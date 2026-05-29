Sony se lance enfin dans la course au RGB LED avec les Bravia 7 II et Bravia 9 II

Le 27 mai, Sony a enfin dévoilé ces télévisions premium pour l’année 2026. Il s’agit des Bravia 7 II et Bravia 9 II, deux modèles qui s’appuient sur la technologie RGB LED, appelée ici « True RGB ». Se déclinant en sept tailles pour des prix démarrant à 1800 euros, elles vont concurrencer les modèles premium déjà sortis chez Hisense, Samsung, TCL et LG. Présentations.

Cela fait un an que toutes les marques de TV ne parlent que d’un sujet : le RGB LED. Le principe est simple : la couleur est produite par trois micro-LED rouge, verte et bleue dont le mélange va créer une teinte générale pour une zone, la couche LCD étant là pour créer le détail de l’image. En théorie, le RGB LED allie les avantages du LCD et du OLED. Du premier, le RGB LED reprend le volume colorimétrique et la luminosité forte, sans oublier la facilité de proposer de grandes tailles. Du second, le RGB LED hérite du contrôle colorimétrique, de la gradation, de la saturation et du taux de contraste. Sans oublier une consommation moindre que le QLED.

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Ces derniers mois, nous avons suivi le lancement des télévisions RGB LED chez toutes les grandes marques. Qu’il s’agisse de TCL, de Hisense, de LG ou encore Samsung. Nous avons même publié dans nos colonnes la prise en main de la U9R de Hisense, le flagship annuel de la marque chinoise. Il ne manquait finalement plus que Sony qui a tardé à présenter en détail ces modèles. Mais c’est enfin fait : le 27 mai dernier, la firme japonaise a officialisé le lancement de deux télévisions basées sur la technologie RGB LED.

Le RGB LED ne s’appelle pas ainsi chez Sony. Pointant du doigt certains concurrents qui, selon elle, communiquent sur des appellations trompeuses pour le consommateur, la firme japonaise adopte une terminologie qui peut paraitre accusatrice : « True RGB » (sous-entendu, ici, on n’a que du vrai). Les deux TV s’appellent Bravia 9 II et Bravia 7 II. Et elles remplacent les Bravia 7 et Bravia 9 qui vont progressivement disparaitre (contrairement à la Bravia 8 de 2024 qui continue d’être commercialisé alors que la Bravia 8 II a été lancée en 2025).

Sony lance deux télévisions “True RGB” dont son flagship, la Bravia 9 II

La Bravia 9 II est donc le nouveau « flagship » de Sony. Elle se décline en quatre tailles, de 65 pouces à 115 pouces. Elle intègre deux coprocesseurs pour contrôler l’image et le rétroéclairage. Elle dispose d’un filtre antireflet (jusqu’en 85 pouces), d’un cadre en aluminium, d’une télécommande rechargeable et rétroéclairée (enfin) et d’un pied central (jusqu’en 85 pouces également). Le système audio intégré est stéréo 2.2.2 avec deux voies montantes, deux voies latérales et deux subwoofers. Elle est compatible Dolby Atmos, DTS-X et IMAX Enhanced. Le prix démarre à 3000 euros en 65 pouces et monte à 20000 euros pour l’exubérante 115 pouces.

La Bravia 7 II, qui se décline en 6 tailles de 50 pouces à 98 pouces, reprend la base de ces éléments, mais va faire quelques concessions pour baisser son prix (qui s’échelonne de 1800 euros à 6000 euros). À taille égale, la Bravia 7 II est en moyenne 1000 euros moins chère. Mais pour réaliser cette économie, il faut oublier le filtre antireflet et le booster de luminosité. Le nombre de zones baisse (sans chiffre officiel, comme toujours). Le cadre en aluminium est remplacé par du plastique. Et nous retrouvons un système audio plus classique, 2.2. Le pied central est présent, sauf pour le modèle 98 pouces.

Ces deux télévisions prennent aussi en charge une nouvelle fonction chez Sony appelée « Direct Connect » qui permet de créer un système audio modulaire et immersif avec des caissons de basse, des enceintes latérales ou arrière. Il s’agit évidemment d’un système propriétaire, sous-entendant que seules les Bravia et les Bravia Theatre sont compatibles. Six anciens modèles (dont les Bravia 8, 8 II, 7, 5 et A95L prendront en charge le système grâce à une mise à jour).

Sony voit le RGB LED comme une technologie haut de gamme

Nous avons suivi plusieurs lancements ces derniers mois avec des télévisions RGB LED. Et l’intégration de cette technologie dans leur catalogue n’est pas toujours la même. Chez TCL par exemple, le RGB LED n’est qu’une alternative au QD-LED. Chez Samsung, il s’agit d’une offre premium alternative à l’OLED. Chez LG, cela ressemble plus à une expérimentation commerciale qu’une stratégie structurée, l’OLED restant le fer de lance de la marque coréenne. Chez Hisense, le RGB LED vise uniquement le haut de gamme. Un choix que Sony adopte aussi, puisque la Bravia 9 II est « ce qu’il se fait de mieux dans la gamme », selon les termes de la firme, l’OLED venant donc après.

Pour accompagner ce lancement, Sony annonce l’arrivée d’un nouveau système audio haut de gamme développé pour les télévisions de grande taille : le Bravia Theatre Trio. Il est composé d’une voie centrale 2.1 et de deux enceintes latérales 1.1.1. Il est compatible Dolby Atmos. Le système est livré avec un micro pour le calibrage qui se connecte à un smartphone par le câble USB-C. Et il est bien évidemment possible de compléter cet ensemble avec des enceintes arrière et un subwoofer. Seul, le Trio coûte 1999 euros. Et en pack, avec deux enceintes et un caisson de basse, il est proposé à 2999 euros.

Le Bravia Theatre Trio sera proposé en France à partir du mois de juin, en même temps que les Bravia 9 II et Bravia 7 II. Tous ces produits sont actuellement en précommande. Et ce line-up vient compléter le lancement en mars des Bravia 2 II et Bravia 3 II.