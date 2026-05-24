Samsung préparerait un Galaxy Z enroulable complètement fou

Après les smartphones pliables en deux, et même en trois parties, l’avenir serait-il aux écrans enroulables ? C’est en tout cas ce sur quoi semble miser Samsung, qui vient de déposer un brevet bien particulier.

Galaxy Z Rollable
Crédits photo : Wear View

Les dalles de smartphones classiques semblent déjà appartenir au passé. En effet, la mode est désormais aux smartphones pliables, tels que le Samsung Galaxy Z Fold 8, dont les premières images sont déjà disponibles en ligne. D’ailleurs, après des années d’attente, Apple s’apprêterait à se lancer sur le marché du smartphone pliable, avec l’iPhone Fold, aussi appelé iPhone Ultra. Et pourtant, il semblerait qu’une nouvelle tendance soit en train d’apparaître : les smartphones enroulables.

Sur X, le leaker xleaks7 a partagé ce qui pourrait être un brevet déposé par Samsung, baptisé « Galaxy Z Rollable ». Comme son nom l’indique, il s’agirait ici d’un smartphone « roulable » ou plutôt, enroulable. Cette fuite va dans le sens de certaines rumeurs qui laissent entendre que le fabricant coréen travaillerait bel et bien sur un smartphone enroulable.

Le potentiel brevet dévoilé par le leaker montre quelques détails intéressants concernant le Galaxy Z Rollable. Le téléphone se déploierait de la droite vers la gauche par coulissement. Côté bloc photo, Samsung s’inspirerait largement des Galaxy S26 et autres Samsung Galaxy Z Fold 7. En effet, le bloc, tout en longueur, comprendrait pas moins de trois objectifs photo, dont les spécificités sont pour l’instant inconnues.

Smartphone enroulable de Samsung : simple brevet ou véritable projet ?

Samsung n’a toujours pas dévoilé officiellement ce qui pourrait être le Galaxy Z Rollable. Toutefois, en 2024, l’entreprise sud-coréenne a présenté le Samsung Rollable Flex, un smartphone à écran enroulable particulièrement ambitieux.

Une fois complètement déplié, le smartphone pourrait afficher une généreuse dalle de 12,4 pouces. Certaines rumeurs laissent entendre que Samsung aurait pu présenter son nouveau téléphone un an plus tard, en 2025, ce qui ne s’est finalement jamais produit.

Il est par ailleurs important de rappeler qu’un dépôt de brevet ne signifie pas automatiquement fabrication et commercialisation. Toutefois, Samsung va devoir se dépêcher. En effet, d’autres fabricants ont également ce projet en tête. On pense notamment à LG, qui a présenté son LG Rollable, ainsi qu’à Vivo, qui veut devancer Samsung en commercialisant un smartphone à écran enroulable.


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