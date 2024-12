Thunderbolts : le Suicide Squad de Marvel s’annonce unique en son genre d’après cet acteur

Thunderbolts, le Suicide Squad de Marvel, s'annonce unique en son genre. C'est en tout cas ce qu'a déclaré David Harbour, qui reprendra son rôle de Red Guardian dans le prochain film du MCU.

Comme vous le savez peut-être, Marvel a décidé de faire une pause bienvenue dans les sorties du MCU cette année après les échecs cuisants rencontrés en 2023 avec Ant-Man 3 et The Marvels. Résultat, les fans n'ont eu le droit qu'à un seul film cette année, à savoir Deadpool & Wolverine. Le long-métrage a d'ailleurs rencontré un succès fou en salles, avec plus d'1,3 milliard de dollars amassés au box-office mondial. Signe qu'il y a encore de la demande pour les films de super-héros.

Après cette intermède donc, le MCU compte bien faire un retour triomphale en 2025 avec pas moins de trois sorties importantes : Captain America 4, Thunderbolts et un énième reboot des 4 Fantastiques. Le petit écran ne sera pas en reste avec une armée de séries à venir sur Disney+, comme Daredevil Born Again, Eyes of Wakanda ou encore Marvel Zombies, IronHeart et Wonder Man.

Thunderbolts, le prochain film Marvel à surveiller

Dans la liste des long-métrages à venir, Thunderbolts reste à nos yeux le plus excitant. Pour cause, Marvel entend bien proposer son “Suicide Quad” personnel avec cette réunion improbable d'anti-héros. On retrouve ainsi dans cette bande de second couteaux :

le Soldat de l'Hiver / Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Red Guardian (David Harbour)

Yelena (Florence Pugh)

Taskmaster (Olga Kurylenko)

Ghost (Hannah John-Kamen)

Evil Captain America (Wyatt Russel)

Un Marvel unique en son genre d'après cet acteur

Réalisé par Jake Schreier, le film est attendu dans les salles obscures le 30 avril 2025. Mais concrètement, à quoi peut-on s'attendre ? Dans une interview accordée à nos confrères de Coolider, David Harbour (Red Guardian) a évoqué les raisons selon lesquelles il pense que le film va se démarquer des autres productions Marvel.

L'acteur américain a notamment vanté l'incroyable alchimie entre les membres de cette équipe de loups solitaires : “Je ne sais pas si j'ai jamais passé un meilleur moment sur un film. Chaque journée était créative, riche et amusante, mais aussi nous n'avions pas peur d'aller dans les endroits qui nous faisaient peur, et cela nous permettait de vraiment vivre la vie des personnages”.

Il poursuit : “Je pense que ce que vous verrez est, encore une fois, une véritable alchimie. Wyatt, Sebastian, Florence, Hannah, Julia, tout le monde, nous voulions nous rendre fous. Je pense que nous avons cherché à nous titiller sans arrêt, comme le feraient des anti-héros, ce qui nous a amené à ressentir et dire des choses parfois provocatrices. C'est ce qui a rendu notre alchimie si forte”, explique l'interprète, que l'on reverra également dans la saison 5 de Stranger Things. A voir donc si Thunderbolts fera mieux que le Suicide Squad de James Gunn pour mettre en scène des anti-héros. Le rendez-vous est pris en avril 2025.