Suivant la mode des smartphones ultra fins, Motorola lance le Edge 70, successeur de l’étonnant Edge 60. Comme la concurrence, Motorola a dû faire des concession pour tout intégrer à un châssis ultra fin. Mais à trop vouloir en faire, la filiale de Lenovo n’est pas tombé dans le même piège que Samsung. Et le résultat est bien plus équilibré. On vous explique pourquoi.

Coup sur coup, deux grandes marques ont présenté un smartphone ultra fin en 2025. Il s’agit de Samsung et d’Apple. Le géant coréen a dégainé le premier avec le Galaxy S25 Edge. Et la firme de Cupertino a suivi quelques semaines plus tard avec l’iPhone Air. Nous avons testé les deux produits. Et force est de constater que, malgré des trésors d’ingéniosité industrielle, l’expérience n’est pas au rendez-vous. Et l’un des arguments avancés par cette avis négatif est le prix de vente.

En effet, ces deux téléphones sont vendus plus de 1200 euros, malgré de fortes concessions. Nous parlons de concession sur l’autonomie, mais pas uniquement. Performance, dissipation de chaleur et photo : dans tous ces domaines, Samsung et Apple ont fait de grandes concessions. Parfois trop grandes. Si bien que le succès commercial n’est pas au rendez-vous. Selon les rumeurs, suite à l’échec du S25 Edge, Samsung aurait abandonné l’idée de le remplacer. Et plusieurs marques chinoises auraient annulé leurs projets.

Ce n’est pas le cas de Motorola. Quelques semaines après le lancement de l’iPhone 16e, la filiale de Motorola a présenté le Edge 70, successeur du Edge 60. Positionné sur le segment des smartphones ultra-fin, le Edge 70 adopte un positionnement très légèrement des modèles de Samsung et Apple, que ce soit au niveau de la fiche technique que du tarif. On vous explique pourquoi ça change tout.

Prix et disponibilité

Le prix public conseillé du Edge 70 de Motorola est de 799 euros. C’est un prix beaucoup plus élevé que celui du Edge 60, lancé à 449 euros en France, huit mois plus tôt. A ce prix, le Edge 70 se rapproche davantage du Edge 60 Pro, lequel était proposé à 699 euros. Cependant, le Edge 60 Pro est supérieur en plusieurs points : performances, batterie, photo, recharge. Il n’existe qu’une seule configuration avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Les Edge 60 et 60 Pro en proposaient déjà autant.

La concurrence du Edge 70 se distingue en deux catégories. D’abord, les smartphones ultra fins, où vous retrouvez deux téléphones vendus à plus de 1200 euros : le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air. Le Edge 70 est clairement le moins cher, mais pas nécessairement le moins intéressant. Puis, les smartphones vendus à 800 euros (prix public conseillé au lancement). On y retrouve le Google Pixel 10, OnePlus 13R (qui sera remplacé par le OnePlus 15R), le Nothing Phone (3), le Poco F8 Ultra, le Realme GT 7, le Xiaomi 15T Pro ou encore le Galaxy S25 FE. Il y a donc du beau monde.

Le Edge 70 est sorti en France le 5 novembre 2025. Il se déclinait alors en trois coloris : gris, kaki et la version verte que vous pouvez retrouver dans ce test. Il existe également une version blanche en février 2026, pour ceux que cela intéresse. Dans la boîte, le téléphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C et d’une coque transparente qui permet de profiter du jolie design tout en protégeant le précieux.

Design et interface

Le Edge 70 de Motorola se distingue de tous les autres smartphones vendus à 800 euros environ par son design. La finesse et la légèreté du produit impressionnent. Comme nous avions été impressionnés par les modèles de Samsung et Apple. Une fois en main, la différence avec le Edge 60 est énorme. Attention cependant, le Edge 70 est moins fin que ses deux concurrents haut de gamme : 5,9 mm chez Motorola, contre 5,6 mm et 5,8 mm chez Apple et Samsung, respectivement. En revanche, le Edge 70 devance ses adversaires sur la légèreté en passant sous la barre des 160 grammes.

Comment est-ce possible ? C’est assez simple : le dos du Edge 70 n’est pas en verre minéral, mais en polycarbonate. Notre version de test profite d’un revêtement travaillé de façon très élégante, où les lignes se croisent pour effet similaire à du nylon. Cette coque a d’excellentes propriétés : il ne retient pas les traces de doigt et il ne glisse pas, même si vous avez les mains mouillées. A l’arrière, nous retrouvons aussi un module photo protubérant, déporté vers la gauche et très bien intégré à la coque, comme tous les modèles récents de la gamme Edge.

Ce module photo est couvert d’une plaque d’aluminium brossé. Il intègre quatre « objectifs » cerclés de métal dont la couleur orange offre un contraste visuellement intéressant. Contraste que vous retrouvez également sur la tranche de gauche, avec l’apparition d’un nouveau bouton qui, par défaut, appelle Moto AI. Ce bouton, personnalisable, est lui aussi orange. Les autres éléments techniques sur les tranches sont assez communs, à une exception près : l’apparition d’un micro sur la tranche de droite, à côté du bouton de mise en marche. Il palie l’absence de micro dédié à la captation photo.

En façade, l’écran intègre un poinçon centré pour le capteur selfie et un lecteur d’empreinte situé sous la dalle. Ce capteur biométrique est assez réactif et bien positionné pour être pratique. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 7i, un verre milieu de gamme déjà utilisé pour les Edge 60. Le châssis est en aluminium brossé. Le Edge 70 est certifié MIL-STD-810H et IP68/69 contre les chocs, les chutes, la poussière et l’eau. Il est le seul smartphone ultra-fin à obtenir la certification militaire et la résistance à l’eau sous pression.

L’Edge 70 fonctionne sur Android 16 avec la surcouche Moto UI. Une surcouche de moins en moins proche de celle des Pixel et de plus en plus proche des us et coutume des constructeurs chinois. Nous voyons toute l’influence que peut avoir Lenovo dans l’évolution de Moto UI. Cette nouvelle version de Moto UI ne change pas les habitudes des utilisateurs d’Android : deux écrans d’accueil, un volet de notification fusionné par défaut avec les réglages rapides, un écran « Discover », le tiroir d’applications activé par défaut, ainsi que de nombreuses applications de Google installés dès le lancement. Et Gemini présent par défaut.

Il y a cependant de plus en plus de partenaires commerciaux présents dans l’interface. Opera, Facebook, Instagram, Copilot, Perplexity, Booking, Amazon (boutique et Music), TikTok, Adobe, LinkedIn etc. Les incohérences deviennent aussi plus nombreuses : Opera est positionné à côté de Chrome, trois IA sont présentes par défaut (Gemini, Copilot et Perplexity), etc. Une complexité qui provoque la confusion et qui pourrait être évitée.

Autre symptôme de l’évolution de Moto UI vers une interface moins propre, l’abondance de publicités. Outre le fait que Motorola force l’installation de certaines applications, la marque multiplie les sollicitations pour en installer d’autres, que ce soit dans la phase d’initialisation du téléphone, dans certains dossiers de l’écran d’accueil, ou dans les applications système. L’écran de verrouillage et le tiroir d’applications sont devenus des espaces publicitaires.

Parallèlement, Motorola continue de s’appuyer sur les outils de retouche générative de Google Photos (accessibles uniquement avec un compte Google One après la période d’essai), au lieu de proposer une solution maison qui ne nécessite aucun abonnement, comme chez Apple par exemple. Tous ces revenus publicitaires auraient pu amener Motorola a augmenté le nombre de mise à jour majeure d’Android pour le Edge 70. Ce n’est pas le cas : ce sera toujours 3 ans (et 5 ans pour les patchs de sécurité).

Hormis l’intégration de trois IA, Motorola étoffe aussi les outils d’intelligence artificielle intégrée dans l’interface. L’exemple le plus flagrant est l’accès à Moto AI depuis le tiroir d’applications, un tiroir qui devient de plus en plus proche d’un « menu démarrer » à la Windows où il est possible de chercher des logiciels aussi bien que de s’informer ou de poser des questions à une IA. Si proposer un outil de génération d’images (ici Image Studio) est devenu un classique, la création générative de playlist (ici avec Amazon Music) est une riche idée.

Ecran, performances et batterie

Restons en façade et étudions l’écran. Un écran techniquement identique à celui du Edge 60. Il s’agit d’un écran pOLED, certainement fabriqué par LG. Il mesure 6,67 pouces pour un ratio de 20/9e. Sa définition est 1.5K (1220 x 2712 pixels précisément), pour une résolution de 444 pixels par pouce. Nous retrouvons aussi la compatibilité HDR10+ et le taux de rafraichissement maximum de 120 Hz. Toutes ces caractéristiques sont reprises du Edge 60.

La luminosité maximale annoncée est également la même que celle du Edge 60 : 4500 nits en pointes locales. En mode manuel avec un contenu HDR, nous avons mesuré avec notre sonde une luminosité maximale de 491 nits avec le profil colorimétrique « couleurs éclatantes ». Les autres profils sont très légèrement en dessous, mais la différence n’est pas vraiment perceptible.

Côté colorimétrie, le calibrage du Edge 70 est correct. Avec les profils « couleurs naturelles » et « couleurs lumineuses », nous avons mesuré un blanc à 6330° et 6260°, respectivement, avec une légère teinte jaune quasi imperceptible. Avec le profil « couleurs éclatantes », la température monte à 6900°, pour une teinte bleue plus prononcée. Le Delta E monte à 2,2 et la température moyenne des couleurs frôle les 6300°. Le gamma moyen descend à 2,1 avec une chute quand la luminosité augmente.

Vous remarquerez que nous ne parlons pas du LTPO, parce que l’écran du Edge 70 ne supporte pas cette technologie. C’est le second vrai point faible du téléphone, car nous sommes convaincus que cette technologie optimise la consommation d’énergie d’une dalle, un point crucial dans un téléphone ultra fin. Le Edge 70 propose un profil « équilibré », mais il ne descend pas en dessous des 60 Hz et la granularité est très restreinte.

Sous le capot, Motorola choisit ici la raison à l’exubérance. Au lieu de proposer un SoC très puissant comme le Snapdragon 8 Elite, la marque n’intègre pas de composant MediaTek, mais le Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm. Accompagné de 12 Go de mémoire vive (sans compter la RAM virtuelle), il « remplace » le Dimensity 7300 du Edge 60. C’est une très bonne idée de choisir ce composant, car sa consommation d’énergie est maitrisée, même si ses performances ne sont pas suffisantes pour assumer tous les usages possibles, notamment le gaming.

Et nous le constatons avec les benchmarks dont vous pouvez retrouver les résultats ci-contre. Le Snapdragon 7 Gen 4 ne développe qu’une puissance modeste, bien loin des résultats des Galaxy S25 Edge et iPhone Air. Et face à l’ensemble des smartphones sortis en 2025, l’Edge 70 se situe plus proche du Fairfone 6 ou du Galaxy A56 que des plates-formes ultra-puissantes que vous pouvez retrouver au même prix chez Poco, Realme, OnePlus ou encore RedMagic. Vous êtes donc prévenu !

Le Snapdragon 7 Gen 4 est un choix raisonnable pour deux raisons. D’abord, le SoC ne chauffe que très peu. Nous avons mesuré avec notre caméra thermique une température maximale de 46°C sur la coque (à droite du module photo), 45°C sur l’écran et à peine plus de 40°C sur les tranches. Il y a peu de chaleur à évacuer et la dissipation est efficace. Conséquence, la stabilité du SoC est très bonne, avec de très rares chutes de performances.

La seconde raison concerne la batterie. En optant pour une plate-forme moins gourmande, Motorola augmente l’autonomie potentiel du smartphone. Mais ce n’est pas tout. Et c’est certainement le coup de génie du Edge 70 face aux Galaxy S25 Edge et iPhone Air : la filiale de Lenovo adopte la technologie silicium carbone qui offre une densité énergétique plus élevée que le lithium. La capacité de la batterie présente ici atteint donc 4800 mAh. Soit presque autant qu’un smartphone standard. C’est 900 mAh de plus que le Galaxy S25 Edge. Et 1651 mAh de plus que l’iPhone Air. C’est énorme.

Conséquence, le Edge 70 offre une autonomie supérieure à la concurrence. Nous avons mesuré une autonomie continue de quasiment 12 heures, ce que nous traduisons par une autonomie en usage standard d’une journée et demi avec les réglages par défaut. Dans les mêmes conditions, le Galaxy S25 atteint (parfois avec difficulté) la journée d’utilisation. Et l’iPhone Air se situe entre les deux, grâce à d’extraordinaires optimisations sur son A19 Pro « allégé ». Et si vous voulez vraiment jouer avec le Edge 70, comptez sur une autonomie comprise entre 3 et 5 heures avec un jeu bien optimisé.

Une fois sa batterie déchargée, le Edge 70 propose plusieurs options de recharge. La charge filaire bien sûr, avec une puissance qui peut monter jusqu’à 68 watts. Mais aussi avec la charge sans fil, une autre prouesse compte tenu de la finesse du produit. Vous pouvez dans ce cas utilisez un chargeur 15 watts. Nous n’aurions vu aucun inconvénient à nous passer de la charge sans fil, pour augmenter la capacité de la batterie. Motorola a déjà fait ce choix dans le passé, mais ne semble plus enclin à le faire. Avec notre fidèle chargeur 68 watts signé Motorola, le Edge 70 se recharge en 47 minutes exactement. Un bon score face aux concurrents. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 31 %

20 mn : 54 %

30 mn : 74 %

40 mn : 93 %

Motorola propose un seul outil pour soigner la batterie, mais c’est certainement le plus important de tous : la charge limité à 80 %. Vous avez le choix sur le comportement de cette limite : de façon dynamique, en permanence ou sur des plages horaires spécifiques. Moto UI propose aussi un « boost de charge » pour accélérer encore un peu la recharge. Mais la charge standard nous semble déjà bien suffisante.

Photo, vidéo et audio

Côté photo, Motorola doit conjuguer deux besoins opposés. D’un côté, la marque doit offrir une expérience « premium », parce que le téléphone coûte 799 euros. Et d’un autre, elle doit faire des concessions. Conséquence, Motorola a sacrifié le zoom optique du Edge 60, bien trop épais pour un châssis ultra fin. Si nous pardonnons plus facilement à Motorola ce choix plutôt qu’à Apple ou Samsung, nous ne passons pas l’éponge non plus. Car au même prix, il existe des expériences photo plus complètes. Les photographes avertis devront donc se tourner vers un autre modèle.

Les trois autres capteurs présents ici sont directement repris du Edge 60. Ils sont accompagnés d’un capteur colorimétrique pour la balance des blancs et d’un flash LED. Voici la configuration complète :

Principal : capteur 50 MP, ouverture à f/1.8, taille du capteur 1/1,56 pouce, autofocus multi directionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, ouverture à f/1.8, taille du capteur 1/1,56 pouce, autofocus multi directionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 50 MP, f/2.0, 24mm, taille du capteur 1/2,76 pouce, angle de vue 120°, autofocus à détection de phase, mode macro

: capteur 50 MP, f/2.0, 24mm, taille du capteur 1/2,76 pouce, angle de vue 120°, autofocus à détection de phase, mode macro Selfie : capteur 50 MP, ouverture à f/2.0, 24mm, taille du capteur 1/2,76 pouce, focale fixe

En journée, le smartphone réalise des photos de bonne qualité, avec des couleurs et des textures naturelles. La mise au point est précise sur des sujets fixes. En revanche, sur les sujets en mouvement, l’autofocus manque de précision dès qu’il doit être plus rapide. La luminosité est bonne et la plage dynamique est correcte avec les deux capteurs, même si nous observons des pertes de détails, voire du lissage trop prononcé, dans les zones surexposées ou sous-exposées. En outre le HDR s’active un peu quand il veut… Quant au zoom numérique, il est simplement correct : du bruit apparait en zoom numérique dès le rapport 5x et le lissage est très prononcé avec les rapports suivants.

En soirée, les photos offrent une bonne reproduction des textures et des couleurs. Mais attention à la luminosité très prononcée : le ciel est beaucoup plus clair que la réalité. Les lampadaires causent souvent des reflets sur les lentilles, notamment sur le capteur principal. Le zoom numérique (qu peut monter jusqu'au rapport 20x) est exploitable uniquement en lossless (2x), voire jusqu'au rapport 4x dans de bonnes conditions de lumière. Le mode nuit s’active automatiquement, sans possibilité de le désactiver. Cela aurait pourtant du sens quand la lumière est suffisante.

Les portraits sont plutôt bons, que ce soit avec le capteur principal ou le capteur selfie. Le détourage est précis et le bokeh par défaut est élégant. Nous remarquons une tendance au lissage des textures sur la peau avec une perte de détail qu’il ne devrait pas y avoir. Le mode macro, pris en charge par le capteur ultra grand-angle, est précis et détaillé. Il est tout aussi bon que le zoom numérique 2x du capteur principal. Notez que le coprocesseur d’image redresse bien les distorsions du capteur ultra grand-angle, même sur des clichés où le sujet est proche.

Toutes ses qualités et ses défauts, nous les retrouvons aussi en vidéo. En journée avec le capteur principal, une plage dynamique moins large avec le module panoramique et un zoom numérique un peu brouillon dès que l’on monte au-dessus du rapport 2x. La luminosité est bonne, mais les couleurs sont un peu froides. En soirée, la qualité baisse drastiquement. L’image tremble constamment, quel que soit le capteur utilisé. Ce qui affecte le zoom numérique, sujets à un bruit élevé. En outre, des aberrations optiques sont visibles. Enfin, le stabilisateur optique ne compense pas toujours les mouvements parasites, quel que soit le moment.

Côté audio, le Edge 70 est équipé, comme ses prédécesseurs, de deux haut-parleurs pour une configuration stéréo asymétrique standard. C’est très bien de la part de Motorola d’avoir réussi à proposer cela dans un châssis ultra fin. Cependant, la marque a dû faire ici une autre concession : les deux modules audio sont plus petits et le volume d’air déplacé est restreint. Résultat, le volume sonore est assez faible. Même à 50 %, il n’est pas toujours évident d'entendre son correspondant lors d'un appel en mains libres. A 100 %, le volume est plus fort, certes, mais le son devient plus brouillon. La petitesse des haut-parleurs a une autre conséquence : les basses sont discrètes et les aigus manquent de détail.

Heureusement, le smartphone conserve sa compatibilité Dolby Atmos. Vous retrouvez dans le Edge 70 un égaliseur complet sur 10 bandes que les experts pourront personnaliser selon leurs gouts. Et les néophytes peuvent aussi en profiter, grâce aux profils spécifiques : musique, film, jeu, etc. Chaque profil est personnalisable avec des réglages explicites (voix, graves, aigus). C’est extrêmement complet et facile d’accès. Bien sûr, le codec Dolby a également un profil dynamique et il prend aussi en charge l’audio spatial… si vos contenus le permettent. En revanche, pas d’aptX HD pour aller avec le Snapdragon 7 Gen 4.

Nous l’avons précédemment, Motorola a intégré un micro sur la tranche de droite. Un micro qui a deux usages : les appels en mode paysage et la captation vidéo. Proposer ce micro secondaire est une bonne idée, car la qualité audio de vos films personnels est bien meilleure. Grâce à l’usage combiné de tous les micros, les bruits ambiants sont réduits et les voix sont assez bien mises en avant, tout en conservant un résultat assez naturel.

Alors, on achète ?

Le positionnement du Edge 70 est très intelligent. Non seulement il se démarquera davantage dans la gamme « 70 », alors que le Edge 60 manquait certainement de caractère face au Edge 60 Fusion. Et il adresse deux problématiques soulevées par l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. La première est l’accessibilité : désormais, les smartphones ultra fin ne sont plus élitistes. La seconde est le rapport « concession-prix » : oui, des concessions sont obligatoires, mais elles sont plus acceptables à 800 euros qu’à 1200 euros.

Le Edge 70 n’est pas le smartphone ultra-fin parfait. Les performances du Snapdragon 7 Gen 4 restent limitées. L’absence de technologie LTPO est une faute de gout. L’abandon du téléobjectif nous chagrine. Les résultats en photo sont simplement corrects. Les publicités de l’interface sont envahissantes. Et au final l’expérience est globalement la même que celle du Edge 60, presque vendu la moitié du prix. Mais si vous cherchez un smartphone ultra fin pour des usages basics, le Edge 70 peut davantage vous satisfaire que les alternatives plus onéreuses.