Marvel : le Punisher revient dans un épisode spécial sur Disney+, voici quand

Après son apparition dans la saison 1 de Daredevil Born Again, Frank Castle, alias le Punisher, va avoir droit à un épisode unique sur Disney+. La date de diffusion est déjà connue.

The Punisher

Les héros Marvel ne sont pas tous des “gentils”. Certains n'hésitent pas à transgresser les lois, voire à tuer. Parmi ces anti-héros qui finissent souvent par faire le bien quand même, le Punisher est certainement l'un des plus appréciés. Porté à l'écran dans la saison 2 de la série Daredevil (celle de Netflix en 2016), le personnage a eu droit à son propre spin-off en deux saisons, entre 2017 et 2019. Puis les apparitions de Frank Castle sont devenues bien plus rares.

Il a fallu attendre la première saison de Daredevil Born Again en 2025 pour le revoir régulièrement. Ce ne sera pas la dernière fois puisque sa présence est confirmée dans le prochain film Marvel Spider-Man Brand New Day, dont la première bande-annonce bat tous les records. Mais si vous aimeriez que le personnage soit au centre de l'action plutôt qu'un partenaire (ou ennemi) du héros principal, réjouissez-vous : le Punisher revient sur Disney+ pour un unique épisode.

Voici quand Disney+ diffusera un épisode spécial mettant en scène le Punisher

Intitulé “One more kill“, que l'on peut traduire par “Un dernier meurtre” ou “Une dernière victime“, l'épisode spécial du Punisher sera diffusé le 12 mai 2026 sur Disney+. C'est-à-dire pile une semaine après le final de la saison 2 de Daredevil Born Again le 5 mai. De là à imaginer que les événements des deux seront liés, il n'y a qu'un pas. C'est loin d'être une certitude pour autant puisqu'aucun détail n'a filtré sur l'intrigue à ce stade.

Lire aussi – Daredevil Born Again règle le principal problème des fans avec le Punisher de la série Netflix

On note cependant sur l'affiche diffusée sur X (Twitter) que Frank Castle est particulièrement marqué, du moins plus que d'habitude. Outre quelques blessures sur le visage, il porte la barbe, lui qui est normalement rasé de près. Entre cet aspect négligé et le titre de l'épisode, faut-il s'attendre à un genre de baroud d'honneur du Punisher ? Les paris sont ouverts.


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