La mise à jour One UI 8.5 arrive sur deux nouveaux smartphones Samsung, Gemini prend le temps de mieux réfléchir, c’est le récap’ de la semaine

La dernière version de la surcouche se déploie chez Samsung, Google améliore le temps de réflexion de Gemini, un nouveau site de piratage français se retrouve dans le collimateur d'Hollywood, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, Samsung poursuit le déploiement de One UI 8.5 et propose sa mise à jour sur deux téléphones supplémentaires en Corée du Sud. De son côté, Google commence à booster l'intelligence artificielle Gemini avec un mode de réflexion plus poussé. Alors que les studios de cinéma américains s'attaquent à une récente plateforme de téléchargement française apparue après la fermeture d'YggTorrent, un grand classique de la saga Zelda devient officiellement jouable sur les appareils Android sans passer par l'émulation. Enfin, des rumeurs indiquent que le futur capteur photo de 200 mégapixels conçu par Samsung équipera le prochain smartphone haut de gamme d'Oppo au lieu du Galaxy S27 Ultra.

Deux nouveaux smartphones Samsung reçoivent la mise à jour One UI 8.5

Samsung accélère le déploiement de sa dernière interface logicielle après l'avoir réservée aux modèles les plus récents. Ce sont désormais les Galaxy S23 ainsi que les Galaxy A56 qui peuvent installer cette version stable en Corée du Sud, avant une arrivée imminente en Europe. Les nouveautés ne seront cependant pas identiques pour tout le monde, puisque les appareils plus anciens ou de milieu de gamme feront l'impasse sur plusieurs outils liés à l'intelligence artificielle et au traitement audio.

Lire : One UI 8.5 : deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour tant attendue

Google booste Gemini avec un mode de réflexion avancée et de nouvelles applications

À l'approche de sa conférence annuelle, Google déploie une mise à jour pour son application Gemini afin de la rendre plus performante. L'intelligence artificielle intègre une nouvelle option permettant de basculer entre une réflexion standard et un mode étendu, idéal pour traiter des demandes complexes en lui laissant plus de temps pour analyser les données. En parallèle, Gemini s'ouvre à des services comme Canva pour la création visuelle, Instacart pour faire ses courses à partir d'une recette ou OpenTable pour réserver une table au restaurant. Ces options avec des outils tiers seront d'abord limitées à la langue anglaise, sur le web comme sur l'application.

Lire : Gemini devient encore plus utile : l’IA s’offre une « réflexion étendue » et s’ouvre à de nouvelles applications

La Cale : le nouveau site de piratage français déjà dans le viseur d'Hollywood

L'Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE), qui regroupe les plus grands studios de cinéma américains comme Disney ou Warner Bros, a lancé une offensive juridique internationale visant 29 plateformes illicites, dont La Cale, un tout nouveau site de téléchargement français sur invitation, né fin 2025 après l'arrêt d'YggTorrent. L'association anti-piratage a repéré que des films comme Gladiator 2 ou Moana y étaient partagés et demande maintenant à Cloudflare de lui fournir les coordonnées et l'historique de paiement des gérants pour tenter de fermer le site.

Lire : Après la chute de YggTorrent, ce nouveau site de piratage français attire déjà l’attention des studios hollywoodiens

The Legend of Zelda: The Minish Cap s'offre un portage natif sur Android

Après être arrivé sur PC, le célèbre jeu The Legend of Zelda: The Minish Cap, sorti en 2004 sur Game Boy Advance, est désormais jouable directement sur les smartphones et consoles Android. Adapté par le développeur Mathéo Vignaud, il s'agit d'un portage natif et non d'une simple émulation, ce qui permet de modifier la fluidité ou la netteté de l'image pour une meilleure expérience. Pour y jouer, il suffit d'installer l'application (APK) fournie par le créateur et d'y charger son propre fichier de jeu (ROM). Le titre étant pensé pour les boutons physiques, l'utilisation d'une manette est recommandée pour remplacer les touches tactiles de l'écran.

Lire : Cet excellent jeu Zelda est maintenant jouable nativement sur Android

Le capteur photo ultra-puissant de Samsung équipera l'Oppo Find X10 Ultra (et pas le Galaxy S27)

Le futur smartphone haut de gamme d'Oppo, le Find X10 Ultra, s'annonce impressionnant pour la photographie. Selon plusieurs fuites, il devrait embarquer le tout nouveau capteur ISOCELL HPA de 200 mégapixels conçu par Samsung. Ce composant très grand (1/1,12 pouce) utilise la technologie LOFIC pour exceller dans les conditions difficiles, comme les contre-jours ou le noir complet, en gérant mieux les contrastes avant le traitement logiciel. Étonnamment, le Galaxy S27 Ultra de Samsung devrait faire l'impasse sur ce capteur haut de gamme pour des raisons de coûts, la firme coréenne préférant vendre sa technologie à ses concurrents avant de l'intégrer à ses propres téléphones.

Lire : Ce smartphone Android aura le meilleur capteur photo de Samsung, dont même le Galaxy S27 sera privé

Nos tests de la semaine

Sony 1000X The Collexion : un casque d'exception au prix fort

Le 1000X The Collexion de Sony s'impose comme l'un des meilleurs casques testés à ce jour grâce à sa restitution audio irréprochable et ses prestations haut de gamme. Du côté des points forts, on aime le confort quasiment inégalable, la réduction de bruit bluffante d'efficacité ainsi que l'application Sound Connect que l'on trouve facile, propre et complète. En revanche, on aime moins le prix un peu trop élevé, l'absence d'entrée audio en USB-C et les différents modes 360 Upmix qui dénaturent le son. C'est un excellent produit, mais qui s'avère un peu trop onéreux par rapport à son autonomie juste correcte.

Lire : Test Sony 1000X The Collexion : confort, réduction de bruit, qualité audio… Ce casque a tout d’un grand (ou presque)

Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty : l'aspirateur-balai sans sac qui simplifie la vie

Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty s'impose comme un aspirateur-balai efficace et globalement très bien pensé pour faciliter le quotidien. Lors de notre test, nous avons particulièrement apprécié l'efficacité des technologies embarquées, la facilité d'utilisation, l'éclairage des poussières très pratique ainsi que sa grande maniabilité renforcée et son tube articulé. On aime aussi son autonomie correcte et son système complet sans sac qui évite d'acheter des consommables. Attention, l’appareil manque un peu de puissance pour les tapis épais, sa recharge est longue et son entretien est parfois complexe lors de certaines opérations de maintenance.

Lire : Test de l’aspirateur-balai sans fil Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty : simple et efficace !

Samsung Galaxy S26 : le fleuron compact qui mise sur l'équilibre

Le Galaxy S26 s'adresse d'abord aux amateurs de smartphones compacts et légers, faciles à manipuler d'une seule main, sans pour autant sacrifier la fiche technique. Du côté des réussites, on aime son design fin et léger, son écran lumineux très bien calibré compatible LTPO, ainsi que ses bonnes performances et sa température bien gérée. On aime également son autonomie très correcte, l'interface riche et agréable ainsi que ses 7 ans de mises à jour. Enfin, nous avons été conquis par la qualité des photos du capteur principal et du téléobjectif. En revanche, on regrette la hausse de prix sur la version 1 To, la recharge très lente et les basses faiblardes des haut-parleurs. Attention, la partie photo déçoit par moments, notamment au niveau du module ultra grand-angle daté et du zoom numérique, bruité en journée.

Lire : Test Samsung Galaxy S26 : le roi de la compacité n’a pas besoin d’en faire trop