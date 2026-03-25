Avec les Bravia 2 II et Bravia 3 II, Sony démontre qu’il sait faire des TV abordables

Alors que plusieurs concurrents s’apprêtent à lancer des modèles RGB LED, Sony prend à contrepied le marché en présentant deux TV abordables : les Bravia 2 II et Bravia 3 II. Leur force ? Proposer l’essentiel de l’expérience télévisuelle de Sony sans faire exploser les budgets. Elles sont accompagnées par deux nouvelles barres de son : les Bravia Theatre Bar 7 et 5. Présentations.

Il y a un an, Sony a présenté plusieurs télévisions pour renouveler son catalogue. Un renouvellement qui touchait plusieurs segments de prix. La Bravia 8 II sur le haut de gamme. La Bravia 5 pour le milieu de gamme. Et la Bravia 3 pour les budgets plus serrés. Ces trois TV venaient compléter un renouvellement qui avait déjà débuté en 2024 avec les Bravia 9, Bravia 8 et Bravia 7, trois télévisions très orientées haut de gamme. Une gamme qui a gagné en deux ans non seulement en cohérence, mais aussi en lisibilité.

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Comme tous ses concurrents, Sony dévoile en ce début de printemps 2026, de nouveaux produits audiovisuels, dont deux TV. Mais contrairement à 2024 et 2025, la firme japonaise ne mise pas sur le haut de gamme. Elle vise le segment le plus bas de son catalogue. En effet, Sony officialise l’arrivée des Bravia 2 II et Bravia 3 II. Rappelons que plus le chiffre de la Bravia est haut, plus le prix de vente est élevé. Autant dire que ces nouvelles Bravia sont à l’opposé des exubérantes Bravia 9 et Bravia 8 II.

Sony renforce son catalogue de TV abordables

Commençons cette présentation avec la Bravia 3 II. Elle est basée sur les acquis de la première Bravia 3, lancée il y a un an. Elle se décline en 7 tailles, de 43 pouces à 100 pouces. Une nouvelle grande taille s’ajoute donc à la liste. Elle dispose d’un cadre droit noir et de pied en T. Ces derniers ont deux positions : centrale ou latérale. La dalle est LCD et le rétroéclairage est Full LED, comme pour la première version. L’image est 4K, naturellement, et la dalle est nativement compatible 100 et 120 Hz (et non plus 50/60 Hz), avec prise en charge du VRR et de l’ALLM (parfait pour y brancher une PS5). D’autant que ses quatre ports HDMI sont compatible 2.1.

Le processeur X1 de la Bravia 3 est remplacé ici par le processeur XR que nous ne retrouvions qu’à partir de la Bravia 5 en 2025. C’est donc une belle amélioration, avec la promesse d’une meilleure qualité d’image. D’autant que le processeur XR gère la colorimétrie Triluminos Pro et le traitement Clarity Pro, avec un vrai gain sur les couleurs et la fluidité. La Bravia 3 II est calibrée Sony Pictures Core, Netflix et Amazon. Elle prend en charge le format Dolby Vision, tandis que, côté son, elle est compatible Dolby Atmos et DTS-X. Côté système d’exploitation, Google TV est aux commandes, sans surprise.

Vient ensuite la Bravia 2 II, qui va certainement reprendre le positionnement de la Bravia 3 de 2025. Il s’agit de la remplaçante de la Bravia 2, une télévision Full LED qui n’a pas été commercialisée en Europe. Elle se décline en 5 tailles, de 43 à 75 pouces. Elle reprend le design des modèles plus onéreux, avec bords fins et droits. Les pieds sont également fins et en T. Il n’y a qu’une seule position ici : latérale. La dalle est 4K, bien sûr. En revanche, le processeur qui anime l’image est l’ancien X1 avec le traitement d’image X-Reality et « Live Color ».

Les services supplémentaires sont moins étoffés ici. Pas de Dolby Vision, par exemple, ni de mode calibré pour Netflix ou Sony Pictures Core. En revanche, elle embarque un mode « créateur » qui peut améliorer l’expérience. Côté audio, on retrouve le DTS-X et le Dolby Atmos. Pour le gaming, la Bravia 2 II est compatible ALLM (mais pas VRR) par ses quatre ports HDMI et elle est intègre l’application PS Remote Play pour se connecter à une PS4 ou une PS5. Côté interface, Google TV est là, comme toujours.

Sony renforce son offre premium

Ces deux télévisions sont accompagnées par deux nouvelles barres de son : les Bravia Theatre Bar 5 et 7. La première remplace la HT-S2000. Il s’agit d’un système 3.1 avec trois voix centrales et un caisson de basse de 100 watts connectée en Bluetooth. Elle est compatible Voice Zoom 3, DTS-X et Dolby Atmos. Elle dispose d’une entrée optique et d’un port HDMI eARC. Un bon produit pour tous ceux qui cherchent à améliorer l’expérience cinéma à la maison sans trop dépenser.

La Bravia Theatre Bar 7 joue plutôt dans la gamme A, avec des barres comptant beaucoup plus de voix intégrées et un maximum de flexibilité sur les satellites et les caissons de basse. Se positionnant en dessous de la Bar 8 (certainement en remplacement de la HT-A3000), la Theatre Bar 7 reprend le design des derniers modèles premium de la marque. Elle dispose d’une entrée optique et de deux ports HDMI, dont un eARC.

La Bar 7 compte 9 haut-parleurs : une voix centrale large bande, deux tweeters et deux woofers (un de chaque, à gauche et à droite), ainsi que quatre haut-parleurs large bande. Deux à gauche et à deux à droite. L’un d’eux pour un son latéral et l’autre pour un son vertical. À cela s’ajoutent quatre évents Bass Reflex (deux frontaux et deux arrière) pour contrôler les graves. L’objectif de l’ensemble est de créer un son surround qui va créer des haut-parleurs fantômes. Pour calibrer la barre, Sony utilise l’application Bravia Connect pour positionner l’utilisateur.

La Bravia Theatre Bar 7, vendue seule ou en pack avec un caisson de basse (le Theatre Sub 7), peut se connecter à l’ensemble des haut-parleurs et caissons de basse optionnels : Sub 8, Sub 9, Rear 8 et Rear 9, dont certains sont eux aussi lancés cette année.

Comme toujours, l’officialisation de tous ces produits est internationale. En France, les deux TV arriveront en précommande le 13 mai 2026. Cela veut dire que le prix des télévisions n’est pas encore annoncé. Pour rappel, la Bravia 3 a été lancée en 2025 à 1299 euros en 65 pouces. Selon nos prévisions, la Bravia 2 II pourrait être un peu plus agressive, tandis que la Bravia 3 II pourrait se positionner un peu au-dessus. Pour les barres de son, les précommandes démarrent dès aujourd’hui.