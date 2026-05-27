Ninja DualZone XL : le airfryer passe à -50% avec cette double promotion, il n’a jamais été aussi peu cher

Les friteuses sans huile avec une grande capacité sont généralement chers, mais avec les promotions, vous pouvez trouver des modèles à prix cassé. C’est le cas du Ninja DualZone XL qui passe de 199 € à 99,99 € seulement avec le code PHONANDROIDGIFT ! C’est du jamais vu !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous n’avez pas encore de airfryer ou vous souhaitez changer pour un modèle avec une plus grande capacité ? Ninja DualZone XL profite d’une capacité de 7,6 L, ce qui vous permet de cuisiner pour 6 à 8 personnes. Il dispose de 2 tiroirs séparés pour cuisiner 2 préparations simultanément. Et bonne nouvelle, il est actuellement en promotion sur le site officiel de Ninja.

Le Ninja DualZone XL est en effet affiché à 134,99 € au lieu de 199,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec notre code exclusif PHONANDROIDGIFT à renseigner dans le panier, vous avez 35 € de réduction supplémentaire. Le airfryer passe alors à 99,99 € seulement. Profitez-en, il n’a jamais été aussi peu cher !

Le airfryer Ninja DualZone XL 6-en-1 passe à prix cassé, vite !

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. En effet, ces petits appareils à mi-chemin entre friteuses à huile et fours électriques vous permettent de préparer de délicieux repas à la fois gourmands et moins gras. Vous n'avez pas encore de airfryer ou souhaitez changer de modèle ? Le Ninja DualZone XL est le airfryer idéal pour cuisiner pour toute la famille.

Il est équipé de 2 tiroirs de 3,8 L, soit une capacité totale de 7,6 L. Vous pouvez ainsi préparer jusqu’à 2kg de frites en une seule fois. Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez utiliser séparément les tiroirs pour cuisiner deux plats différents. Avec la fonction MATCH, vous pouvez choisir les mêmes réglages pour chaque tiroir si vous souhaitez préparer la même chose. Enfin, la fonction SYNC vous donne la possibilité de synchroniser les fins de cuisson.

Cette friteuse sans huile embarque 6 modes de cuisson. Il peut s’utiliser aussi bien pour vos plats salés que sucrés. En plus du mode Air Fry, il y a les modes Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Enfin, tout comme le temps de cuisson, la température est personnalisable de 40°C à 240°C.