Samsung renonce à la nouveauté photo qu’Apple s’apprête à dégainer sur l’iPhone 18 Pro

Les Galaxy S27 devaient enfin rattraper leur retard sur un point précis de la photo. Samsung a finalement choisi de faire machine arrière. Le calendrier tombe très mal face à Apple.

La photo reste le terrain favori des constructeurs pour se démarquer. Chaque génération apporte son capteur plus grand, son zoom plus long ou son traitement logiciel plus malin. Du côté de Samsung, la refonte est déjà lancée, puisque les quatre Galaxy S27 changeraient de modules, avec du Sony au menu. Depuis un an, la flambée du prix de la mémoire complique pourtant l’équation. Chaque euro dépensé dans un composant compte désormais double, et personne n’échappe à cette contrainte.

Depuis février, un chantier bien plus spectaculaire occupait les équipes coréennes. Dès le printemps, plusieurs fuites annonçaient que le Galaxy S27 Ultra hériterait d’un objectif capable de doser lui-même la lumière. Apple prépare exactement la même chose pour sa rentrée. Sur ce terrain, les deux marques se surveillent de très près. Tout indiquait une riposte en préparation. Publié mercredi, un rapport venu de Séoul raconte une tout autre histoire.

Samsung écarte l’ouverture variable de tous les Galaxy S27 pour une question de coût

Selon ETNews, Samsung a renoncé à l’ouverture variable sur l’ensemble des Galaxy S27. Deux fournisseurs planchaient pourtant déjà sur les modules, dont sa propre filiale Electro-Mechanics. Les sources industrielles citées avancent deux motifs. Le dispositif ferait grimper les coûts de production, et il épaissirait le bloc photo arrière. Un responsable du secteur des composants ajoute que la qualité des clichés ne pèse plus autant au moment de choisir un téléphone. L’argument fait grincer des dents chez les photographes.

Samsung connaît pourtant très bien cette technologie. La marque avait lancé le principe sur son Galaxy S9 en 2018, sous le nom de double ouverture, avec une bascule entre f/1,5 et f/2,4. Concrètement, ce mécanisme dose la lumière selon les conditions, éclaircit les scènes sombres et contrôle la profondeur de champ. Abandonné dès la génération suivante, il avait cédé la place au traitement logiciel. Apple le remet aujourd’hui au goût du jour sur ses iPhone 18 Pro et Pro Max, attendus dans quelques semaines. La série arrivera au premier semestre 2027, privée de cet argument face à son rival.