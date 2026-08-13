Amazon divise par deux le prix de la JBL Charge 5 : l’enceinte passe sous la barre des 100 €

Amazon propose en ce moment la JBL Charge 5 à moitié prix. L’enceinte Bluetooth passe à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit un très bon prix pour ce modèle reconnu pour sa qualité de son, avec jusqu’à 20 heures d’autonomie.

JBL Charge 5

La JBL Charge 5 est actuellement sous la barre des 100 €. Amazon l’affiche à 99,99 € alors que JBL continue de proposer cette enceinte à 199,99 € sur sa boutique en ligne. Vous économisez donc exactement 100 € par rapport au prix conseillé, soit une réduction de 50 %.

Une puissance de 40 W et des basses bien présentes

La JBL Charge 5 mesure un peu plus de 22 cm de long et pèse 960 grammes. Son format reste assez compact pour l’emporter dans un sac. JBL associe un haut-parleur principal de 30 W à un tweeter de 10 W, avec deux radiateurs passifs placés aux extrémités qui donnent davantage de relief aux basses. Cette configuration permet à l’enceinte de proposer un son ample, y compris lorsqu’elle est utilisée dehors ou dans une pièce assez grande.

Le Bluetooth 5.1 avec compatibilité multipoint permet de garder deux smartphones ou tablettes connectés. Chacun peut ensuite prendre la main sur la lecture à tour de rôle. La fonction PartyBoost quant à elle permet d’associer deux enceintes JBL compatibles pour obtenir un rendu stéréo. Il est également possible d’en synchroniser plusieurs afin de diffuser la même musique dans un espace plus vaste.

La JBL Charge 5 partage aussi sa batterie avec votre smartphone

Il faut environ quatre heures pour remplir complètement la batterie de la JBL Charge 5 par le port USB-C. Une fois chargée, elle assure jusqu’à 20 heures d’écoute grâce à sa batterie de 7 500 mAh. La charge inversée permet aussi à l’enceinte de faire office de batterie externe et de dépanner votre smartphone grâce à la sortie USB-A, sans arrêter la musique.

Certifiée IP67, la Charge 5 ne laisse pas entrer la poussière et supporte une immersion temporaire dans l’eau. Vous pouvez donc l’utiliser à la plage, près d’une piscine ou sous la pluie avec beaucoup moins de précautions qu’une enceinte classique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Arnaque SIM swap : 4 ans de bataille judiciaire pour se faire rembourser 17 000 € par Free Mobile et BNP Paribas

Il aura fallu 4 ans à une victime de SIM swap et à sa famille ayant hérité du dossier après son décès pour faire plier Free Mobile et BNP Paribas….

Samsung renonce à la nouveauté photo qu’Apple s’apprête à dégainer sur l’iPhone 18 Pro

Les Galaxy S27 devaient enfin rattraper leur retard sur un point précis de la photo. Samsung a finalement choisi de faire machine arrière. Le calendrier tombe très mal face à…

Eclipse du 12 août : elle était visible à 100 % en bas de chez moi, voici ce que j’en ai retenu

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éclipse totale de Soleil depuis l’Espagne ce 12 août 2026. Une expérience inoubliable. On en parle depuis des semaines, la fameuse éclipse…

Cette fonction longtemps réservée au Japon arrive sur les Pixel 11 vendus en France

Pour une fois, l’Europe passe devant les États-Unis. Google vient de débloquer sur les Pixel 11 vendus par chez nous une technologie de paiement jusqu’ici réservée au Japon. Les Américains,…

iPhone 15 Plus : l’excellent smartphone passe à prix mini et devient enfin accessible

Les smartphones de la marque à la pomme vous font de l’oeil, mais les modèles récents sont trop chers ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Pour faire de…

L’iPhone 18 hériterait de deux nouveautés jusqu’ici réservées aux modèles les plus chers d’Apple

Les rumeurs se contredisent depuis des semaines sur la fiche technique de l’iPhone 18. Un analyste réputé vient de trancher, et son verdict rassure. Apple préparerait un modèle bien moins…

Attention à cette extension Chrome : elle cache un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur

Si vous voyez un popup vous demandant de mettre le navigateur Chrome à jour, faites attention : c’est peut-être un malware déguisé. Une extension précise serait à l’origine de ces…

Firefox dispose enfin de son propre bloqueur de publicités intégré sur iPhone, voici comment l’activer

Mozilla teste actuellement un bloqueur de publicité directement intégré à la version iOS de Firefox. La fonctionnalité permet d’intercepter les requêtes publicitaires avant même qu’elles ne soient affichées par le…

Le Pixel 11 Pro XL se fait déjà écraser par le Galaxy S26 Ultra dans ce premier benchmark

Le Pixel 11 Pro XL apparaît dans un premier benchmark avec des performances très en retrait face au Galaxy S26 Ultra. Son nouveau processeur accuse surtout un énorme retard en…

Inscrit à Bloctel ? Votre numéro de téléphone est entre les mains de pirates

La DGCCRF annonce le piratage de Bloctel. Le fichier récupéré par les pirates contenait 3 millions de numéros de téléphone, dont ceux de 600 000 inscrits au service. Redoublez de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.