vendait aux alentours des 40 euros, le prix du TV Streamer est de 119 €.