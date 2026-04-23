Les 4 Fantastiques : Premiers Pas est dorénavant disponible sur Disney+ et il est à voir de toute urgence !

Vous avez manqué la sortie du film Les 4 Fantastiques : Premiers Pas au cinéma ? Pas d’inquiétude, il est maintenant disponible en streaming sur Disney+. Et en plus, l’abonnement sans engagement est actuellement à prix cassé. C’est le moment de vous organiser une soirée cinéma à la maison !

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas

Disney+ est une plateforme de streaming qui vous donne accès aux nombreux classiques de Disney et Pixar, mais aussi à des séries cultes et films inédits issus entre autres des univers Star Wars et Marvel. C’est le cas de la récente production Les 4 Fantastiques : Premiers Pas. Sorti au cinéma il y a quelques mois, ce blockbuster vous plonge dans un monde rétrofuturiste inspiré des années 60. Vous ne l’avez pas encore vu ou vous êtes curieux de le découvrir ? Ce bon plan est fait pour vous !

Disney+ vous donne actuellement la possibilité de profiter de 3 mois d’abonnement à 4,99 € seulement avant qu’il ne passe au tarif normal de 6,99 €/mois pour la version standard avec pub. Et comme c’est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. Mais attention, cette offre expire le 6 mai. Vous n’avez donc plus que quelques jours pour en profiter !

Vous souhaitez un autre abonnement ? Disney+ propose également de belles offres sur les formules Standard (sans pub) et sur Premium. Ils sont respectivement en promotion à 7,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 10,99 € et et 10,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 15,99 €.

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas, le film évènement arrive sur Disney+ !

Réalisé par Matt Shakman et sorti en juillet 2025 au cinéma, Les 4 Fantastiques : Premiers Pas nous fait voyager dans un New York alternatif des années 60.

Les 4 fantastiques sont les seuls superhéros de cet univers rétrofuturiste. Ils ont acquis leurs pouvoirs lors d’une mission spatiale. On retrouve dans cette équipe : Mr Fantastique capable d’étirer son corps autant qu’il le souhaite, La Femme invisible, La Torche humaine et La Chose, une créature rocailleuse qui a une force surhumaine.

Dans cette quatrième adaptation des 4 Fantastiques, nos superhéros devront faire face à deux évènements : la grossesse de La Femme invisible et la menace de détruire la Terre faite par Galactus, un dieu cosmique.

Il s’agit du premier film de la phase 6 du MCU (Marvel Cinematic Universe), une nouvelle phase très attendue puisque ce film est suivi de Spider-Man: Brand New Day et Avengers : Doomsday, un incroyable crossover où l’on retrouvera les 4 Fantastiques, mais aussi Captain America, Ant-Man, Thor, Black Panther, Loki, les Nouveaux Avengers, les X-Men…

Cliquez ici pour regarder Les 4 Fantastiques : Premiers Pas


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