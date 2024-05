PC portables et MacBook : les meilleures offres des French Days

Les French Days du printemps 2024 offrent de belles opportunités pour acheter un PC portable Windows ou un MacBook à bon prix. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions du moment.

Que vous recherchiez un PC portable gamer, un modèle bureautique ou encore un MacBook Air ou Pro, nous avons déniché plusieurs offres intéressantes pendant les French Days. Ces promotions sont à retrouver chez Amazon, chez Boulanger, Fnac Darty ou encore chez Rue du Commerce. Voici notre sélection des meilleurs PC portables à prix réduit.

PC portables : le top des offres French Days

Ce qu'il ne faut pas rater

Voilà pour notre sélection des meilleures offres des French Days sur les PC portables Windows et MacBook. Si vous avez un budget serré pour un PC portable gamer, l'Asus Tuf Gaming F15 disposant d'une RTX 3050 est à seulement 599 €. C'est un prix exceptionnel pour un modèle ce cette catégorie. D'autant plus qu'il dispose aussi d'un Core i5 et de 16 Go de RAM.

Notez que la carte graphique n'est pas bridée. Son TGP est de 95W, soit le maximal sur ce modèle. De quoi jouer confortablement en Full HD, surtout sans le Ray Tracing. Pour 200 € de plus, vous pouvez passer à la génération supérieure, en l'occurrence un PC portable gaming avec une RTX 4050 qui offre plus de puissance que son prédécesseur. L'offre porte sur l'HP Victus 16 avec 16 Go de RAM ainsi qu'un processeur Ryzen 5 7640HS.

Si vous visez la RTX 4060 pour plus de confort en Full HD, il y a le MSI Thin GF63 à 949 € sur Amazon ou le Dell G15 5530 à 989 € avec le code FD10.

En bureautique, les meilleures offres des French Days portent sur le Lenovo IdeaPad 1 avec Ryzen 7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD à seulement à 499 €. Au même prix, vous avez aussi l'Asus Vivobook 15 avec une configuration similaire, mais en Core i5.

Enfin, du côté d'Apple, il y a le MacBook Air de 2020 avec une puce M1 qui est affiché à 799 € sur Cdiscount pour les French Days. La version M2 de seconde génération est à 1049 € sur la Fnac grâce à un bonus de reprise de 150 €. Sinon, comptez 1199 €.

Pour finir, le MacBook Pro de 2023 avec puce M3 Pro + 1 To de stockage est à 2349 € au lieu de 3000 €. Si le prix affiché est de 2499 €, ce qui n'est déjà pas mal, il est possible de faire baisser le prix davantage avec un bonus de reprise de 150 €.