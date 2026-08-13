Honor lance le Robot Phone, un smartphone avec gimbal intégré

Le Honor Robot Phone est un nouveau modèle de smartphone équipé d’un stabilisateur gimbal. Une nouvelle référence de la vidéo mobile ?

HONOR Robot Phone
Crédit : Honor

Honor tease son Robot Phone depuis des mois, le produit a enfin été lancé officiellement en Chine. Il se distingue par la présence d’un stabilisateur mécanique motorisé à 3 axes de type gimbal, intégré au niveau de la partie supérieure de l’appareil. Le moteur en titane de 2,6 g permet des vitesses de contrôle allant jusqu’à 360° par seconde pour ne rien perdre de l’action quand on filme, même si le sujet est en mouvement rapide.

Le fabricant s’est associé à l’entreprise allemande Arri, spécialisée dans les caméras professionnelles pour le cinéma. Ce partenariat permet au Robot Phone de bénéficier de nombreuses technologies, comme les LogC3 (traitement vidéo 10 bits et 4:2:2), Wide Gamut 3 (espace colorimétrique plus large) et Looks (styles colorimétriques cinématographiques contrôlés avec prévisualisation en temps réel). “L’avenir ne se résume pas à multiplier le nombre de pixels. Il est question de maîtrise. Il s’agit de donner aux créateurs les moyens de capturer de belles images”, a déclaré David Bermbach, directeur produit d’Arri, à propos du Robot Phone d’Honor.

Avec le Robot Phone, Honor veut faire passer un cap à la vidéo sur smartphone

La configuration photo se compose d’une caméra principale de 200 MP avec stabilisateur mécanique intégré, pour un capteur d’une taille de 1/1,28 pouce et une ouverture de f/1,6. Elle est complétée par un téléobjectif périscopique, de 200 MP également, doté d’un capteur 1/1,4 pouce et fournissant un zoom optique 2,7x, ainsi que d’une optique ultra-grand-angle de 50 MP avec un champ de vision de 122°.

HONOR Robot Phone
Crédit : Honor

Pour le reste de la fiche technique, nous avons affaire à des caractéristiques premium : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie d’une capacité de 7 060 mAh, charge filaire 120 W et charge sans fil 50 W, écran LTPO OLED de 6,31 pouces avec luminosité maximale de 6 800 nits et fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz sont notamment au menu.

Le Robot Phone sera disponible en deux configurations :

  • 12 Go + 512 Go pour 9 999¥ (environ 1 282 €)
  • 16 Go + 1 To pour 12 999¥ (environ 1 667 €)

Les précommandes sont déjà ouvertes pour la Chine, avec une sortie prévue pour le 18 août. Honor n’évoque pour l’instant pas d’éventuelle disponibilité en France.


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