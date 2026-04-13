Nous avons vu les nouvelles TV de LG, voici notre premier coup de cœur

Quelques mois après le CES, LG a présenté ses nouvelles télévisions en France. Une gamme complète qui comprend bien sûr des modèles OLED, mais aussi une gamme LCD. Dans cette dernière, LG propose plusieurs télévisions QNED, mais également ses deux premiers modèles RGB LED. Et parmi toutes ces télévisions, nous avons déjà un modèle qui attire notre attention.

Le printemps est généralement la période du grand bal des constructeurs de télévisions. Toutes les marques profitent de cette période pour dévoiler leurs nouveaux modèles, lesquels ont souvent été présentés au CES de Las Vegas quelques mois plus tôt. Ces deux derniers mois, nous avons donc vu les télévisions de Samsung, de Hisense, de TCL et de Sony. Et c’est désormais au tour de LG de détailler son line-up.

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Un line-up assez large qui est composé de deux gammes. La gamme OLED, bien évidemment. LG reste l’une des références sur ce segment. Et la gamme LCD avec laquelle la marque répond à plusieurs problématiques, notamment l’accessibilité. En LCD, LG distingue d’un côté les TV QNED avec un rétroéclairage LED classique et de l’autre les TV avec un rétroéclairage RGB LED. Eh oui, LG propose comme Samsung, Hisense et TCL des télévisions basées sur cette nouvelle technologie.

LG se lance (timidement) sur le RGB LED

Et comme chez TCL, la marque présente le RGB LED comme une opportunité tactique et non stratégique. Il n’y aura donc que deux modèles, assez complémentaires, l’un étant assez abordable, avec des mini RGB LED, et l’autre très haut de gamme, avec des micro RGB LED. Elles s’appellent respectivement MRGB85 et MRGB96. Le prix de la première atteint 1400 euros environ en 65 pouces, tandis que le prix de la seconde démarre à 5000 euros en 75 pouces. Voici les détails techniques à connaitre :

LG MRGB85

Dispo en 5 tailles de 50 à 85 pouces

Dalle 4K 120 Hz

Processeur Alpha 8 AI 4K Gen 3

3 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible VRR 144 Hz et AMD Freesync

Système audio intégré 20 watts

LG MRGB96

Dispo en 3 tailles de 76 à 100 pouces

Dalle 4K 120 Hz

Processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3

4 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible VRR 165 Hz et AMD Freesync

Système audio intégré 40 watts

À leurs côtés, vous retrouvez plusieurs modèles QNED evo. LG a notamment mis l’accent sur deux modèles : les QNED81 et QNED86, disponibles en cinq tailles, de 43 pouces à 85/86 pouces. Leur intérêt est d’être assez peu chères : 1100 euros pour la première et 1300 euros pour la seconde (en 65 pouces). Les deux euros de différences se justifient entièrement, avec plusieurs améliorations pour la QNED86 : le taux de rafraichissement à 120 Hz, des ports HDMI 2.1, la prise en charge du Dolby Vision, le VRR en 144 Hz, un meilleur processeur, etc. La QNED86 est selon nous la moins chère des TV offrant toute l’expérience LG.

LG mise toujours sur son excellente gamme OLED

Passons maintenant à la gamme OLED. Elle est constituée de quatre modèles : B6, C5, G6 et W6, classés ici dans l’ordre croissant de prix. Vous remarquerez que, cette année, pas de « M6 » au programme pour remplacer le M5 (qui n’était qu’une G5 avec un boitier « Zero Connect »). LG a remplacé le M5 par le W6 dont les spécifications techniques sont différentes de la G6, notamment sur design, puisque la télévision, vendue sans pied et accompagnée d’un boitier Zero Connect, est d’une finesse extrême : moins de 1 cm sur toute sa surface.

Les autres modèles sont plus classiques, avec comme points communs le support systématique du 120 Hz, du Dolby Vision, du Dolby Atmos, du VRR à 165 Hz (sauf sur la B6 qui reste limitée au 120 Hz à cause de son processeur), la compatibilité Dolby Atmos FlexConnect (à partir de la C6 seulement), du FreeSync d’AMD et du G-Sync de Nvidia, avec des temps de réponse inférieurs à 0,1 milliseconde. Notez aussi que toutes ces télévisions embarquent le processeur Alpha 11 Gen 3, sauf la B6 qui doit se contenter de l’Alpha 8 Gen 3. Les supports sont des pieds centraux à double hauteur, sauf pour la B6 qui conserve les pieds sur les côtés.

Les différences entre la C6 et la G6 vont se jouer sur plusieurs points : la luminosité de la dalle (1900 nits et 3500 nits en pointe locale, respectivement), la profondeur des couleurs, le filtre antireflet nouvelle génération, la puissance audio. Nous avons clairement un coup de cœur pour la C6 qui, à taille de dalle identique, est 800 euros moins chère que la G6. Proposée en 65 pouces à 2500 euros (prix indicatif au lancement), elle nous parait être le meilleur compromis entre expérience visuelle et positionnement tarifaire.

Nous avons tout de même un regret sur la C6 : la réflectance, qui va certainement être visible. Il nous parait dommage que LG n’ait pas choisi d’offrir à la C6 le traitement antireflet de la G5. Il n’y en a tout simplement aucun. Le traitement antireflet de LG sur la G6 est très impressionnant, car il supprime toute gêne due à une fenêtre sans pour autant s’appuyer sur une dalle mate (contrairement à TCL ou Samsung, par exemple). Il est bien meilleur que celui du G5, qui était correct. Retrouvez ci-dessous les principales caractéristiques ainsi que les prix en 65 pouces (sauf pour la W6) de ces quatre modèles OLED :

OLED evo B6

Dispo en 5 tailles de 48 à 83 pouces

Dalle 4K 120 Hz

Brightness Booster (1900 nits)

Processeur Alpha 8 AI 4K Gen 3

4 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible VRR 120 Hz et AMD Freesync et Nvidia G-Sync

Système audio intégré 20 watts

Prix en 65 pouces : 1800 euros

OLED evo C6

Dispo en 6 tailles de 42 à 83 pouces

Dalle 4K 120 Hz

Processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3

4 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible VRR 165 Hz et AMD Freesync et Nvidia G-Sync

Système audio intégré 40 watts, compatible Dolby Atmos FlexConnect

Prix en 65 pouces : 2500 euros

OLED evo G6

Dispo en 6 tailles de 48 à 97 pouces

Dalle 4K 120 Hz

Traitement antireflet

Brightness Booster Ultra (3500 nits)

Processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3

4 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible VRR 165 Hz et AMD Freesync et Nvidia G-Sync

Système audio intégré 60 watts, compatible Dolby Atmos FlexConnect

Prix en 65 pouces : 3300 euros

OLED evo W6