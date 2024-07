Découvrez la nouvelle bande-annonce de Captain America Brave New World

Captain America: Brave New World refait parler de lui par le biais d'une bande-annonce, avant sa sortie début 2025. Il s'agit du premier opus sans Steve Rogers.

Marvel Entertainement vient de publier une nouvelle bande-annonce pour Captain America: Brave New World. Comme prévu, Sam Wilson (interprété par l'acteur Anthony Mackie) prend la suite de Steve Rogers en tant que Captain America. Les films de la phase 3 du MCU nous avaient préparés à un tel passage de témoin, qui s'est ensuite matérialisé par l'intermédiaire de la série Falcon et le Soldat de l'hiver, diffusée sur Disney+ dans le cadre du début de la phase 4.

Dans ce teaser, nous pouvons apercevoir Harrison Ford, qui prend le rôle de Thaddeus “Thunderbolt” Ross après la mort de William Hurt en 2022. Ce personnage est un haut gradé de l'armée américaine, grand antagoniste de Hulk. Attention spoiler, il devient le Hulk Rouge, dont nous avons d'ailleurs un aperçu à la fin de la bande-annonce.

Captain America: Brave New World pour relancer un MCU en méforme ?

Après son apparition dans The Mandalorian, Giancarlo Esposito fait son retour dans une grosse production Disney. Son rôle est encore énigmatique et le trailer ne nous donne pas beaucoup d'indices supplémentaires pour tenter de le deviner. Selon une théorie, il pourrait s'agir de G.W. Bridge, un agent du S.H.I.E.L.D. sans pouvoirs, mais qui ne manque pas de ressources. Certains fans estiment que Jacob Fury, le frère cadet de Nick Fury, pourrait aussi s'inviter à la fête, étant donné que le personnage campé par Samuel L. Jackson a pris encore plus d'importance avec la série Secret Invasion, pas épargnée par la critique et les spectateurs.

Le MCU a connu une sérieuse période de creux depuis Avengers : Endgame, sorti en 2019. Les bas ont été plus nombreux que les hauts et Marvel a été contraint de revoir ses plans pour l'avenir de sa franchise, causant le report de nombreux longs-métrages, dont ce Captain America: Brave New World. En 2024, seul Deadpool & Wolverine arrivera en salles.

Ce Captain America 4 sortira le 12 février 2025 en France, année chargée pour le MCU. Suivront Thunderbolts (avec justement Harrison Ford reprenant son rôle de Thaddeus Ross), puis Les Quatre Fantastiques et Blade (qui aura aussi droit à son jeu vidéo, développé par Arkane). De quoi préparer Avengers 5 et 6.