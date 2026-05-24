Google veut révolutionner la recherche web, mais son IA fait n’importe quoi

La nouvelle barre de recherche « intelligente » de Google, qui utilise l’intelligence artificielle, fait déjà parler d’elle. En effet, celle-ci serait susceptible de mal interpréter les requêtes des utilisateurs dans certaines situations.

Google Search IO barre de recherche intelligente
Google Search IO barre de recherche intelligente

L’intelligence artificielle sur Google, ce n’est pas nouveau. En effet, l’entreprise propose déjà les résumés d’IA, officiellement baptisés « AI Overview ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de résumer vos résultats de recherche à l’aide de l’IA. Toutefois, ceux-ci sont loin d’être parfaits et peuvent parfois raconter n’importe quoi. D’ailleurs, Google a dû retirer certains résumés d’IA médicaux après avoir donné des conseils santé dangereux.

Mais cela n’empêche visiblement pas la firme de Mountain View d’injecter toujours plus d’IA dans son célèbre moteur de recherche. Google a en effet dévoilé de nombreuses nouveautés d’IA à l’occasion de sa conférence annuelle. L’entreprise a ainsi évoqué des capacités agentiques inédites, Gemini 3.5 Flash, ainsi qu’une nouvelle barre Search intelligente.

Et pourtant, il semblerait que cette nouvelle barre de recherche ne soit pas si « intelligente » que ça. Du moins dans certains cas. Sur le moteur de recherche originel de Google, lorsqu’on entre un simple mot, celui-ci renvoie quasi systématiquement vers sa définition. Mais l’IA, de son côté, ne l’entend pas de cette oreille.

Google : un moteur de recherche pas franchement intelligent

En effet, certains utilisateurs ont pu constater que l’IA de Google aurait tendance à se tromper en interprétant certaines requêtes. Ainsi, lorsqu’on tape « ignore » (« ignorer »), l’IA ne donnerait pas la définition du mot. Au contraire, la machine interpréterait cela comme un ordre direct et répondrait par un message du type « bien compris », en ignorant donc au passage la requête pourtant simplement formulée par l’utilisateur.

Face à ce constat, les utilisateurs de la nouvelle barre de recherche de Google se sont amusés à aller plus loin. L’un d’entre eux a par exemple entré « ignore synonyms ». Le moteur de recherche standard aurait probablement proposé des synonymes du mot. Mais pas l’IA.

En effet, celle-ci aurait répondu : « Je comprends que vous m’ordonnez d’éviter l’utilisation de synonymes. Comment puis-je vous aider avec votre travail ou vos questions aujourd’hui ? Dites-moi exactement ce que vous aimeriez discuter ! »

Il semblerait toutefois que Google n’ait pas tardé à corriger ce problème. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le mode IA de Google donne bien la définition du mot « ignorer ». D’ailleurs, Google a trouvé une solution surprenante pour rendre ses réponses IA plus fiables.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

NordVPN a une fonctionnalité cachée que presque personne n’utilise, et c’est une erreur

NordVPN propose depuis quelques années une fonctionnalité qui passe inaperçue, mais reste très pratique. Elle s’appelle Réseau Mesh, et la plupart des abonnés ne l’ont jamais utilisée. Plusieurs situations au…

Windows 11 : Microsoft corrige plusieurs bugs et ajoute une fonction très utile

Windows 11 s’améliore encore. Microsoft vient en effet de publier la build 26220.8491, déjà disponible pour les utilisateurs du programme Insider sur le canal Beta de Windows 11. Celle-ci devrait,…

Test Samsung Galaxy S26 : le roi de la compacité n’a pas besoin d’en faire trop

Les Galaxy S26 Ultra et Galaxy S26+ sont de grands smartphones. Pour tous ceux qui veulent un modèle plus compact, Samsung propose le Galaxy S26 « standard ». Il reprend presque tous…

La série The Boroughs fait-elle partie de l’univers de Stranger Things ? Les créateurs répondent aux fans

Après Stranger Things, les créateurs de la série Netflix s’attaquent à The Boroughs, dont le synopsis rappelle fortement la série originale. De nombreux fans pensent que The Boroughs se déroule…

Windows Defender : faites vite la mise à jour, une grosse faille vient d’être découverte

Alerte rouge chez Microsoft. Les autorités ont en effet repéré deux failles importantes dans Windows Defender, qui faciliteraient largement le travail des hackers. Microsoft n’en finit plus de réparer les…

Google Wallet se refait une beauté : voilà comment l’application va simplifier tous les paiements

Google Wallet fait peau neuve. Les utilisateurs Android vont en effet bénéficier d’une application simplifiée, accompagnée par des méthodes d’authentification et de paiement nettement plus simples qu’auparavant. Vos paiements en…

Ce VPN aidait les hackers à échapper à la police, Europol intervient

Se croyant en sécurité, des dizaines de cybercriminels se cachaient derrière First VPN. Mais les autorités européennes, avec l’aide d’Europol, ont réussi à « casser » le VPN, mettant ainsi…

Le Play Store va pouvoir proposer des promotions quand vous souhaitez annuler un abonnement

Google a annoncé que les développeurs vont pouvoir essayer de retenir les utilisateurs de leurs applications qui désirent résilier leur abonnement via le Play Store en offrant des promotions ou…

Android 17 apporte enfin cette option demandée depuis longtemps pour les captures d’écran

Choisir la zone de l’affichage qu’on veut enregistrer sur une capture d’écran va devenir possible avec Android 17, mais seulement pour certains appareils. La capture d’écran est une fonctionnalité basique…

La traduction en temps réel va passer un cap sur Android

Actuellement réservée aux utilisateurs munis de certains modèles d’écouteurs sans fil, la fonctionnalité de traduction en temps réel Live Translate devrait devenir plus accessible. L’été dernier, Google lançait Live Translate…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.