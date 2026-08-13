Que savent ChatGPT et Claude à votre sujet ? Proton vous donne la réponse

Les assistants IA sont devenus des compagnons essentiels du quotidien. Chaque conversation menée avec eux leur permet d’en apprendre plus sur nous, Proton nous aide à savoir à quel point ils nous connaissent.

ChatGPT
Crédits : 123RF

Au moindre doute ou pour n’importe quelle recherche à effectuer, bien des utilisateurs ont pris le réflexe de demander des informations à un assistant IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude. À travers l’ensemble des discussions menées avec ces chatbots, ceux-ci ont récupéré une certaine quantité de données personnelles sur nous. Les modèles d’IA récents disposent en effet d’une mémoire leur permettant de se montrer plus pertinents en exploitant le contexte particulier de l’utilisateur, et se souviennent ainsi de tout ce qu’on leur dit et partage.

Pour nous aider à comprendre ce que les IA savent vraiment de nous, Proton lance AI Paper Trail. Il s’agit d’outil gratuit qui analyse l’historique de conversations exporté depuis ChatGPT ou Claude, puis qui génère un rapport personnalisé détaillant “le type d’informations personnelles pouvant être déduites de mois, voire d’années, d’échanges avec une IA”. Profession, relations, habitudes, centres d’intérêt, tout passe à la moulinette.

Proton lance un outil gratuit pour comprendre ce que ChatGPT et Claude savent sur nous

“À mesure que les assistants IA s’intègrent toujours plus profondément dans notre quotidien, nous nous tournons de plus en plus vers eux pour rédiger des e-mails professionnels, brainstormer une idée, ou encore demander conseil sur des questions de santé, de finances, de voyages ou de relations personnelles. Prise isolément, chaque conversation peut sembler anodine. Mais mises bout à bout, elles dessinent un portrait d’une précision troublante de notre identité, de notre mode de vie et de nos comportements”, alerte Proton.

En plus d’un résumé des informations détenues par l’IA à notre encontre, AI Paper Trail va calculer une estimation de la valeur financière de ces données collectées par ChatGPT et Claude. En découvrant le rapport, certaines personnes pourraient bien remettre en cause leur relation avec l’IA et la confiance qu’elles lui accordent.

Proton précise que l’outil est conçu par Lumo, une entreprise spécialisée dans la confidentialité et le respect de la vie privée. Les données de ChatGPT et Claude importées “sont analysées et ne sont jamais stockées sur les serveurs de Lumo”. Quant au rapport, il ne peut être consulté que par l’utilisateur concerné.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Eclipse totale : après celle du 12 août, une autre arrive très bientôt. Voici la date à cocher dans votre agenda

Après l’éclipse solaire totale de 2026, nous attendent une autre éclipse totale encore plus longue en 2027, puis une éclipse annulaire en 2028. Nous venons d’assister à la première éclipse…

Pixel 11 : en cas de pépin, vous pourrez faire réparer votre smartphone pendant de longues années

Google assure la disponibilité des pièces détachées de ses smartphones Pixel 11 pendant 7 ans, soit la même durée que pour le support logiciel. On garde notre smartphone de plus…

Amazon divise par deux le prix de la JBL Charge 5 : l’enceinte passe sous la barre des 100 €

Amazon propose en ce moment la JBL Charge 5 à moitié prix. L’enceinte Bluetooth passe à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit un très bon prix pour ce…

Arnaque SIM swap : 4 ans de bataille judiciaire pour se faire rembourser 17 000 € par Free Mobile et BNP Paribas

Il aura fallu 4 ans à une victime de SIM swap et à sa famille ayant hérité du dossier après son décès pour faire plier Free Mobile et BNP Paribas….

Samsung renonce à la nouveauté photo qu’Apple s’apprête à dégainer sur l’iPhone 18 Pro

Les Galaxy S27 devaient enfin rattraper leur retard sur un point précis de la photo. Samsung a finalement choisi de faire machine arrière. Le calendrier tombe très mal face à…

Eclipse du 12 août : elle était visible à 100 % en bas de chez moi, voici ce que j’en ai retenu

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éclipse totale de Soleil depuis l’Espagne ce 12 août 2026. Une expérience inoubliable. On en parle depuis des semaines, la fameuse éclipse…

Cette fonction longtemps réservée au Japon arrive sur les Pixel 11 vendus en France

Pour une fois, l’Europe passe devant les États-Unis. Google vient de débloquer sur les Pixel 11 vendus par chez nous une technologie de paiement jusqu’ici réservée au Japon. Les Américains,…

iPhone 15 Plus : l’excellent smartphone passe à prix mini et devient enfin accessible

Les smartphones de la marque à la pomme vous font de l’oeil, mais les modèles récents sont trop chers ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Pour faire de…

L’iPhone 18 hériterait de deux nouveautés jusqu’ici réservées aux modèles les plus chers d’Apple

Les rumeurs se contredisent depuis des semaines sur la fiche technique de l’iPhone 18. Un analyste réputé vient de trancher, et son verdict rassure. Apple préparerait un modèle bien moins…

Attention à cette extension Chrome : elle cache un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur

Si vous voyez un popup vous demandant de mettre le navigateur Chrome à jour, faites attention : c’est peut-être un malware déguisé. Une extension précise serait à l’origine de ces…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.