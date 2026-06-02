Avengers Doomsday : date de sortie, histoire, casting, tout ce que l’on sait sur le retour des frères Russo chez Marvel

L'équipe de super-héros la plus célèbre du cinéma s'apprête à faire son grand retour. Après une longue attente, Avengers: Doomsday va marquer le prochain grand rassemblement de l'univers Marvel. De la date de sortie en salles aux premiers indices sur l'histoire, en passant par les secrets du casting, nous avons rassemblé tous les détails essentiels pour vous préparer à ce rendez-vous très attendu.

Avec Avengers Doomsday, C'est un vrai pari pour Kevin Feige réinventer totalement la formule après les adieux de la génération Iron Man et Captain America. Si les précédents films nous avaient habitués à des combats clairs entre le bien et le mal, l'enjeu grimpe d'un cran en plongeant les héros dans le chaos du Multivers. Avec les frères Russo aux commandes et le retour de Robert Downey Jr. dans un rôle totalement inattendu, ce film est l'événement que tous les fans attendent pour clore l'année 2026.

Quand sortira le film Avengers : Doomsday ?

Initialement prévu pour le printemps, le film a finalement été repoussé de quelques mois. En France, Avengers: Doomsday sortira officiellement au cinéma le 16 décembre 2026.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce … ?

Qui est au casting de Avengers : Doomsday ?

Pour mener la danse, on pourra compter sur Anthony Mackie qui enfile à nouveau le costume de Captain America, prêt à guider les troupes dans une aventure encore plus complexe que ses combats précédents. À ses côtés, plusieurs figures bien connues de l'équipe reprennent du service, à commencer par Thor (Chris Hemsworth).

Ce long-métrage sera aussi l'occasion d'intégrer officiellement de nouvelles équipes à l'intrigue. Les Quatre Fantastiques seront ainsi de la partie avec Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, épaulé par Vanessa Kirby et Joseph Quinn.

Enfin, la relève de l'univers Marvel sera bien présente puisque des personnages comme Yelena Belova (Florence Pugh) sont annoncés pour prêter main-forte au groupe face à la menace qui approche.

Le retour de Robert Downey Jr.

L’acteur qui a lancé l'univers Marvel en incarnant Iron Man revient, mais cette fois pour jouer le grand méchant. Robert Downey Jr. prêtera ses traits à Victor von Doom, alias le Docteur Fatalis.

Pour donner vie à cet adversaire ultra-complexe, le comédien a lui-même bossé sur l'histoire de son personnage et retravaillé son style, optant notamment pour une voix au ton très marqué. Ce retour sous un tout autre masque bouscule complètement les attentes, offrant aux fans un miroir inversé assez fascinant de la figure de Tony Stark.

Pourquoi ce choix de casting divise autant qu'il intrigue ?

Forcément, ce retour a fait grincer des dents, car certains y voient une solution de facilité pour Marvel, qui va rechercher son ancienne star pour sauver les meubles. Mais sur le plan de l'histoire, le coup est plutôt malin. Voir les Avengers devoir affronter un méchant qui a les traits exacts de l'homme qui s'est sacrifié pour eux va créer un vrai choc psychologique, surtout pour des personnages comme Spider-Man.

Au-delà de ça, Marvel avait besoin d'un acteur ultra-solide pour porter ce nouveau chapitre. Après le départ forcé de Jonathan Majors (qui jouait Kang), le studio devait trouver une menace encore plus forte que Thanos. En misant sur Robert Downey Jr., ils s'assurent d'avoir un méchant qui a instantanément du poids à l'écran.

Qui réalise le film ?

Ce sont les frères Russo, Anthony et Joe, qui reprennent les commandes pour ce long-métrage. C'est un duo habitué aux gros défis puisqu’ils sont les réalisateurs derrière Captain America : Le Soldat de l'Hiver, mais surtout derrière Infinity War et Endgame, qui ont marqué l'âge d'or du MCU.

Pour ce film, ils font équipe avec Stephen McFeely à l'écriture, leur scénariste fétiche. Les réalisateurs ont expliqué que ce projet leur permet de repousser les limites du Multivers avec des techniques visuelles inédites, pour donner au film un côté à la fois gigantesque et totalement imprévisible.

Quelle est l'intrigue du film ?

L'histoire se déroule après les bouleversements du Multivers. On y retrouve les Avengers restants, éparpillés et encore marqués par leurs derniers combats. Mais la tranquillité est de courte durée. En effet, l'univers fait face à une menace sans précédent avec l'arrivée de Victor von Doom, bien décidé à remodeler la réalité à sa façon.

Le film se concentre sur la menace représentée par ce nouveau tyran, qui tente de fusionner différentes dimensions. Contrairement aux films précédents, l'intrigue prend une dimension beaucoup plus large puisqu’il ne s'agit plus de défendre une seule planète, mais d'une guerre totale pour empêcher la destruction de toutes les lignes temporelles. L'action sera au cœur du récit, avec des affrontements d'une ampleur inédite pour ces personnages, tout en explorant les tensions psychologiques de l'équipe face à ce méchant au visage si familier.

Une différence majeure avec les autres volets concerne l'implication directe de nouvelles équipes comme les Quatre Fantastiques dans la bataille. Pour faire face, Marvel promet d’ailleurs le plus grand rassemblement de super-héros de l’histoire, forçant tout le monde à s'unir pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être.

Y aura-t-il une suite après le film ?

Oui, et c'est déjà officiel. Avengers: Doomsday n'est que la première partie d'un immense diptyque qui se conclura un an plus tard avec Avengers: Secret Wars, prévu pour mai 2027. Les frères Russo tournent d'ailleurs les deux projets quasiment à la suite.

L'objectif de Marvel est clair : lier toutes les histoires du Multivers pour offrir une conclusion encore plus massive qu'un Endgame. L'histoire de Doomsday est donc loin de s'arrêter au générique de fin, puisqu'elle servira de tremplin direct pour le bouquet final de cette saga.

Quel était le volet précédent ?

Le dernier grand rendez-vous de l'équipe remonte à Avengers: Endgame, sorti en 2019. Ce film mythique avait scellé le destin de Thanos et marqué les esprits avec le sacrifice de Tony Stark.

Depuis, le MCU a continué de s'étendre avec de nombreux films et séries en solo, mais les héros ne s'étaient plus jamais regroupés. Avengers: Doomsday met donc fin à 7 ans d'attente en signant le grand retour de la saga principale au cinéma et les fans cherchent déjà à savoir comment Marvel va faire le lien entre Avengers Endgame et Doomsday.

Rappel : que s'est-il passé précédemment ?

Depuis la mort d'Iron Man et la retraite de Captain America à la fin d'Endgame, les Avengers n'existent plus vraiment en tant qu'équipe. Chacun a géré ses propres problèmes de son côté, laissant l'univers sans vrais leaders pour le protéger.

Pour ne rien arranger, plusieurs héros ont accidentellement ouvert des portes entre différentes dimensions (le fameux Multivers), créant un énorme chaos dans les lignes temporelles. C'est ce grand vide de pouvoir et ce désordre cosmique qui permettent aujourd'hui à une nouvelle menace d'émerger, l'arrivée du Docteur Fatalis, bien décidé à profiter de la faiblesse des héros pour prendre le contrôle.

Faut-il avoir vu les films précédents pour comprendre Avengers : Doomsday ?

C’est la grande question que tout le monde se pose, surtout après ces dernières années particulièrement denses chez Marvel. Officiellement, le studio assure que le film est pensé pour être accessible, avec des enjeux principaux expliqués directement à l'écran pour ne laisser personne sur le côté.

Mais dans les faits, on ne va pas vous mentir, avoir quelques bases reste quand même essentiel pour profiter pleinement de l’intrigue. Le film repose entièrement sur le choc du retour de Robert Downey Jr. et sur les histoires de dimensions parallèles. Pour capter tous les clins d'œil, comprendre pourquoi ce méchant au visage familier va traumatiser les héros, et saisir la dynamique de la nouvelle équipe, avoir vu Avengers: Endgame et les grandes lignes de la saga du Multivers reste un énorme plus. Si vous vous lancez dans un marathon de rattrapage, n'hésitez pas à vérifier dans quel ordre chronologique regarder les films Marvel sur Disney+ pour ne pas vous perdre dans la chronologie avant de vous installer dans la salle.

Quel est l'enjeu pour l'univers Marvel ?

C'est un véritable événement, Avengers: Doomsday est le tout premier film de la saga principale à sortir au cinéma depuis Avengers: Endgame en 2019. Après sept ans passés en grande partie sur Disney+ avec une multitude de séries, le MCU tente enfin de reconquérir les salles obscures avec son équipe phare.

L'enjeu est de taille pour Marvel Studios. Après quelques années un peu plus compliquées où les fans ont parfois décroché, Marvel sort le grand jeu pour redresser la barre en rappelant les frères Russo à la réalisation et Robert Downey Jr. en grand méchant. Le but est simple, offrir un vrai spectacle en salle aux spectateurs de la première heure comme aux plus jeunes, qui n'ont encore jamais vu de film Avengers au cinéma.