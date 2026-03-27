TCL lance une TV RGB mini-LED, mais ce n’est pas sa meilleure nouveauté

TCL présente enfin sa gamme 2026 de télévisions. Cinq modèles attirent davantage l’attention que les autres. Un modèle QD-mini LED. Trois modèles « SQD-mini LED ». Et un dernier modèle RGB mini-LED. Si la dernière aurait dû être le lancement le plus important de ce line-up, ce n’est pas vraiment le cas, TCL préférant miser sur sa nouvelle génération de dalle LCD. Explications.

Après Samsung, Sony, Hisense, Haier et Philips, c’est enfin au tour de TCL de présenter sa gamme 2026 de télévision. Un lancement très attendu parce que la marque chinoise grignote de plus en plus de part de marché aux acteurs « traditionnels » de la TV, Samsung et LG. Quelques chiffres pour justifier cela. TCL est numéro 1 dans le monde sur le segment des TV mini LED de grande taille. TCL est numéro 3 total marché en Europe (sur 24 pays). TCL est numéro 2 en volume et numéro 3 en valeur en France. Et la marque est numéro 1 en France sur le segment TV mini LED.

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Marque très ambitieuse et très dynamique, TCL est aujourd’hui un acteur incontournable. D’où l’importance du lancement de son catalogue 2026. D’autant plus que cette année sera l’avènement d’une nouvelle technologie en TV : le RGB LED. Son avantage : le rétroéclairage est pris en charge non plus par des LED bleues, mais des triples LED émettant nativement les couleurs primaires. Résultat : il n’y a plus besoin de filtre « quantum dot ». Et les couleurs sont, théoriquement, plus précises, avec un échantillon colorimétrique plus large encore. Hisense en fera son cheval de bataille en 2026. Mais pas TCL.

Le RGB mini-LED n'est pas une priorité chez TCL

En effet, TCL a dévoilé une dizaine de nouveaux modèles, dont les remplaçantes de ces modèles phares : X11, C9, C8, C7 et C6. Sur ces cinq renouvellements, un seul concerne le RGB LED (et plus précisément du RGB mini-LED). Et les autres s’appuient toujours sur la technologie QD mini-LED que la marque chinoise a fortement améliorée cette année. Tant et si bien que cette nouvelle évolution va porter le nom de… « SQD mini-LED ». Les améliorations concernent la luminosité accrue, un meilleur respect des couleurs (avec la promesse d’atteindre 100 % de l’espace BT2020), un affichage plus précis des couleurs, des noirs plus profonds et une distance optique encore réduite. Pour TCL, le SQD est meilleur que le RGB LED, tout simplement.

Sur les cinq lancements majeurs, trois modèles profitent donc du SQD, dont le porte-étendard de TCL en 2026, un modèle du RGB mini-LED et le dernier du QD mini-LED de 2025. Cela ressemble donc plus à une tentative commerciale « tactique » qu’à une manœuvre stratégique. Entrons maintenant dans le détail. La nouvelle référence en RGB mini-LED s’appelle RM9L. Elle se décline en trois tailles : 85 pouces, 98 pouces et 115 pouces. La taille reine de 65 pouces n’est pas couverte. La dalle est contrôlée par un nouveau processeur appelé TSR. Elle est compatible HDR10+, HLG, IMAX, Dolby Vision et Freesync Premium. L’audio est certifié par Bang & Olufsen. Son prix : de 6000 euros à 13000 euros.

Le SQD mini-LED est la priorité de TCL en 2026

Côté SQD mini-LED, nous retrouvons trois modèles, dont le porte-étendard : la X11L. Celle-ci se décline en trois tailles de 75 à 98 pouces, pour un prix qui varie de 5000 euros à 9000 euros. À taille égale, la X11L est plus onéreuse que la RM9L : l’ambition est donc forte. Une luminosité annoncée pouvant atteindre 10 000 nits selon la taille et jusqu’à 20 700 zones indépendantes de rétroéclairage. Des bordures inexistantes. Un design très plat (pour du LCD). Le son Bang & Olufsen, bien évidemment. Le processeur TSR. Les certifications HDR vues précédemment. Bref, il y a tout ce que TCL sait faire de mieux dans ce modèle.

Viennent ensuite les C8L et C7L, que l’on retrouve toutes les deux en cinq tailles, de 55 pouces à 98 pouces, pour des prix s’échelonnant de 1200 euros à 3800 euros pour la première et de 1100 euros à 3300 euros pour la seconde. Globalement, la C8L est une X11L moins ambitieuse. Et la C7L l’est encore un peu moins. Que ce soit du côté des zones de rétroéclairage, sur la puissance lumineuse, sur les angles de vision, sur la finesse des bordures ou encore sur le nombre de haut-parleurs intégrés. En revanche, on retrouve le même processeur, le même filtre SQD, le même travail fourni par Bang & Olufsen pour la qualité audio et la même compatibilité HDR.

La gamme 2026 de TCL comprend aussi du QD mini LED classique

Le SQD touche donc des télévisions de 1100 euros à 9000 euros. Autant dire que cela concerne tous les budgets, alors que le RGM mini-LED sera cantonné à des grandes et aux budgets plus généreux. Et pour ceux qui ne peuvent investir plus de 1000 euros dans une télévision 65 pouces, TCL propose la C6K Pro, qui s’appuie sur des technologies déjà éprouvées chez TCL, à savoir le QD mini-LED classique, avec système audio Onkyo 2.1 et processeur AiPQ Pro. 512 zones de rétroéclairage maximum. Luminosité pouvant monter à 1000 nits. Dalle nativement 144 Hz. Et dalles HVA sur les deux plus grandes tailles. Un ensemble correct pour un prix très contenu : de 800 euros à 1800 euros, sur quatre tailles : 55, 65, 75 et 85 pouces.

Ce grand lancement TCL ne se résume pas qu’à ces cinq télévisions. Vous retrouvez aussi une mise à jour de la gamme A400, avec la A400U et la A400 Pro Nxtvision, avec des écrans mats et des filtres antireflet. La première ressemble à une télévision, et la seconde à un tableau (comme The Frame chez Samsung, par exemple). Vous retrouvez une gamme QLED plus classique, avec les S5L, P6L et P7L. Dernier produit ayant attiré notre attention : le Z100SW, un caisson de basse qui peut être associé aux haut-parleurs Z100 compatibles Dolby Atmos Flex Connect. Son prix : 249 euros seul. Soit le même prix qu’une enceinte seule. Des packs devraient être proposés.