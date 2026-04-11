Un an après l’iPhone 16e, Appel remet le couvert avec un remplaçant, l’iPhone 17e. Si le concept et le positionnement reste le même, l’iPhone 17e suit aussi la tendance tarifaire initiée par les iPhone de septembre 2025. Profitant de plusieurs améliorations, l’iPhone 17e est-il le plus enviable des iPhone « abordables » d’Apple ? Réponse dans de ce test complet.

Début 2025, Apple revenait sur le segment « milieu de gamme premium » après trois ans d’absence. Il était important que la firme de Cupertino remplace élégamment l’iPhone SE 2022 (ou iPhone SE 5G). Et ce fut chose faite avec l’iPhone 16e. Un format compact. Un design moins « vintage ». Un SoC actualisé. Les dernières mises à jour logicielles. Un seul capteur photo à l’arrière, certes, mais un très bon capteur. Seule vraie déception, le prix : l’iPhone 16e coutait 140 euros plus cher que l’iPhone SE 20222 à volume de stockage égal.

Lire aussi – Test Nothing Phone (4a) Pro : il visait le segment premium, mais ses bras sont trop courts

Pour remplacer l’iPhone 16e, Apple dévoile l'iPhone 17e et opte pour une double stratégie. D’un côté, la firme reprend la recette du prédécesseur : elle garde l’extérieur un peu « réchauffé », tout en apportant quelques améliorations importantes. Et de l’autre, elle adapte la politique tarifaire des iPhone 17 : Apple n’augmente pas les prix d’une génération sur l’autre, mais augmente le stockage interne. Mais face à une concurrence plus agressive, la recette est-elle vraiment pertinente ? Réponse dans notre test complet.

Le prix public conseillé de l’iPhone 17e démarre à 719 euros, soit le même prix de départ que son prédécesseur. Il y a cependant une grande différence : il n’y a plus de version 128 Go. Ce prix correspond donc à la version 256 Go, soit le double de stockage pour le même prix. C’est assez rare chez Apple. Pour rappel, l’iPhone 16e 256 Go était vendu 849 euros. Soit une baisse de 130 euros. Notez que ce recul concerne aussi la version 512 Go de l’iPhone 17e. Voici les deux tarifs :

256 Go : 719 euros

512 Go : 969 euros

La concurrence entre 700 et 750 euros est âpre. Face à l’iPhone 17e, nous retrouvons le Nothing Phone (3), le Galaxy S25 FE, le OnePlus 15R, le Poco F8 Pro ou encore le Motorola Edge 70. Chez Apple, vous retrouvez aussi l’iPhone 16 « standard ». Ce smartphone est vendu 869 euros chez Apple, mais vous pouvez le trouver, vendu neuf, sous la barre des 800 euros chez de nombreux distributeurs. Et il dispose d’un écran avec Dynamic Island, d’un processeur récent et de deux capteurs à l’arrière.

L’iPhone 17e est disponible en France depuis le 11 mars 2026. Il se décline en trois couleurs : noir, blanc et rose pastel. Dans la boite, le smartphone n’est accompagné que d’un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM et d’un câble USB-C vers USB-C. Ce câble est tressé, le rendant plus endurant face aux petits aléas de la vie quotidienne.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design. L’iPhone 17e est un smartphone compact dans la gamme d’Apple. Ses dimensions, identiques à celles de son prédécesseur, se rapprochent de celles d’un iPhone 16. Par rapport à un iPhone 17, il est légèrement moins haut, mais tout aussi large et tout aussi épais. Il est très facile à utiliser à une main et tous les boutons sont faciles à atteindre. Malgré un très léger embonpoint de quelques grammes, l’iPhone 17e reste léger, puisqu’il reste sous la barre des 170 grammes sur la balance. Et la certification IP68 est toujours de mise.

Visuellement, l’iPhone 17e est un iPhone 16e. Point. On retrouve la même ergonomie et les mêmes matériaux pour les tranches et le dos : aluminium et verre minéral, respectivement. La finition est mate pour les deux matériaux, limitant ainsi les traces de doigt. Sur les tranches, nous retrouvons les mêmes éléments aux mêmes places, notamment le bouton « action » qui a fait de nombreux émules depuis son arrivée sur l’iPhone 15 Pro.

À l’arrière, nous retrouvons la même organisation que l’année passée : un seul module photo, dont l’objectif est légèrement protubérant. Il est protégé par du verre sur le dessus et du métal sur le contour. Il est flanqué d’un micro secondaire et d’un flash true-tone. Le module photo étant déporté sur le côté, l’iPhone 17e est donc légèrement bancal, comme son prédécesseur.

À l’avant, pas de surprise : l’écran est quasiment le même que celui de l’iPhone 16e. Et il n’est évidemment pas aussi « moderne » que celui de l’iPhone 17, notamment. L’encoche pour Face ID fait ici son retour. Et elle est proportionnellement assez large, laissant peu de place pour les notifications. Et les bordures autour de l’écran sont assez épaisses, réduisant l’espace d’affichage. Il y a cependant deux améliorations. Apple a changé le verre minéral, passant du Ceramic Shield 1 au Ceramic Shield 2. Et elle a ajouté le même filtre antireflet que sur l’iPhone 17.

Côté interface, l’iPhone 17e est livré avec iOS 26. Nous avons d’ores et déjà testé cette mouture avec l’iPhone 17 Pro Max. À son premier démarrage, le smartphone va réaliser une mise à jour du système d’exploitation vers la dernière version disponible (iOS 26.4 dans notre cas), une étape qu’il est impossible d’éviter. Grâce à cette étape, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités déployées par Apple. En revanche, certaines fonctions présentes dans d’autres iPhone ne sont pas disponibles ici. Nous pensons notamment aux notifications interactives de Dynamic Island.

Avec les dernières versions d’iOS 26, Apple a ajouté quelques fonctions que nous avons essayées avec l’iPhone 17e. « Visual Intelligence » qui utilise ChatGPT pour offrir des informations contextuelles à partir du capteur photo ou des éléments affichés à l’écran. « Playlist Playground » qui crée des playlists en fonction d’un prompt (ça ne fonctionne qu’avec Apple Music, évidemment). La traduction en temps réel (avec des AirPods). La prise en charge du RCS 2.0 avec l’application Messages. L’arrivée de nouveaux emojis.

L’une des nouvelles fonctions les plus amusantes est le nouveau mode bureau. Il est compatible avec tous les iPhone, dont l’iPhone 17e. Ce mode bureau, similaire à Samsung DeX, permet d’afficher sur un écran externe une interface similaire à iPadOS. Il suffit ensuite d’une souris et d’un clavier et l’illusion est parfaite. Comme toujours, Apple ne communique pas sur la période de mise à jour. Mais elle est généralement supérieure à 5 ans.

Écran, performances et batterie

Entrons un peu plus dans les détails techniques. En façade, nous retrouvons donc la même dalle « Super Retina XDR » que celle de l’iPhone 16e. C’est l’une des grosses concessions face à l’iPhone 17. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,1 pouces au format 19,5/9e. La définition est 1,5K (1170 x 2532 pixels) pour une résolution de 460 pixels par pouce. Jusque là, aucun changement à l’horizon.

Le taux de rafraichissement de cet écran est de 60 Hz. Il n’y a donc pas de fréquence à 120 Hz avec ce produit. Et, d’une certaine manière, ce n’est pas si grave (même si quelques saccades peuvent avoir lieu avec certaines animations). D’autant que, contrairement à l’écran de l’iPhone 17, celui de l’iPhone 17e n’est pas LTPO. L’adaptabilité du taux de rafraichissement est donc faible (voire inexistante). Mais la consommation est « limitée » grâce aux limites de l’écran…

Selon Apple, la luminosité de l’écran ne bouge pas. Nous retrouvons donc les 800 nits en HBM et les 1200 nits en pointe locale. C’est moins que l’iPhone 17. C’est moins aussi que l’iPhone 16. En pratique, la luminosité manuelle maximale de l’iPhone 17e n’atteint que 360 nits. Et ce n’est pas beaucoup. Mais ce n’est pas un réglage automatique : cela veut dire que l’écran est logiquement capable de monter bien plus haut. Et, avec une luminosité un peu moins élevée au quotidien, Apple espère augmenter encore un peu l’autonomie du smartphone.

En outre, on remarque l’effet positif du nouveau filtre antireflet : même si la luminosité n’est pas plus élevée avec l’iPhone 17e, la lisibilité en plein jour est quand même meilleure. Enfin, côté colorimétrie, l’écran de l’iPhone reste très bon avec des valeurs proches de celles de l’iPhone 16e. Delta E moyen à 1,8. Gamma moyen à 2,3 (avec une légère confusion des gris autour de 80 %). Une température moyenne à 6315°. Et un blanc à 6365°. Notez que ces valeurs ont été obtenues en désactivant le mode true tone.

Sous le capot, nous retrouvons un SoC signé Apple : l’A19, une vraie amélioration face à l’A18 que nous retrouvons dans l’iPhone 16e. Cependant, il ne s’agit pas strictement du même SoC que celui de l’iPhone 17. Si les parties CPU sont identiques (six cœurs cadencés jusqu’à 4,26 GHz pour la première, 16 cœurs pour la seconde), la partie GPU est tronquée d’un cœur, passant de 5 à 4. Même s’il s’agit d’une concession, elle n’est pas aussi importante que celle de l’écran (ou de la photo que nous verrons par la suite).

En effet, l’iPhone 17e reste très performant, la puissance qu’il exprime étant largement suffisante pour les besoins de tous les utilisateurs. Les benchmarks le démontrent parfaitement avec des scores qui dépassent ceux d’un Snapdragon 8 Gen 5 ou d’un Snapdragon 8 Elite. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste au-dessus, bien sûr. Cependant l’iPhone 17e est donc, étonnamment, l’un des meilleurs rapports puissance / prix du moment, derrière le RedMagic 11 Pro et le Poco F8 Ultra.

Cette puissance est élevée, mais la stabilité n’est que correcte, sans plus. En effet, Apple a choisi une stratégie permissive sur la gestion de la chaleur. Celle-ci est autorisée à monter assez haut : aux points les plus chauds, nous avons relevé 53°C sur la coque arrière et 48°C sur les tranches et sur l’écran. Et ce n’est pas si surprenant : mettre un CPU performant dans un châssis aussi petit, la montée en température était prévisible. Et donc la baisse de stabilité des performances aussi. Elle s’établit entre 65 % et 70 %.

Si les concessions faites sur le GPU ne sont pas impactantes, celles sur les connexions réseau le sont beaucoup plus. En effet, l’iPhone 17e ne profite pas du Bluetooth 6 et du WiFi 7. Le téléphone doit se contenter du Bluetooth 5.3 et du WiFi 6. Il fait également l’impasse sur l’UWB, comme son prédécesseur. En outre, son port USB-C n’est toujours pas compatible DisplayPort et son capteur GPS n’est toujours pas dual-band. C’est dommage. En revanche, l’iPhone 17e profite du modem C1X que nous retrouvons aussi dans l’iPhone Air. Il remplace l’Apple C1 de l’iPhone 16e. Et son utilisation est une bonne nouvelle. Notamment pour l’autonomie.

En effet, l’autonomie de l’iPhone 17e est correcte. Notamment au regard de la capacité de sa batterie lithium polymère assez frugale. Celle-ci atteint 4005 mAh, comme celle de l’iPhone 16e, ce qui parait assez faible de nos jours. Sa capacité est supérieure à celle de l’iPhone 17, mais inférieure à celles du Galaxy S26, du Nothing Phone (3) et du Pixel 10a, par exemple.

Malgré cela, l’iPhone 17e offre une autonomie correcte. Comme pour l’iPhone 16e, Apple indique qu’elle atteint 26 heures en lecture vidéo (contre 30 heures pour l’iPhone 17). Selon nos mesures, elle atteint un peu plus d’une journée et demie en usage standard (navigation web, réseaux sociaux, messagerie, streaming audio et vidéo), ce qui correspond à nos mesures de 2025. Pour les gamers, l’autonomie est comprise entre 2 et 5 heures en fonction des réglages graphiques du jeu.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. L’iPhone 17e propose ici deux options. La première est la charge filaire. La puissance maximale acceptée est de 26 watts avec un chargeur compatible PowerDelivery (ou un chargeur Apple). C’est légèrement moins que l’iPhone 17, mais pas suffisamment pour que cela soit significatif. La seconde option est la charge sans fil MagSafe. En effet, l’iPhone 17e est le premier smartphone « abordable » d’Apple compatible avec cette technologie, une vraie amélioration face à l’iPhone 16e. La puissance maximale acceptée est ici limitée à 15 watts avec un chargeur MagSafe ou Qi2.

Armés de notre chargeur MacBook Pro 61 watts, l’iPhone 17e se charge assez rapidement jusqu’à 80 %, puis ralentit considérablement pour éviter de stresser les cellules de la batterie. Résultat : nous sommes passés de 0 % à 100 % en 88 minutes. C’est très lent, mais c’est parfaitement indiqué pour une charge nocturne. Apple promet que le smartphone peut retrouver 50 % de sa charge en 30 minutes et c’est vrai : nous avons atteint 57 %. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 19 %

30 min : 57 %

60 min : 91 %

80 min : 98 %

Pour protéger la batterie, iOS intègre deux fonctions : la charge programmée et la limite de charge (à choisir entre 80 % et 95 % avec une granularité de 5 %). Avec iOS 26, les iPhone affichent désormais une information sur le type de charge : lente, rapide ou non recommandé. Cette information est très pertinente pour améliorer ses bonnes pratiques.

Photos, vidéo et audio

Côté photo, nous retrouvons une configuration identique à celle de l’iPhone 16e. Même proposition à l’avant (la vieille caméra FaceTime abandonnée par les iPhone 17). Même proposition à l’arrière. Et même si Apple présente le module principal de l’iPhone 17e comme proche de celui de l’iPhone 17, ce n’est pas tout à fait vrai. Oui, ils ont la même définition. Oui l’ouverture est la même. Mais ce sont bien là les deux seuls points communs. Taille du capteur (donc taille des pixels), autofocus et stabilisateur optique ne sont pas les mêmes. Voici les détails :

Principal : capteur 48 MP mesurant 1/2,55 pouce, ouverture f/1.6, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

Selfie : capteur 12 MP mesurant 1/3,6 pouce, ouverture à f/1.9, autofocus à détection de phase

Plus qu’en jeu vidéo, le paradoxe de l’iPhone 17e s’exprime vraiment en photo. Il n’y a qu’un seul capteur. Mais il répond très bien à la grande majorité des besoins. Il peut faire des portraits. Il peut faire des macros. Il peut faire des Live Photos. Et avec le mode panorama, il peut même se substituer à un ultra grand-angle. Mais le zoom est peu profond, puisqu’il est limité au rapport 10x (et proposer plus aurait été une mauvaise idée de la part d’Apple). Il est incapable de faire des photos stéréoscopiques pour le Vision Pro. Il ne peut pas filmer en Dolby Vision à 60 images par seconde. On est donc un peu… étriqué.

Il n’y a qu’un capteur, mais c’est un bon capteur. Il est en outre associé à un processeur d’image performant. Associés l’un à l’autre, les photos bonnes dans quasiment toutes les situations. Les couleurs sont éblouissantes, même si elles sont parfois un peu froide en soirée. La plage dynamique est large. La luminosité est très bien gérée. Nous relevons notamment un bon résultat en soirée : le ciel n’est jamais plus éclairé qu’en réalité. Les textures sont naturelles. Les contrastes sont profonds. Et les détails sont nombreux. Le stabilisateur est bon, en photo et en vidéo. Le bokeh est bien construit avec le mode portrait. Le capteur est selfie est plutôt bon. Et la caméra TrueDepth qui sert à FaceID améliore la mise au point.

L’autofocus est très rapide, figeant parfaitement les sujets en mouvement. Il mériterait d’être un peu plus précis en mode macro (et un peu moins capricieux sur la mise au point). Autre point décevant, le zoom numérique n’est pas vraiment net. Avec le rapport 2x, c’est bon. Mais, au-delà, les détails s’évanouissent et le bruit devient important, même en journée. C’est surtout valable en soirée : du rapport 5x à 10x, le zoom est peu utilisable. Le mode nuit, qui s’active automatiquement, mais que vous pouvez désactiver, améliore certains désagréments, mais pas tous.

En vidéo, l’iPhone 17e s’en sort plutôt bien. La colorimétrie est bonne en journée et un peu froide en soirée. Et bon point important, le ciel est noir, ce qui est rarement le cas. Les lentilles sont sensibles aux reflets occasionnés par les sources de lumière, comme l’iPhone 17 Pro Max. La stabilisation est correcte. Le bruit est présent dès le zoom 3x, notamment en soirée. La prise de son est bonne. Le smartphone est compatible 3D audio, avec la possibilité de mettre en évident une source audio et réduire le reste. Une fonction parfaite pour isoler les paroles d’un sujet. Mais si la source de ces paroles est hors champ, l’iPhone 17e ne saura plus où donner de la tête, réduisant alternativement les paroles et les bruits ambiants.

En audio, le son offert par les deux haut-parleurs stéréo asymétriques de l’iPhone 17e est sacrément bon. La puissance est excellente. Les médiums et hauts médiums laissent de la place aux autres aigus, bien détaillés, et surtout aux basses qui sont très riches. Ces dernières sont perceptibles à partir de 35 Hz, ce qui est au-dessus de certains smartphones vendus à plus de 1000 euros. En dessous des 35 Hz, on entend comme un grésillement peu agréable des haut-parleurs.

L’iPhone 17e prend en charge les formats Bluetooth classiques, tels que SBC et AAC. À cela s’ajoutent le standard LE Audio associé au Bluetooth 5.3 (et suivants), qui comprend le codec LC3, ainsi que Dolby Atmos et Apple Lossless. Comme tous les smartphones d’Apple, l’iPhone 17e et audio spatial avec suivi de la tête (encore faut-il disposer des contenus et des écouteurs qui permettent d’en profiter). Il n’y a pas d’égaliseur global dans iOS. Seul Apple Music en bénéficie d’un par défaut. Ce dernier permet de changer la signature audio selon plus d’une vingtaine de profils préconfigurés. Le passage de l’un à l’autre est uniquement manuel. Il existe certains réglages système pour les AirPods. Mais rien d’équivalent à un véritable égaliseur. Apple peut mieux faire dans ce domaine.

Alors, on achète ?

L’iPhone 17e est un smartphone à la fois exaltant et frustrant. Il est très bon dans ce qu’il propose. Son seul capteur photo est bon. Son écran est bien calibré. Sa puissance est colossale, notamment pour ce niveau de prix. Sa construction est bonne. Son format est idéal pour une utilisation à une main. Et il n’y a que très peu de différences logicielles avec les autres iPhone. Il est loin d’être un mauvais smartphone.

Mais la proposition de l’iPhone 17e est limitée par son positionnement : Pas de mode macro, zoom limité, petite batterie, pas de LTPO, connectivité moins aboutie et moins variée, etc. En ne voulant pas risquer de cannibaliser les ventes de l’iPhone 17 (voire même de l’iPhone 16 qui est toujours au catalogue), Apple bride volontairement son petit smartphone. Si bien qu’il est parfois moins intéressant que l’iPhone 16, que ce soit techniquement ou financièrement.