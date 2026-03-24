Disney+ : Wonder Man va avoir droit à sa saison 2, bientôt un crossover avec Avengers Doomsday ?

C'est officiel, Disney+ a commandé une deuxième saison de sa dernière série Marvel, Wonder Man. Aucun détail de l'intrigue n'a encore été révélé, mais certains se mettent déjà à espérer un crossover avec le prochain gros film du MCU.

Soyons honnêtes : on ne donnait pas vraiment cher de la peau de Wonder Man lorsque le projet a été annoncé. La dernière série en date du MCU, diffusée sur Disney+, s'intéresse cette fois à un personnage certes très apprécié des fans, mais relativement méconnu du grand public. Aussi, celle-ci s'adressait avant tout à une caste d'initiés, capables de comprendre les références plus ou moins cachées. Et pourtant, il semblerait que le succès ait été au rendez-vous.

En tout cas, assez pour satisfaire Disney. Sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, Marvel a annoncé la bonne nouvelle : une saison 2 de Wonder Man est désormais en production. Le post se contente d'annoncer que Simon Williams, personnage principal de la série, et son acolyte Trevor Slattery seront de la partie — ce qui n'est pas bien surprenant. Du reste, on n'en sait pas beaucoup plus sur l'intrigue pour le moment.

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Wonder Man va revenir sur Disney+ pour une saison 2

Et pour cause : le tweet laisse entendre que cette seconde saison en est encore au stade de l'écriture. Autant dire qu'il est encore bien trop tôt pour savoir de quoi il sera question dans cette nouvelle salve d'épisodes. En revanche, rien ne nous empêche de faire quelques suppositions. La première saison s'est terminée avec un Simon Williams heureux, venant de réaliser son rêve : devenir une gigantesque star de cinéma.

Mais ce rêve n'a été rendu possible que par le sacrifice de son ami Trevor, qui s'est désigné coupable pour la destruction du plateau du film de Simon. Ce dernier a alors décidé de tout laisser tomber pour venir en aide à son ami. Maintenant que son rêve est tombé à l'eau, l'acteur va-t-il de nouveau tenter sa chance à Hollywood ? Difficile à dire. Mais sur Internet, beaucoup se mettent déjà à imaginer que les Avengers seront également de la partie. Avec la sortie de Doomsday dans quelques mois, on voit mal Marvel ne pas sauter sur l'occasion.