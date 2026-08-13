iPhone 15 Plus : l’excellent smartphone passe à prix mini et devient enfin accessible

Les smartphones de la marque à la pomme vous font de l’oeil, mais les modèles récents sont trop chers ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Pour faire de belles économies, Certideal propose actuellement l’iPhone 15 Plus à prix cassé. Vous pouvez vous l’offrir à seulement 474,99 € avec le code SUMMER10.

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Les smartphones Apple sont réputés pour leurs caractéristiques avancées qui vous donnent la possibilité de les utiliser de nombreuses années, mais aussi pour leur prix élevés. Certideal propose des iPhone reconditionnés en France et garantis 30 mois à prix sacrifié. Alors qu’il était affiché à 969 € à sa sortie, l’iPhone 15 Plus est proposé à 484,99 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go.

Mais ça n’est pas tout ! Avec le code SUMMER10 à renseigner dans le panier, vous avez en plus 10€ de réduction. L’iPhone 15 Plus passe alors à 474,99 €, ce qi est un excellent prix pour un modèle aussi puissant.

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Certideal est une plateforme française spécialisée dans la vente de produits Apple reconditionnés. Si vous cherchez un MacBook, un iPad, une Apple Watch ou encore un iPhone à prix casé, vous êtes au bon endroit.

Chaque appareil est testé minutieusement par les équipes de Certideal basés en France avant d’être revendu avec une garantie de 30 mois. Vous avez par ailleurs 30 jours pour être satisfait ou remboursé, ce qui vous permet de faire vos achats sans risque.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 15 Plus ?

Comme son nom l’indique, l’iPhone 15 Plus est la version XL de l’iPhone 15. Il dispose en effet d’un écran Super Retina de 6,7 pouces avec une définition de 2796 x 1290 pixels. Les images sont lumineuses, riches en couleurs, et cette taille d’écran est idéale pour regarder vos vidéos dans de bonnes conditions.

Ce modèle est par ailleurs doté d’’une puce A16 Bionic et d’une batterie de 4383 mAh. Vous profitez ainsi d’une excellente autonomie. Enfin, la partie photo est à la hauteur de la réputation d’Apple puisque le smartphone est doté de deux capteurs photo arrière, à savoir un grand-angle de 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, le capteur selfie de 12 MP offre également des photos détaillées.