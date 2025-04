Trois ans après l’iPhone SE (2022), Apple renoue avec le marché milieu de gamme avec l’iPhone 16e. Châssis plus moderne. Plate-forme de dernière génération. Écran et batterie plus grands. La proposition est beaucoup plus moderne. Mais est-ce suffisant par rapport au prix de vente ? Réponse dans ce test complet.

L’iPhone SE (2022), aussi appelé iPhone SE 5G, nous avait laissé une très bonne impression à sa sortie. Petit châssis. Design néo-rétro très sympa. Aussi puissant que les modèles haut de gamme de la firme. Colorimétrie parfaitement maitrisée. Et un seul capteur photo, mais quel capteur ! Bien sûr, le bilan n’était pas parfait. De grosses bordures. Une autonomie très juste. Une recharge trop lente. Le tout pour un prix de départ qui frôlait quand même à l’époque les 530 euros.

Lire aussi – Test Google Pixel 9a : un bon smartphone pour ceux qui cherchent l’essentiel

Trois ans plus tard, Apple revient sur le segment « milieu de gamme » avec l’iPhone 16e. Si la nomenclature du nom change, pour se rapprocher des iPhone haut de gamme (comme chez Samsung avec le Galaxy S24 et le Galaxy S24 FE ou chez Google avec le Pixel 9a et le Pixel 9), le positionnement ne bouge pas. Du moins, le positionnement technologique : un design recyclé et une plate-forme en phase avec son temps. Car le positionnement tarifaire, lui, a subi une grosse inflation. Est-ce que le surcout est justifié ? L’iPhone 16e vaut-il le coût face à un iPhone 16 ou à un certains concurrents ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Le prix de l’iPhone 16e démarre à 719 euros. Soit 190 euros de plus que le prix de départ de l’iPhone SE 5G. L’iPhone 16e se décline en trois paliers de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Comptez 130 euros pour passer la première à la deuxième et 250 euros pour passer de la deuxième à la troisième.

Voici donc les prix des trois versions :

128 Go : 719 euros

256 Go : 849 euros

512 Go : 1099 euros

La différence de prix s’explique en partie parce que la version 64 Go est supprimée. À volume de stockage constant, l’augmentation est de 140 euros pour la version 128 Go et de 150 euros pour la version 256 Go. Malgré cette forte augmentation, l’iPhone 16e reste tout de même moins cher que l’iPhone 16 standard, dont le prix démarre à 969 euros. À ce prix, les concurrents de l’iPhone 16e sont les modèles premium des marques sous Android : Galaxy S24 FE, Reno 13 Pro, Realme GT6, Honor 200 Pro, le OnePlus 13R, etc.

L’iPhone 16e a été annoncé par Apple le 19 février 2025. Il est disponible à la vente depuis le 28 février 2025. Il se décline en deux couleurs : noir ou blanc. Pas (encore ?) de modèle rouge. Dans la boîte, vous retrouvez le téléphone, un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM et un câble USB-C vers USB-C, comme avec l’iPhone 16.

Design et interface

L’iPhone 16e profite d’un design « unique », entre classicisme et modernité. En effet, il reprend en partie l’ergonomie de l’iPhone 14, avec la coque en aluminium et en verre minéral, ainsi que l’encoche malaimée intégrant Face ID. Les autres iPhone 16 ont tous adopté Dynamic Island, ce qui sous-entend que les notifications intelligentes qui lui sont associées ne sont pas disponibles ici.

Cependant, il y a aussi des différences entre l’iPhone 16e et l’iPhone 14. La plus flagrante est à retrouver à l’arrière : le nouvel iPhone ne dispose que d’un seul module photo, une caractéristique propre aux SE et à de très vieux modèles de la gamme principale (l’iPhone XR est le dernier à ne proposer qu’un seul module photo à l’arrière). Cet objectif photo est d’ailleurs bien plus large que celui de l’iPhone SE (2022). Il est toujours flanqué d’un micro et d’un flash.

Autre différence, l’iPhone 14 intégrait le commutateur historique du mode silencieux, alors que l’iPhone 16e profite, comme tous les autres iPhone 16, du Bouton Action que l’utilisateur peut personnaliser. Nous notons aussi la présence d’un port USB-C et non d’un port Lightning. En revanche, Camera Control n’est pas présent ici. Ce n’est toutefois pas bien grave compte tenu de la configuration photo.

En comparaison de l’iPhone SE (2022), l’iPhone 16e marque une vraie différence, notamment au niveau de l’écran. Les bordures ayant été supprimées, l’écran peut enfin prendre plus d’ampleur. La diagonale passe de 4,7 pouces à 6,1 pouces. Bien sûr, les dimensions augmentent un peu en largeur et en hauteur, mais la différence est bien moindre. D’ailleurs, les dimensions de l’iPhone 16e sont strictement identiques à celles de l’iPhone 14.

Côté interface, nous retrouvons iOS 18. Il s’agit pratiquement de la même version que nous avons testée en septembre 2024 avec l’iPhone 16 Pro, par exemple. L’iPhone 16e embarque par défaut iOS 18.3. Ce n'est donc pas exactement la même version testée précédemment. En avril 2025, l’arrivée d’iOS 18.4 débloque enfin Apple Intelligence en Europe. Retrouvez dans nos pages une prise en main complète de cette IA.

Hormis Apple Intelligence, iOS 18 et ses mises à jour apportent de belles nouveautés aux iPhone. La possibilité d’installer des applications en dehors de l’AppStore. La nouvelle version d’Apple Notes avec de nombreux outils de mise en page. De nouvelles options pour personnaliser l’écran d’accueil (notamment le placement libre des icônes). Le nouveau centre de contrôle où les réglages sont catégorisés. La nouvelle visualisation des clichés dans l’application Photos. Etc. Apple ne promet jamais un nombre de mises à jour pour ses smartphones. Mais il n’est pas rare que la maintenance dure au moins 7 ans.

Écran, performances et batterie

Passons à la partie technique de ce test. Comme nous l’avons signalé, l’iPhone 16e n’a pas du tout le même écran que l’iPhone SE (2022). En revanche, il reprend l’écran de l’iPhone 14. Il s’agit d’une dalle Super Retina XDR OLED avec la protection Ceramic Shield au-dessus. Attention, ce n’est pas le Ceramic Shields de 2024, mais bien le précédent. Elle est compatible HDR10 et profite de taux de contraste infinis. Sa définition est identique à celle de l’iPhone 14, pour une résolution de 457 pixels par pouce.

Sa luminosité maximale annoncée est de 800 nits en HBM et 1200 nits en pointe locale. Nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale de 478 nits. C’est moins bon qu’avec l’iPhone 14, par exemple. Mais ce chiffre augmente considérablement en mode automatique et sous certaines conditions. Côté couleur, nous retrouvons l’excellente maitrise d’Apple. Il n’existe qu’un seul profil colorimétrique, mais il est tout simplement parfait. La température moyenne des couleurs atteint 6310°. Le Delta E moyen est de 1,7 seulement. Et le Gamma E moyen est à 2,2.

Les performances de l’iPhone 16e n’ont presque rien à envier à celles de l’iPhone 16. En effet, leurs plates-formes A18 sont quasi identiques. L’iPhone 16e reprend le CPU hexa-core, mais pas le GPU 5 cœurs. Celui de l’iPhone 16e n’en compte que 4. Pour rappel, celui de la gamme 16 Pro en intègre 6. Côté RAM, l’iPhone 16e profite de 8 Go, comme tous les autres iPhone de 2024 afin d’assurer la compatibilité avec Apple Intelligence.

Les scores obtenus par l’iPhone 16e sont globalement un peu en dessous de ceux de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Plus. Et, sans surprise, la différence se fait notamment au niveau GPU. En revanche, sur la partie CPU, l’iPhone 16e tient parfaitement la comparaison. Les performances sont bonnes et plutôt stables, avec des scores qui s’échelonnent entre 70 % et 90 %.

Côté chauffe, ce SoC pâtit de quelques soucis, à l’image de l’A17 Pro et de l’A18 Pro que nous avons testé précédemment. À l’image des Snapdragon 8 de Qualcomm, les SoC A d’Apple dégagent une chaleur ressentie sur la coque. Nous avons ponctuellement mesuré 50°C sur la coque en verre et 47°C sur les tranches en aluminium. Une montée en température que vous pouvez éprouver avec un jeu, une captation vidéo ou tout simplement en chargeant le téléphone.

La connectivité est toujours complète, mais quelques concessions ont tout de même été faites ici, le WiFi 7 et l’Ultra Wideband notamment. Le Bluetooth 5.3 est heureusement de la partie, ainsi que les appels d’urgence par satellite. L’iPhone 16e est le premier téléphone d’Apple à adopter le modem C1, premier composant 5G développé en interne. Au quotidien, il fonctionne plutôt bien, même si les tests techniques montrent qu’il est moins rapide que le modem Qualcomm installé dans tous les iPhone 16. En revanche, il est beaucoup moins gourmand en énergie. Transition idéale pour évoquer la batterie.

L’iPhone 16e marque ici aussi sa différence avec les autres iPhone 16 en intégrant une batterie dont la capacité atteint 4005 mAh, une information non officielle, mais obtenue grâce aux différents démontages du téléphone par certains sites anglo-saxons. Avec 4005 mAh, l’iPhone 16e dispose de plus d’énergie que les iPhone 16 et 16 Pro (mais moins que les iPhone 16 Plus et 16 Pro Max).

Batterie plus grosse. Modem moins gourmand. GPU moins puissant. l’iPhone 16e est-il donc très endurant ? La réponse est non. À cause de sa propension à chauffer, le téléphone consomme plus rapidement sa batterie que les autres modèles de la série 16. Résultat, avec les paramètres par défaut, il tient à peine deux jours en usage standard (web, réseaux sociaux, messagerie, streaming, casual gaming, etc.). Pour les gamers, l’autonomie offerte part l’iPhone 16e est comprise entre 3 heures et 5 heures en fonction de la qualité graphique du jeu.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. L’iPhone 16e dispose de la charge filaire standard, Apple promettant d’atteindre les 50 % en une demi-heure. Ce téléphone est également compatible avec la charge sans fil, mais pas MagSafe, ce qui peut paraitre très étonnant. L’iPhone 16e est compatible avec la norme sans fil Qi 1, acceptant une puissance de 7,5 watts seulement.

Armé d’un chargeur Apple 45 watts pour MacBook, nous avons rechargé le téléphone de 0 à 100 % en 100 minutes précisément (soit une heure et quarante minutes), ce qui est très long. En revanche, la promesse des 50 % en 30 minutes est respectée. Voici nos mesures intermédiaires :

20 % en 10 min

57 % en 30 min

85 % en 60 min

97 % en 90 min

Photos, vidéo et audio

Passons à la photo. Dans ce domaine, l’iPhone 16e renoue avec une vieille coutume d’Apple sur le milieu de gamme : l’objectif unique à l’arrière. Les derniers téléphones à opter pour une configuration similaire sont l’iPhone XR et l’iPhone SE (2022). Il s’agit d’un capteur 48 mégapixels, une vraie avancée par rapport à l’iPhone SE (2022).

Mais, contrairement aux apparences, ce capteur n’est pas le même que celui de l’iPhone 16. Il est beaucoup plus petit, puisque chaque pixel ne mesure que 0,7 micron. À titre de comparaison, un pixel du capteur principal de l’iPhone 16 mesure 1,7 micron. Autres différences : l’autofocus n’est pas Dual Pixel et le stabilisateur n’est pas « Sensor Shift ». Encore des concessions. À l’avant, il s’agit du module FaceID 12 mégapixels des autres iPhone, sans changement.

Quels sont les résultats offerts par ce capteur unique ? Ils sont globalement corrects. En journée, il propose des photos de très bonne qualité, avec beaucoup de détails, une plage dynamique très large, du piqué et de belles couleurs, pour un résultat naturel. Les contre-jours sont bien gérés. Les sujets en mouvement sont bien figés. Et les portraits sont élégants, sans dégradation des textures.

En soirée, cela se dégrade assez peu. La luminosité est bonne et les couleurs sont bien reproduites. Mais la prise de vue est un peu plus lente pour compenser le manque de lumière, occasionnant quelques flous disgracieux. Comme toujours, Apple ne propose pas de mode dédié, mais intègre un mode nuit « intelligent » qui s’active automatiquement. Et il est clairement déconseillé de le désactiver, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre.

Il n’y a pas de mode macro ici, contrairement aux autres iPhone. Vous devez donc vous contenter du zoom numérique pour vous focaliser sur certains détails. Le zoom numérique, justement, monte à 10x. Il est bon jusqu’à 5x en journée et jusqu’à 2x en soirée. Après cela se gâte. Le capteur selfie est correct, mais la colorimétrie est un peu plus froide.

En vidéo, L’iPhone 16e offre aussi de bons résultats en journée, avec une colorimétrie très naturelle et beaucoup de détails dans les zones où la lumière est délicate (surexposée ou sous-exposée). Le zoom numérique est bon : il est excellent au rapport 2x et sujet au bruit au-delà du rapport 5x. En soirée, les vidéos sont lumineuses avec une bonne reproduction des couleurs. En revanche, le bruit arrive dès le rapport 2x et c’est plutôt décevant.

Finissons avec l’expérience audio. L’iPhone 16e est équipé de deux haut-parleurs pour une configuration stéréo asymétrique classique, mais optimisée. En effet, le haut-parleur de gauche joue un peu de la piste de droite, et inversement. La puissance des deux haut-parleurs est bonne. À 50 %, le volume est élevé : pas la peine de l’augmenter davantage, même pour visionner une vidéo à plusieurs. Le son est plutôt équilibré. Les basses et les aigus sont présents, même si les fréquences médiums sont largement privilégiées. Côté codecs, outre les usuels AAC et SBC, vous retrouvez le Dolby Atmos et le format Audio Spatial d’Apple.

Alors, on achète ?

L’iPhone 16e est une bonne porte d’entrée dans l’univers d’Apple. Ce smartphone embarque une belle puissance, même si la partie graphique est allégée. Il dispose de tous les atouts logiciels, notamment Apple Intelligence. Il profite d’un très bon écran et réalise des photos très correctes dans la plupart des situations. Mais l’iPhone 16e n’est qu’une porte d’entrée. Rapidement, on se rend compte qu’il existe bien mieux chez Apple et que ce smartphone est limité.