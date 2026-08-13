Pixel 11 : en cas de pépin, vous pourrez faire réparer votre smartphone pendant de longues années

Google assure la disponibilité des pièces détachées de ses smartphones Pixel 11 pendant 7 ans, soit la même durée que pour le support logiciel.

On garde notre smartphone de plus en plus longtemps. Depuis que le système de subvention par les opérateurs a perdu en popularité, il est devenu hors de question pour bien des consommateurs de changer de mobile tous les 2 ou 3 ans, surtout s’il est haut de gamme. Mais pour conserver son appareil sur une longue période, il faut en prendre soin, mais il faut aussi que le constructeur assure un certain niveau de support à long terme, aussi bien d’un point de vue matériel que logiciel. Et c’est justement ce que propose Google avec ses nouveaux Pixel 11.

Depuis plusieurs générations, la firme assure 7 ans de mises à jour d’Android et de patchs de sécurité pour ses mobiles. Elle a été la première à aller aussi loin parmi les grands constructeurs Android, si on laisse de côté des marques spécialisées dans la durabilité comme Fairphone. Mais pour qu’un tel suivi logiciel soit utile, il doit aussi être accompagné d’un support matériel équivalent. Il n’y a pas grand intérêt à mettre à jour des appareils qui tombent en ruine et dont la batterie est à plat.

Pixel 11 : Google promet 7 ans de support hardware et software

Lors du lancement des Pixel 11 en Inde, Google a confirmé que la disponibilité des pièces détachées pour ces nouveaux modèles est aussi assurée pour une période de 7 ans, rapporte Android Authority. Cette politique ne vaut pas que pour l’Inde mais pour le monde entier, dont la France. Les propriétaires d’un Pixel 11 sont donc assurés de pouvoir se procurer des pièces de rechange officielles et de faire réparer leur appareil jusqu’en 2033.

Écran cassé ou batterie qui a perdu sa capacité d’origine, n’importe quel modèle de Pixel 11 pourra donc être pris en charge pour au moins 7 années. Cette annonce est importante, car une personne qui désire garder longtemps son smartphone devra forcément en faire changer la batterie. Au bout de 1 000 cycles de charge complets (environ 3 ans selon usage), la batterie des Pixel 11 peut perdre environ 20 % de sa capacité originale.