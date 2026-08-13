Cette fonction longtemps réservée au Japon arrive sur les Pixel 11 vendus en France

Pour une fois, l’Europe passe devant les États-Unis. Google vient de débloquer sur les Pixel 11 vendus par chez nous une technologie de paiement jusqu’ici réservée au Japon. Les Américains, eux, devront patienter.

Pixel 11 Pro avec HiLight
Le Pixel 11 Pro avec HiLight actif. Crédit : Google

Le téléphone a remplacé la carte bancaire dans des millions de poches. Une simple puce NFC suffit pour régler ses courses, valider un trajet en métro ou franchir un portique d’entreprise. Chez Google, cette bascule touche aussi la montre connectée, avec des paiements express apparus au printemps. Présentés le 12 août, les quatre modèles de la onzième génération de Pixel poussent encore plus loin ces usages du quotidien. Un obstacle sérieux subsistait pourtant dès qu’il fallait passer une frontière.

Tout dépendait en réalité du pays d’achat. D’un marché à l’autre, les tarifs bougent déjà beaucoup, et le comparatif des montants pratiqués dans l’Hexagone pour chaque version du Pixel 11 en donne un bon aperçu. Certaines fonctions, elles, disparaissaient carrément selon la boutique choisie. Google réservait notamment une compatibilité très précieuse aux appareils vendus sur l’archipel nippon. Voyager devenait vite frustrant. Sa documentation officielle vient d’être discrètement modifiée.

Les Google Pixel 11 européens acceptent enfin le paiement sans contact utilisé au Japon

La page d’assistance de Google confirme désormais que le Pixel 11 Pro Fold gère la norme FeliCa dans le monde entier. Les versions classique et Pro commercialisées hors des États-Unis en profitent elles aussi. Cette technologie sans contact règne au Japon depuis des années. Elle sert à payer en magasin, à emprunter les transports en commun ou à déverrouiller une porte. Sans elle, un mobile étranger reste inutilisable devant la plupart des bornes du pays, y compris dans le métro de Tokyo. Un visiteur muni d’un modèle importé devait donc se rabattre sur les espèces.

Techniquement, la limitation n’avait jamais eu de raison d’être. Le composant nécessaire équipait depuis longtemps les Pixel 11 vendus en Europe, au point qu’un module Magisk permettait déjà de l’activer à la main. En pratique, Google débloque une possibilité déjà présente dans ses appareils. Restent les modèles américains, seule exception notable de ce déverrouillage. Aucun calendrier n’a été communiqué pour eux. Le mouvement dépasse enfin Mountain View, puisque les Galaxy S27 internationaux devraient eux aussi adopter FeliCa. Voyager au Japon n’obligera donc plus les Européens à acheter un second téléphone sur place.


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