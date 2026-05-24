La nouvelle barre de recherche « intelligente » de Google, qui utilise l’intelligence artificielle, fait déjà parler d’elle. En effet, celle-ci serait susceptible de mal interpréter les requêtes des utilisateurs dans certaines situations.

L’intelligence artificielle sur Google, ce n’est pas nouveau. En effet, l’entreprise propose déjà les résumés d’IA, officiellement baptisés « AI Overview ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de résumer vos résultats de recherche à l’aide de l’IA. Toutefois, ceux-ci sont loin d’être parfaits et peuvent parfois raconter n’importe quoi. D’ailleurs, Google a dû retirer certains résumés d’IA médicaux après avoir donné des conseils santé dangereux.

Mais cela n’empêche visiblement pas la firme de Mountain View d’injecter toujours plus d’IA dans son célèbre moteur de recherche. Google a en effet dévoilé de nombreuses nouveautés d’IA à l’occasion de sa conférence annuelle. L’entreprise a ainsi évoqué des capacités agentiques inédites, Gemini 3.5 Flash, ainsi qu’une nouvelle barre Search intelligente.

Et pourtant, il semblerait que cette nouvelle barre de recherche ne soit pas si « intelligente » que ça. Du moins dans certains cas. Sur le moteur de recherche originel de Google, lorsqu’on entre un simple mot, celui-ci renvoie quasi systématiquement vers sa définition. Mais l’IA, de son côté, ne l’entend pas de cette oreille.

Google : un moteur de recherche pas franchement intelligent

En effet, certains utilisateurs ont pu constater que l’IA de Google aurait tendance à se tromper en interprétant certaines requêtes. Ainsi, lorsqu’on tape « ignore » (« ignorer »), l’IA ne donnerait pas la définition du mot. Au contraire, la machine interpréterait cela comme un ordre direct et répondrait par un message du type « bien compris », en ignorant donc au passage la requête pourtant simplement formulée par l’utilisateur.

Face à ce constat, les utilisateurs de la nouvelle barre de recherche de Google se sont amusés à aller plus loin. L’un d’entre eux a par exemple entré « ignore synonyms ». Le moteur de recherche standard aurait probablement proposé des synonymes du mot. Mais pas l’IA.

En effet, celle-ci aurait répondu : « Je comprends que vous m’ordonnez d’éviter l’utilisation de synonymes. Comment puis-je vous aider avec votre travail ou vos questions aujourd’hui ? Dites-moi exactement ce que vous aimeriez discuter ! »

Il semblerait toutefois que Google n’ait pas tardé à corriger ce problème. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le mode IA de Google donne bien la définition du mot « ignorer ». D’ailleurs, Google a trouvé une solution surprenante pour rendre ses réponses IA plus fiables.