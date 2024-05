French Days Galaxy Book 3 : le PC portable Samsung est à moins de 540 €

Le Galaxy Book 3 est en promotion chez Amazon, à l'occasion des French Days 2024. Pour l'événement commercial, le PC portable Samsung passe sous la barre des 540 euros grâce à l'application d'un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan consacré aux French Days Amazon 2024, le géant du commerce en ligne effectue une offre intéressante à saisir sur le Galaxy Book 3. Proposé dans un coloris gris anthracite, le PC portable de la marque Samsung passe de 813,87 à 539 euros.

Afin d'obtenir le prix réduit, il est conseillé d'utiliser le coupon FD10 durant l'étape de la commande. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et qui bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans.

Lire aussi – PC portables et MacBook : les meilleures offres des French Days

À propos de ses principales caractéristiques, le Samsung Galaxy Book 3 lié au bon plan Amazon est un PC portable qui embarque un écran anti-reflets de 15,6 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Core i5-1235U, une carte graphique Intel Iris Xe Graphics, une batterie de 54 Wh, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD. Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le laptop de la marque coréenne peut être utilisé pendant une durée maximale de 21 heures après une charge complète. Pour terminer, la connectique de l'appareil est composée de la norme Wifi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, de deux ports USB Type-C et d'un port HDMI.