Spider-Man Brand New Day : histoire, casting, date de sortie, tout ce qu’on sait sur le prochain Marvel avec Tom Holland

Tom Holland revient en 2026 dans la peau de l'Homme-Araignée pour une nouvelle aventure. Date de sortie, casting, scénario, on vous dit ce qu'il faut savoir sur Spider-Man Brand New Day.

spider-man brand new day

 

Après avoir fait ses premières armes sur grand écran dans la trilogie désormais culte de Sam Raimi, Spider-Man a connu une seconde vie mitigée dans le diptyque The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle-titre.

Il aura fallu attendre 2016, le MCU et Captain America Civil War pour découvrir l'homme-araignée dans la peau d'un jeune acteur : Tom Holland. En seulement quelques films, l'interprète britannique a imposé son style auprès du grand public et a permis au personnage de reprendre sa place de figure incontournable de l'écurie Marvel. Pour vous donner un ordre d'idée, sa dernière aventure solo, à savoir Spider-Man No Way Home, a remporté quasiment 2 milliards de dollars au box-office mondial. Soit le 7e plus gros carton de l'histoire du cinéma, rien que ça.

Il était alors évident que Sony Pictures (le détenteur de la licence Spider-Man) et Marvel Studios n'allaient pas s'arrêter pas en si bon chemin et annoncer un quatrième film Spider-Man avec Tom Holland. Dans cet article, nous allons faire le point sur ce que nous savons sur ce nouveau long-métrage : date de sortie, casting, réalisateur, histoire.

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Qui sera à la tête du film ?

Alors que l'on s'attendait à revoir Jon Watts derrière la caméra de ce quatrième opus, le réalisateur des trois premiers épisodes a finalement cédé sa place à un autre cinéaste. En effet, on retrouve finalement Destin Daniel Cretton aux manettes de ce nouveau film. Le réalisateur, producteur, monteur et scénariste américain de 45 ans a déjà œuvré chez Marvel par le passé. On lui doit Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, un nouveau héros introduit dans la phase IV du MCU.

shang-shi

Sachez que Destin Daniel Cretton a également produit l'une des dernières séries Marvel en date de Disney+, à savoir Wonder Man. Le show, plutôt apprécié par le public et la critique, va d'ailleurs avoir une saison 2. L'écriture de cette suite a débuté en mars dernier. 

wonder man

Côté production, on retrouve sans surprise les noms habituels de Marvel Studio : le grand manitou Kevin Feige, le vétéran Louis d'Esposito ou encore Avi Arad et Amy Pascal. Quand à la musique, on retrouvera avec un grand plaisir le génial Michael Giacchino, compositeur bien connu des joueurs puisqu'il a signé notamment les BO de plusieurs jeux Medal of Honor et Call Of Duty (mais aussi sur les séries Lost, Alias ou Fringe).

Quelle est la date de sortie du film ?

Prévu à l'origine pour le 22 juillet 2026, le film débarquera finalement dans les salles obscures françaises ce 29 juillet prochain. Un report d'une semaine décidé par Marvel, et loin d'être anodin. Pour cause, cela permet à Spider-Man Brand New Day d'éviter un concurrent de taille au box-office : L'Odyssée de Christopher Nolan, attendu ce 15 juillet au cinéma.

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L'entreprise américaine nourrit de grandes ambitions pour ce 4e opus des aventures de Spidey. Il est impératif de relancer la machine à billets, surtout après les résultats décevants enregistrés par Captain America : A Brave New World (415 millions), Thunderbolts (382 millions) et Les 4 Fantastiques : Premiers Pas (521 millions). En outre, Spider-Man Brand New Day se présente comme le dernier film à venir avant la sortie la plus importante du MCU de ces dix dernières années : Avengers DoomsDay à Noël prochain. Autant dire que ce Spider-Man a intérêt de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. Néanmoins, cela semble bien partie. D'après le site Deadline, les préventes de billets de Spider-Man Brand New Day ont fait exploser tous les records enregistrés sur ces 5 dernières années. Le dernier détenteur du titre étant un certain… Spider-Man No Way Home !

avengers doomsday

L'histoire de Spider-Man Brand New Day

Sans surprise, l'histoire de ce nouvel opus Spider-Man prend place directement après les évènements de Spider-Man No Way Home, sorti en 2021. Pour rappel, Peter Parker prend une décision irrévocable à la fin du film pour rétablir l'équilibre du multivers et sauver ses proches. Alors que de nombreuses menaces interdimensionnelles se pressent aux portes de la Terre 616 pour affronter Spider-Man, Peter propose une solution au Docteur Strange : effacer son existence de la mémoire collective. Une fois que Strange aura lancé ce sort, Peter Parker ne sera plus personne aux yeux de tout ceux qui l'ont connu, que ce soit les Avengers, MJ, Ned, Happy mais aussi ses ennemis.

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Crédits : Sony Pictures

En guise de dernière séquence, on apercevait donc notre héros, seul dans son nouvel appartement (qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à celui de Tobey McGuire dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi), avant de le voir s'élancer dans les rues de New York avec un nouveau costume.

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Venons-en maintenant au synopsis de Spider-Man Brand New Day. En premier lieu, sachez que l'histoire de cet opus s'appuie en grande partie sur les comics Brand New Day écrits par Dan Slott, Marc Guggenheim, Bog Gale et Zeb Wells en l'an de grâce 2008. On y retrouve donc un Peter Parker isolé et privé de tout soutien technologique ou financier. Oublié de tous, il ne peut plus compter sur les gadgets de Stark ou l'aide des Avengers. Il va donc embrasser à 100 % son rôle de justicier masqué, quitte à totalement mettre de côté sa vie personnelle. Seulement, et à mesure que les responsabilités et les menaces s'intensifient, la pression va provoquer chez lui une transformation surprenante et potentiellement mortelle. 

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Cette mutation génétique se matérialise notamment par une impressionnante montée en puissance du personnage… mais aussi une perte soudaine de ses pouvoirs. Si l'on se penche sur les histoires contées dans les comics (notamment la série The Amazing Spider-Man des années 70), on retrouve un précédent à ce phénomème : le Man-Spider. Cet état traduit un changement profond dans l'organisme de Peter Parker. Petit à petit, il perd le contrôle de ses capacités, mais aussi de son humanité. Spider-Man cesse d'être le héros masqué et devient progressivement un monstre arachnoïde bestial et dénué de raison. Le Man-Spider donc.

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Crédits : Marvel Comics

A lire également : Spider-Man Brand New Day sera très différent du comics original sur ce point

Dans Spider-Man Brand New Day, Peter Parker décide d'aller chercher de l'aide pour mieux comprendre ce qu'il lui arrive. Si dans les comics, il se tourne vers le Dr. Connors (aka le Lézard), le film fait revenir une autre figure phare de l'écurie Marvel : Bruce Banner. Un choix pertinent, compte tenu de l'expérience du bonhomme en matière de mutation et de perte de contrôle.

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Dans la première bande-annonce, le scientifique se montre formel : “Si l'ADN mute, c'est extrêmement dangereux”. Dans ce même extrait, une autre voix déclare également que “les araignées ont trois cycles de vie. Entre chaque cycle, l'araignée se retrouve vulnérable”. Vous l'aurez compris, on va donc assister dans Brand New Day à une période charnière de la vie de Peter Parker

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Bien entendu, cette transition ne sera pas le seul problème de notre héros. Il devra aussi composer avec les attaques incessantes du Scorpion (Michael Mando) et du parrain de la pègre Tombstone (Marvin Jones III), mais aussi avec l'apparition d'une nouvelle menace invisible et terrifiante. Néanmoins, il ne sera pas seul dans ce combat. En plus de l'aide de Bruce Banner, il pourra également compter sur le soutien inattendu d'un héros aux méthodes expéditives : le Punisher.

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Brand New Day marquera en effet l'arrivée en bonne et due forme de Frank Castle sur grand écran après la série Netflix, Daredevil Born Again et l'épisode spécial “One More Kill” sorti sur Disney+ en mai 2026. Reste à voir si l'entente sera réellement au rendez-vous, tant les deux personnages sont aux antipodes dans leur manière de rendre la justice. Au regard des premiers extraits, ce n'est pas gagné.

Qui sera présent au casting de Spider-Man Brand New Day ?

Concernant le casting, voici pour l'instant les noms connus à l'affiche :

  • Tom Holland : Peter Parker / Spider-Man
  • Zendaya : MJ
  • Jacob Batalon : Ned
  • Mark Ruffalo : Bruce Banner / Hulk
  • Jon Bernthal : Frank Castle / The Punisher
  • Michael Mando : Mac Gargan / Scorpion
  • Marvin Jones III : Tombstone
  • Tramel Tillman : Bill Metzger
  • Eman Esfandi : le petit-ami de MJ
  • Zabryna Guevara : Sheila Riviera
  • Liza Colón-Zayas : rôle inconnu

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Un autre nom figure également au casting de cet opus : Sadie Sink. La jeune actrice, connue pour son rôle de Max dans Stranger Things, incarne visiblement un personnage central de l'intrigue. Néanmoins, Marvel a tout mis en oeuvre pour garder le secret concernant son identité. Forcément, les fans n'ont pas tardé à émettre de nombreuses théories sur son personnage. La plus plausible est que Sadie Sink incarnerait Jean Grey, figure incontournable des X-Men. Rien d'incongrue en soi, surtout quand on sait que l'interprète américaine a signé pour trois apparitions dans le MCU (dont Avengers Doomsday). En outre, nous savons que Marvel prépare activement le grand retour des X-Men à l'écran, avec un film signé Jack Schreier (Thunderbolts).

Les bandes-annonces de Spider-Man Brand New Day

Si voulez avoir un aperçu de ce qu'il vous attend dans les salles obscures le 29 juillet prochain, retrouvez-ici toutes les bandes-annonces officielles de Spider-Man Brand New Day !

La 1ère bande-annonce de mars 2026

La 2ème bande-annonce de juin 2026

Vignette costume

Présentation du Spidey-Tracker


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