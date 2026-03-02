iPhone 17e : Apple officialise son nouveau smartphone milieu de gamme, le digne successeur de l’iPhone 16e ?

Le petit dernier de la gamme iPhone 17 vient d’être dévoilé par Apple : l’iPhone 17e. Prix, date de précommande, fiche technique : voici ce qu’il faut savoir sur le nouveau modèle milieu de gamme de la marque à la pomme croquée.

iPhone 17e
Crédits : Apple

Alors que le Mobile World Congress bat son plein, Apple a décidé que c’était le jour idéal pour présenter le successeur de l’iPhone 16e sorti en 2025 : l’iPhone 17e. Alors qu’on aurait aimé qu’Apple soit un peu plus généreux – étant donné le prix – avec l’iPhone 16e, la question est maintenant de savoir : la firme de Cupertino l’est-elle davantage avec la nouvelle génération ?

Trêve de suspense : il semble que cela soit le cas. Pour ce nouveau (et dernier) venu de la gamme iPhone 17, Apple a revu la fiche technique sur plusieurs points… Il y a également un aspect en particulier qui ne change pas, mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle, alors on prend. Voici ce que l’iPhone 17e vous réserve, selon Apple.

L’iPhone 17e est officiel : voici ce qu’il faut savoir

Commençons notre tour d’horizon par ce qui se voit en premier : le design. Comme son prédécesseur, l’iPhone 17e possède un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec 1 200 nits en pointe locale. Il embarque également un seul capteur photo arrière, toujours de 48 mégapixels. Disons que c’est suffisant. Côte coloris, il y en a trois :  les classiques noir et blanc, ainsi qu’un nouveau rose pastel.

Maintenant, intéressons-nous à ce qui se trouve sous le capot : une puce A19, qui diffère de celle qu’embarquent l’iPhone 17 au niveau du nombre de cœur. Le GPU de l’iPhone 17e n’en possède que « quatre », au lieu de cinq. Il dispose toutefois des Neural Accelerators, qui lui permettront non seulement de proposer aux joueurs une expérience avancée, mais également de mieux faire tourner les modèles d’IA – et Apple Intelligence –, par rapport à la génération précédente.

Autre amélioration : la présence du modem cellulaire nouvelle génération, le C1X. Selon la marque, il est jusqu’à deux fois plus rapide que celui de son prédécesseur : le C1 – ce qui lui permet de rivaliser avec la vitesse de l’iPhone Air. Il est aussi moins gourmand en énergie et permet ainsi de prolonger la batterie de l’iPhone 17e – « l’exceptionnelle autonomie d’une journée ».

Il se pourrait également qu’Apple nous ait écouté : si nous regrettions l’an dernier l’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e, l’iPhone 17e en est, lui, pourvu. La charge rapide en est plus… rapide, oui : jusqu’à 15 W contre 7,5 W. Côté stockage, Apple continue sur sa lancée inaugurée avec l’iPhone 17 de base puisque, là aussi, la marque double le stockage de base : 256 Go au lieu de 128 Go. L’une des bonnes nouvelles est donc son prix de base qui ne bouge pas, pour le double d’espace de stockage : 719 euros. Les précommandes s’ouvriront le 4 mars et vous pourrez le tenir entre vos mains à partir du 11 mars.

iPhone 17e magsafe
Crédits : Apple

