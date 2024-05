C'est certainement l'une des très bonnes affaires de ces French Days 2024 ! À la veille du premier week-end du mois de mai, Cdiscount vous permet de vous offrir l'excellent ordinateur Apple MacBook Air avec M2 à un prix inédit.

Le MacBook Air avec M2 est à l'honneur sur le site Cdiscount, à l'occasion des French Days 2024. Au cours de l'événement commercial, l'ordinateur Apple proposé dans sa version 256 Go et son coloris gris minuit est à 989 euros au lieu de 1099 euros. Pour avoir le tarif préférentiel, il est conseillé de saisir manuellement le code 10DES79 pendant l'étape de la commande. À titre d'information, la livraison du MacBook Air est gratuite à domicile et en point relais.

Considéré comme le successeur du MacBook Air de 2020, le modèle 2022 du MacBook Air est un ordinateur portable doté d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2560 x 1664 pixels. Le laptop de la marque à la Pomme dispose de la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh, une autonomie maximale de 15 heures, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir davantage sur l'appareil, nous vous conseillons de consulter notre article dédié au test de l'Apple MacBook Air M2.