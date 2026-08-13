Amazon divise par deux le prix de la JBL Charge 5 : l’enceinte passe sous la barre des 100 €

Amazon propose en ce moment la JBL Charge 5 à moitié prix. L’enceinte Bluetooth passe à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit un très bon prix pour ce modèle reconnu pour sa qualité de son, avec jusqu’à 20 heures d’autonomie.

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La JBL Charge 5 est actuellement sous la barre des 100 €. Amazon l’affiche à 99,99 € alors que JBL continue de proposer cette enceinte à 199,99 € sur sa boutique en ligne. Vous économisez donc exactement 100 € par rapport au prix conseillé, soit une réduction de 50 %.

Une puissance de 40 W et des basses bien présentes

La JBL Charge 5 mesure un peu plus de 22 cm de long et pèse 960 grammes. Son format reste assez compact pour l’emporter dans un sac. JBL associe un haut-parleur principal de 30 W à un tweeter de 10 W, avec deux radiateurs passifs placés aux extrémités qui donnent davantage de relief aux basses. Cette configuration permet à l’enceinte de proposer un son ample, y compris lorsqu’elle est utilisée dehors ou dans une pièce assez grande.

Le Bluetooth 5.1 avec compatibilité multipoint permet de garder deux smartphones ou tablettes connectés. Chacun peut ensuite prendre la main sur la lecture à tour de rôle. La fonction PartyBoost quant à elle permet d’associer deux enceintes JBL compatibles pour obtenir un rendu stéréo. Il est également possible d’en synchroniser plusieurs afin de diffuser la même musique dans un espace plus vaste.

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La JBL Charge 5 partage aussi sa batterie avec votre smartphone

Il faut environ quatre heures pour remplir complètement la batterie de la JBL Charge 5 par le port USB-C. Une fois chargée, elle assure jusqu’à 20 heures d’écoute grâce à sa batterie de 7 500 mAh. La charge inversée permet aussi à l’enceinte de faire office de batterie externe et de dépanner votre smartphone grâce à la sortie USB-A, sans arrêter la musique.

Certifiée IP67, la Charge 5 ne laisse pas entrer la poussière et supporte une immersion temporaire dans l’eau. Vous pouvez donc l’utiliser à la plage, près d’une piscine ou sous la pluie avec beaucoup moins de précautions qu’une enceinte classique.