Huawei Watch FIT 5 Series : elle analyse votre sommeil, votre stress et votre cœur, et le résultat est bluffant

La Watch FIT 5 Series de Huawei mise sur un suivi santé complet : sommeil, stress, ECG, respiration nocturne. Deux modèles pour deux budgets, avec 60 euros de réduction jusqu'au 22 juin avec le code A60FIT5PA.

huawei watch fit 5 3

Huawei lance la série Watch FIT 5 avec deux nouveaux modèles de montres connectées complètes qui promettent de nombreuses fonctionnalités et un suivi complet de votre santé. Sommeil, fréquence cardiaque, stress, respiration nocturne : la FIT 5 et la FIT 5 Pro embarquent un ensemble de capteurs pensés pour vous donner une vision plus précise de votre état de forme au quotidien.

Et jusqu'au 22 juin inclus, les deux modèles profitent de 60 euros de réduction avec le code A60FIT5PA, soit :

  • 139,99 € au lieu de 199,99 € pour la FIT 5
  • 239,99 € au lieu de 299,99 € pour la FIT 5 Pro

Un suivi santé complet, du sommeil au stress

La FIT 5 Series ne se contente pas de compter vos pas. Le système TruSense embarque un ECG pour la version Pro, une détection de la rigidité artérielle, une mesure du SpO2 et une détection de la fibrillation auriculaire. Des données qui peuvent vous alerter en cas d'anomalie, et ainsi vous aider lors de vos consultations médicales.

Le suivi du sommeil mérite aussi qu'on s'y attarde. La montre analyse vos différentes phases de nuit, siestes comprises, et surveille votre respiration, afin de vous alerter en cas d’apnée du sommeil. Le matin, vous avez un bilan complet de votre nuit sous les yeux. Utile quand on cherche à comprendre pourquoi on se réveille parfois épuisé malgré huit heures au lit.

La montre suit également votre état émotionnel au fil de la journée, avec jusqu'à 12 états identifiés et des exercices de respiration guidés pour gérer les pics de stress. Un capteur de température cutanée vient compléter l'ensemble. Si vous optez pour la FIT 5 Pro, le module optique passe à 6 LED et 6 photodiodes, ce qui améliore la précision des mesures de fréquence cardiaque et de SpO2 par rapport à la version standard.

Une autonomie qui ne vous lâche pas : 10 jours sans recharge

Les deux modèles annoncent 10 jours d'autonomie en usage modéré, vous pouvez donc passer toute la semaine sans penser à la recharge de votre montre connectée. Pour les sportifs, la FIT 5 Pro tient 25 heures en mode trail, vous pouvez donc partir sur de longues sorties sans vous soucier de la batterie en cours de route.

huawei watch fit 5 2

Cette endurance repose sur une batterie à empilement silicium, une première dans la gamme FIT, qui affiche une capacité améliorée de 18 % et une densité en hausse de 14 % par rapport à la génération précédente. Un bond significatif qui se ressent à l'usage. Et quand la recharge finit par s'imposer, la FIT 5 Pro passe de 0 à 100 % en seulement 60 minutes via la charge rapide sans fil, vous n'êtes donc jamais bloqué longtemps.

Rester actif au quotidien : mini-entraînements et plus de 100 modes sport

huawei watch fit 5

La FIT 5 Series propose aussi de quoi vous faire bouger, avec deux approches complémentaires.

La première, ce sont les mini-entraînements. 30 mouvements guidés, répartis sur dix parties du corps, accessibles directement depuis le cadran. Un panda interactif vous accompagne tout au long de la séance. L'idée : permettre à ceux qui n'ont pas le temps de caser une vraie séance dans leur journée de quand même maintenir une activité régulière, que ce soit au bureau, dans le salon ou entre deux rendez-vous.

La deuxième, c'est un catalogue de plus de 100 modes sport. Course, natation, cyclisme, tennis, trail, golf avec cartes intégrées pour la version Pro… La montre couvre un large spectre d'activités avec des métriques adaptées à chaque discipline. Que vous soyez sportif régulier ou occasionnel, vous trouverez votre compte dans cette liste.

En bref, la série FIT 5 propose un suivi santé particulièrement complet, surtout pour ce segment de prix : sommeil, stress, fréquence cardiaque, respiration nocturne, et plus de 100 modes sport pour rester actif au quotidien. La FIT 5 couvre l'essentiel à 199,99 €, la FIT 5 Pro va plus loin sur les capteurs et les fonctionnalités sport à 299,99 €. Et jusqu'au 22 juin inclus, le code A60FIT5PA permet d'économiser 60 euros sur les deux modèles :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Cet homme a volé la Lune, littéralement : voici la folle histoire du casse le plus insolite du siècle

Le récit que vous vous apprêtez à lire est une histoire incroyable, mais vraie. De celles qui nous font nous exclamer : « la réalité dépasse la fiction ». Elle allie tous les…

Gemini intègre bientôt Capcut pour monter vos vidéos à l’aide d’un simple prompt

Après Photoshop dans ChatGPT, voici Capcut dans Gemini. L’éditeur du logiciel de montage le plus populaire des créateurs de contenus vient en effet d’annoncer un partenariat avec Google pour amener…

IA

Après les smartphones, la première tablette pliable devrait bientôt pointer le bout de son nez

Alors qu’on se rapproche des 10 ans d’existence pour les smartphones pliables, Huawei prévoirait de lancer la première tablette de ce type dans quelques mois. On s’est maintenant habitué aux…

Se faire livrer ses courses ou louer une voiture devient possible sur Airbnb

Airbnb lance des services au-delà des offres de logement, entre location de voiture, livraison de courses ou réservation d’un transport privé. La grande tendance des plateformes est à la diversification….

Windows 11 se dote d’une fonctionnalité que les utilisateurs de MacBook et de PS5 connaissent bien

Microsoft vient d’ajouter une nouvelle petite fonctionnalité à Windows 11 pour renforcer “l’immersion” et l’expérience utilisateur. Si vous possédez une PS5 ou que vous avez récemment utilisé un MacBook, vous…

Recharger sa voiture électrique en 3 minutes sans détruire sa batterie est enfin à portée grâce à cette technologie

Des chercheurs viennent de franchir deux barrières à la fois sur les batteries solid-state. Trois minutes pour une recharge complète, et 700 cycles sans s’effondrer. La voiture électrique vient de…

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung va enfin offrir sa meilleure expérience photo sur un smartphone plus petit et moins cher

Le Galaxy S27 Pro serait équipé du même capteur photo principal que le Galaxy S27 Ultra. L’ultra grand-angle devrait aussi être identique, mais pas le téléobjectif. Les informations concernant le…

144 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque à réduction de bruit est enfin plus accessible

La référence des casques à réduction de bruit active fait en ce moment l’objet d’une forte réduction. Le Sony WH-1000XM6 passe à moins de 310 €, mais pas pour longtemps….

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction sur tout le site

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Ce geste qui énervait des millions d’utilisateurs Android va enfin disparaître avec Android 17

Android 17 va modifier en profondeur la façon de jongler entre plusieurs applis multimédia. Le carrousel horizontal, source d’erreurs involontaires, laisse place à un nouveau système de cartes. Ce changement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.