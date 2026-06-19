Spider-Man Brand New Day bat un nouveau record, le film va être un immense carton

Le prochain film Spider-Man n'en finit pas de faire tomber les records, avant même sa sortie officielle en salles. Et puisque l'ont n'est plus à ça près : le précédent record était déjà détenu pour un autre film de la franchise.

Spider Man Brand New Day
Spider-Man Brand New Day

On ne doutait déjà pas beaucoup du succès futur de Spider-Man : Brand New Day. Le film cumule tous les facteurs de chance : c'est un film Spider-Man, et c'est en plus un film Spider-Man de l'ère Tom Holland. Et puis, la première bande-annonce est sortie et l'on a compris que celui-ci ferait encore mieux que les autres. Le trailer a pulvérisé le record du nombre de vues sur YouTube en 24 heures, pourtant détenu par GTA 6, autre mastodonte dans sa catégorie.

Autant dire que l'on s'attendait à ce que la deuxième bande-annonce fasse à son tour des émules. Diffusée ce mercredi 17 juin, celle-ci cumule déjà plusieurs dizaines de millions de vues sur les différentes versions publiées par Sony. Mais ce n'est pas de ce record dont il est question ici. En effet, en plus d'annoncer une multitude de caméos dans le film, ce trailer venait surtout déclarer ouvertes les précommandes pour les places en salle.

Sur le même sujet — Spider-Man Brand New Day sera très différent du comics original sur ce point

Spider-Man Brand New Day bat déjà un record au box-office avant même sa sortie

Ça n'a pas raté : d'après des informations obtenues par nos confrères de Deadline, le film a d'ores et déjà vendu plus de tickets que n'importe quel autre film au cours des cinq dernières années. Tout de même. Mais ça ne s'arrête pas là. On vous laisse deviner qui était le détenteur du précédent record. Hé oui, il s'agit bien de Spider-Man: No Way Home QUI, en 2021, avait enregistré 78 millions de dollars au box-office son premier jour de vente.

« Y aura-t-il un jour un dernier Spider-Man ? Tout le monde devrait aller voir ce [film] comme si c'était le dernier Spider-Man. », a déclaré Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Brand New Day. On a comme la sensation que les fans du super-héros n'ont pas besoin d'un ultimatum pour se laisser convaincre.


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