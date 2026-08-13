Les assistants IA sont devenus des compagnons essentiels du quotidien. Chaque conversation menée avec eux leur permet d’en apprendre plus sur nous, Proton nous aide à savoir à quel point ils nous connaissent.

Au moindre doute ou pour n’importe quelle recherche à effectuer, bien des utilisateurs ont pris le réflexe de demander des informations à un assistant IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude. À travers l’ensemble des discussions menées avec ces chatbots, ceux-ci ont récupéré une certaine quantité de données personnelles sur nous. Les modèles d’IA récents disposent en effet d’une mémoire leur permettant de se montrer plus pertinents en exploitant le contexte particulier de l’utilisateur, et se souviennent ainsi de tout ce qu’on leur dit et partage.

Pour nous aider à comprendre ce que les IA savent vraiment de nous, Proton lance AI Paper Trail. Il s’agit d’outil gratuit qui analyse l’historique de conversations exporté depuis ChatGPT ou Claude, puis qui génère un rapport personnalisé détaillant “le type d’informations personnelles pouvant être déduites de mois, voire d’années, d’échanges avec une IA”. Profession, relations, habitudes, centres d’intérêt, tout passe à la moulinette.

Proton lance un outil gratuit pour comprendre ce que ChatGPT et Claude savent sur nous

“À mesure que les assistants IA s’intègrent toujours plus profondément dans notre quotidien, nous nous tournons de plus en plus vers eux pour rédiger des e-mails professionnels, brainstormer une idée, ou encore demander conseil sur des questions de santé, de finances, de voyages ou de relations personnelles. Prise isolément, chaque conversation peut sembler anodine. Mais mises bout à bout, elles dessinent un portrait d’une précision troublante de notre identité, de notre mode de vie et de nos comportements”, alerte Proton.

En plus d’un résumé des informations détenues par l’IA à notre encontre, AI Paper Trail va calculer une estimation de la valeur financière de ces données collectées par ChatGPT et Claude. En découvrant le rapport, certaines personnes pourraient bien remettre en cause leur relation avec l’IA et la confiance qu’elles lui accordent.

Proton précise que l’outil est conçu par Lumo, une entreprise spécialisée dans la confidentialité et le respect de la vie privée. Les données de ChatGPT et Claude importées “sont analysées et ne sont jamais stockées sur les serveurs de Lumo”. Quant au rapport, il ne peut être consulté que par l’utilisateur concerné.