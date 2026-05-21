Huawei Watch FIT 5 Series : elle analyse votre sommeil, votre stress et votre cœur, et le résultat est bluffant

La Watch FIT 5 Series de Huawei mise sur un suivi santé complet : sommeil, stress, ECG, respiration nocturne. Deux modèles pour deux budgets, avec 60 euros de réduction jusqu'au 22 juin avec le code A60FIT5PA.

Huawei lance la série Watch FIT 5 avec deux nouveaux modèles de montres connectées complètes qui promettent de nombreuses fonctionnalités et un suivi complet de votre santé. Sommeil, fréquence cardiaque, stress, respiration nocturne : la FIT 5 et la FIT 5 Pro embarquent un ensemble de capteurs pensés pour vous donner une vision plus précise de votre état de forme au quotidien.

Et jusqu'au 22 juin inclus, les deux modèles profitent de 60 euros de réduction avec le code A60FIT5PA, soit :

139,99 € au lieu de 199,99 € pour la FIT 5

239,99 € au lieu de 299,99 € pour la FIT 5 Pro

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Un suivi santé complet, du sommeil au stress

La FIT 5 Series ne se contente pas de compter vos pas. Le système TruSense embarque un ECG pour la version Pro, une détection de la rigidité artérielle, une mesure du SpO2 et une détection de la fibrillation auriculaire. Des données qui peuvent vous alerter en cas d'anomalie, et ainsi vous aider lors de vos consultations médicales.

Le suivi du sommeil mérite aussi qu'on s'y attarde. La montre analyse vos différentes phases de nuit, siestes comprises, et surveille votre respiration, afin de vous alerter en cas d’apnée du sommeil. Le matin, vous avez un bilan complet de votre nuit sous les yeux. Utile quand on cherche à comprendre pourquoi on se réveille parfois épuisé malgré huit heures au lit.

La montre suit également votre état émotionnel au fil de la journée, avec jusqu'à 12 états identifiés et des exercices de respiration guidés pour gérer les pics de stress. Un capteur de température cutanée vient compléter l'ensemble. Si vous optez pour la FIT 5 Pro, le module optique passe à 6 LED et 6 photodiodes, ce qui améliore la précision des mesures de fréquence cardiaque et de SpO2 par rapport à la version standard.

Une autonomie qui ne vous lâche pas : 10 jours sans recharge

Les deux modèles annoncent 10 jours d'autonomie en usage modéré, vous pouvez donc passer toute la semaine sans penser à la recharge de votre montre connectée. Pour les sportifs, la FIT 5 Pro tient 25 heures en mode trail, vous pouvez donc partir sur de longues sorties sans vous soucier de la batterie en cours de route.

Cette endurance repose sur une batterie à empilement silicium, une première dans la gamme FIT, qui affiche une capacité améliorée de 18 % et une densité en hausse de 14 % par rapport à la génération précédente. Un bond significatif qui se ressent à l'usage. Et quand la recharge finit par s'imposer, la FIT 5 Pro passe de 0 à 100 % en seulement 60 minutes via la charge rapide sans fil, vous n'êtes donc jamais bloqué longtemps.

Rester actif au quotidien : mini-entraînements et plus de 100 modes sport

La FIT 5 Series propose aussi de quoi vous faire bouger, avec deux approches complémentaires.

La première, ce sont les mini-entraînements. 30 mouvements guidés, répartis sur dix parties du corps, accessibles directement depuis le cadran. Un panda interactif vous accompagne tout au long de la séance. L'idée : permettre à ceux qui n'ont pas le temps de caser une vraie séance dans leur journée de quand même maintenir une activité régulière, que ce soit au bureau, dans le salon ou entre deux rendez-vous.

La deuxième, c'est un catalogue de plus de 100 modes sport. Course, natation, cyclisme, tennis, trail, golf avec cartes intégrées pour la version Pro… La montre couvre un large spectre d'activités avec des métriques adaptées à chaque discipline. Que vous soyez sportif régulier ou occasionnel, vous trouverez votre compte dans cette liste.

En bref, la série FIT 5 propose un suivi santé particulièrement complet, surtout pour ce segment de prix : sommeil, stress, fréquence cardiaque, respiration nocturne, et plus de 100 modes sport pour rester actif au quotidien. La FIT 5 couvre l'essentiel à 199,99 €, la FIT 5 Pro va plus loin sur les capteurs et les fonctionnalités sport à 299,99 €. Et jusqu'au 22 juin inclus, le code A60FIT5PA permet d'économiser 60 euros sur les deux modèles :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.