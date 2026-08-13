Eclipse totale : après celle du 12 août, une autre arrive très bientôt. Voici la date à cocher dans votre agenda

Après l’éclipse solaire totale de 2026, nous attendent une autre éclipse totale encore plus longue en 2027, puis une éclipse annulaire en 2028.

Eclipse totale
Crédits : 123RF

Nous venons d’assister à la première éclipse solaire totale en Europe depuis 1999, mais il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour assister à un autre phénomène de ce type. Deux autres événements importants sont attendus dans les prochains mois. Nous avons d’abord rendez-vous dans presque un an pile, le 2 août 2027, pour une nouvelle éclipse de Soleil totale.

Il faudra toutefois voyager pour avoir la chance d’en avoir un aperçu à 100 %, puisqu’elle ne sera complète que dans l’extrême sud de l’Andalousie et au niveau de Gibraltar pour le continent européen. Il sera aussi possible de se rendre tout au nord du Maroc, à Tanger ou Ceuta par exemple. L’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, l’Arabie saoudite et le Yemen sont aussi concernés.

Une éclipse totale en 2027 et une éclipse annulaire en 2028 pour compléter une trilogie particulièrement rare

La particularité de cette éclipse est que la phase de totalité sera bien plus longue que celle de cette année, jusqu’à près de 5 minutes dans les meilleurs secteurs, contre moins de 2 minutes en 2026. Autre différence majeure, elle n’aura plus lieu juste avant le coucher du soleil, mais le matin, vers 10 h 45 dans le cas de l’Espagne.

carte éclipse totale 2027
Crédit : Laboratoire temps espace – Observatoire de Paris

L’épisode suivant aura lieu dès le 26 janvier 2028. Pas d’éclipse totale ici, mais une éclipse annulaire. La lune passera devant le Soleil, mais à une distance plus éloignée de la Terre, ne lui permettant de recouvrir l’étoile entièrement de notre point de vue. Nous aurons donc cette fois un anneau de feu, avec les bords du Soleil autour de la lune. Les meilleurs endroits pour l’observer seront encore une fois l’Espagne (une bonne partie de l’Andalousie jusqu’à la côte est avec Barcelone et Valence), le sud du Portugal et le nord du Maroc. L’éclipse annulaire se produira en fin d’après-midi et durera plusieurs minutes.

Nous avons pu assister à l’éclipse totale du 12 août 2026 depuis Valence, en Espagne. En France, elle n’était pas visible à 100 %, Biarritz étant la ville la mieux lotie avec un taux d’obscuration de 99,5 %. La prochaine éclipse totale observable depuis la France n’aura lieu qu’en 2081. Il est peut-être temps de planifier un voyage dans la péninsule ibérique ou au Maghreb pour août 2027 ou janvier 2028.


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