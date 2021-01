Soldes hiver Boulanger 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes d'hiver 2021 chez Boulanger, c'est l'occasion de faire des économies sur une multitude de produits high-tech. Du 20 janvier au 11 février 2021 l'enseigne française propose des réductions et bons plans sur des milliers d'articles. Nous avons sélectionné ceux qui semblent valoir vraiment le coup.

Souris Logitech MX518 à 19,99 €

Bon plan dans le cadre des soldes d'hiver 2021 pour les personnes ayant un budget de 20 euros et voulant s'équiper d'une souris filaire de qualité. Boulanger propose l'excellente souris gamer Logitech MX518 au tarif de 19,99 euros au lieu de 59,99 euros ; ce qui fait 40 euros de remise immédiate de la part du revendeur.

Pour information, le retrait du produit en magasin Boulanger est gratuit. Il est donc conseillé de privilégier ce mode de livraison pour éviter de payer des éventuels frais de port supplémentaires. À propos des caractéristiques de la souris, la MX518 de Logitech conçue pour les droitiers est une souris pour gamer qui dispose notamment d'un capteur optique Hero 16 000 DPI ultra précis, de 8 boutons programmables, d'un taux de polling de 1000 Hz et d'une mémoire interne intégrée permettant la sauvegarde de 5 profils d’utilisation différents.

Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

L'Echo Dot est une enceinte connectée compacte se présentant sous la forme d'un galet. Grâce à elle, lancez et contrôlez vos musiques préférées par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages à toute personne qui possède un appareil Echo, contrôlez vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affiché à 29,99 € au lieu de 59,99 € soit 35 € de réduction dans le cadre des bons plans soldes hiver 2021 Boulanger.

Ecran connecté Google Nest Hub à 71,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le Google Nest Hub s'avère être un excellent choix. Si habituellement on le trouve à 129,99 €, il est possible de l'acquérir sous la barre des 75 € durant les soldes d'hiver 2021 à plus exactement 71,99 €. Ce Smart Display intègre l'assistant Google et vous permet de facilement contrôler vos dispositifs connectés grâce à son écran tactile de 7 pouces.

En outre, on retrouve les connectivité sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth. vous pouvez aussi via ce dernier, visionner des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos. Plus d'informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Pack 2 ampoules connectées Philips Hue White & Colors + télécommande à 79,95 €

Belle offre pour ce pack connecté Philips Hue comprenant 2 ampoules connectées Philips Hue White & colors E27 avec un variateur Philips Hue Dimmer switch. Il passe à 79,95 € au lieu de 119,98 € soit une réduction de 33% durant les soldes d'hiver 2021. Les ampoules présentes dans le pack délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles permettent également une synchronisation avec la musique et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Le variateur vous permet de changer l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue, il se place là où vous voulez et fait office de commutateur sans fil et télécommande. Pour profiter pleinement de votre installation connectée et contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue, un pont de connexion (vendu séparément) est nécessaire.

Fire TV Cube à 89,99 €

Le Fire TV Cube embarque un processeur hexacœur puissant, qui permet de profiter d'un accès au contenu 4K Ultra HD et des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+. La technologie Dolby Atmos est disponible sur une sélection de titres Prime Video et Netflix. Il est à 89,99 € au lieu de 129,99 € pendant les soldes d'hiver 2021.

Pack Philips Hue Play à 149,99 €

La barre lumineuse Philips Hue Play offre un éclairage connecté haut en couleur. Plongez dans une ambiance immersive lors de vos séances de divertissement à la maison, seul ou en famille. Film, jeu ou musique, créez la magie de la lumière autour de vous. Chaque barre embarque d'une lampe à 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche froide à chaude. Personnalisez le jeu de lumière et variez les styles selon les circonstances. Vous pouvez placer les barres debout ou à l'horizontale sur n'importe quelle surface plate.

Elles peuvent également être fixées au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis. Enfin, ces barres connectées utilisent le protocole ZigBee pour le contrôle et le paramétrage à distance. Elles sont compatibles Alexa et Google Assistant. Le pack est proposé à 149,99 € au lieu de 189,99 € pendant les soldes d'hiver 2021 Boulanger.

Pack découverte Philips Hue à 169,99 €

Boulanger propose un pack démarrage avec 5 objets connectés de Philips Hue au prix de 169,99 euros ; soit 50,10 euros de moins par rapport à son tarif conseillé. Les 5 objets connectés sont les suivants : 2 ampoules White & Color E27, 1 Hue Play, 1 télécommande Dim Switch et 1 pont Hue.

À propos des points forts des produits, les ampoules connectées ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. De son côté, la Dim Switch est un variateur qui change l’intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. Elle fait l’objet d’un commutateur sans fil et d’une télécommande.

Quant au pont de connexion, il permet de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue. Enfin, la barre de lumière Hue Play est idéale pour une décoration intérieure personnalisable. Elle peut se fixer au mur, derrière un meuble ou à l'arrière de votre téléviseur.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 2790 €

1000 euros de réduction pour la TV OLED Sony Bravia KD65AG9 sur Boulanger qui passe à 2790 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.