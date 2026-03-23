Spider-Man Brand New Day sera très différent du comics original sur ce point

Inspiré par le comics du même nom, le film Spider-Man Brand New Day n'en reprendra pas la trame. Pour la plus grande joie de nombreux fans. On vous explique pourquoi.

Spider Man Brand New Day
Spider-Man Brand New Day

5 ans que les fans attendaient ça. Mais cette fois, ça y est : le film Spider-Man Brand New Day arrive cette année pour reprendre là où No Way Home nous a laissé. Enfin, pas tout à fait puisque les événements de l'opus à venir se déroulent 4 ans après ceux du précédent. Oublié de tous, Peter Parker ne vit plus que pour faire le bien dans le costume de l'homme-araignée, qui lui jouit d'une très bonne réputation. Mais ce n'est pas vraiment ça qui intéresse le jeune homme incarné par Tom Holland.

On peut le voir dans la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day : le film tourne autour de l'envie de retrouver son passé disparu. Surtout en ce qui concerne sa relation avec MJ et Ned, respectivement son ancienne petite amie et son meilleur ami. C'est là une bifurcation fondamentale avec le comics original éponyme dont le film tire son inspiration. Et si généralement on se méfie quand une adaptation prend trop de liberté avec l’œuvre de base, ici la majorité des fans sera contente de l'apprendre.

Comment le film Spider-Man Brand New Day se différencie du comics éponyme

La bande-dessinée Spider-Man Brand New Day démarre avec le démon Mephisto qui efface de l'histoire le mariage entre Peter Parker et MJ. On se retrouve catapulté des années en arrière dans un univers où, à la place, le couple s'est séparé en mauvais termes et ne s'adresse plus la parole. Parker vit de nouveau avec sa tante May et vend des photos au journal Daily Bugle. En résumé, c'est une régression majeure qui, si elle facilite le “reboot” du personnage, met en colère la grande majorité des lecteurs.

Lire aussi – Un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire ? Sam Raimi prend la parole

Dans le comics, Spider-Man ne cherche pas à renouer avec son passé, mais à se construire un nouvel avenir en acceptant que ce qu'il a perdu ne sera jamais retrouvé. Tout ce qui a été fait en matière de développement du personnage pendant des dizaines d'années est jeté à la poubelle.

Marvel ne veut visiblement pas s'attirer les foudres des spectateurs en opérant de la même façon. À moins que Peter Parker choisisse lui-même de laisser son passé derrière lui. Dans ce cas, ce serait un choix conscient et non subi, ce qui déjà en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Réponse en salle le 29 juillet 2026.


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