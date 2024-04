French Days Amazon : faites des économies avec les meilleures offres du printemps

Amazon prend part aux French Days du printemps 2024. Vous découvrirez ici les meilleurs bons plans du moment sur les produits high-tech.

C'est parti pour la première vague des French Days de 2024. Plusieurs enseignes participent à cette grande foire aux promos. C'est aussi le cas d'Amazon qui propose des réductions exceptionnelles sur de nombreux produits. On a fait le tour et vous proposons ici un récapitulatif des meilleures offres sur les produits high-tech.

Cette année, les French Days sur Amazon se déroulent du 30 avril au 7 mai 2024. Le site e-commerce lance ainsi un marathon de 8 jours pendant lesquels vous pourrez réalisez dés économies importantes. Les marques françaises sont notamment mises à l'honneur, de nombreuses autres marques sont aussi concernées par ces promotions spéciales.

French Days Amazon : le top des offres sur les objets connectés

Informatique

French Days : les meilleurs offres Amazon sur les smartphones

Ecouteurs et casques audio en promotion sur Amazon

Caméra de surveillance intérieure Tapo C200 à 19 €

Avec moins de 20 €, il est possible d'avoir une caméra de surveillance intérieure qui ne souffre pourtant d'aucune lacune. Le modèle Tapo C200 offre un excellent rapport qualité prix et dispose de toutes les fonctionnalités d'une bonne caméra connectée.

Elle offre ainsi bonne qualité d'image, détection de mouvent, vision nocturne, mouvement horizontal jusqu'à 360°, audio bidirectionnel ou encore une alarme sonore. Ce modèle qui avait été lancé à 40 € est actuellement en promotion à 19 € sur Amazon.

Enceinte Amazon Echo Pop à 25 € au lieu de 55 €

La plus compact des enceintes connectées d'Amazon fait l'objet d'une réduction de 55% pendant les French Days du printemps 2024. Habituellement facturée 55 €, elle est disponible à 25 € en ce moment. Vous réalisez une économie de 30 € qui correspond à plus de la moitié du prix de l'enceinte connectée. Tous les coloris sont concernés par cette promotion.

Malgré sa petite taille, l'Amazon Echo offre un son de qualité et d'une puissance suffisante pour remplir une petite pièce. Elle offre par ailleurs toutes les fonctionnalités de ses aînées, dont l'Echo Dot 5 qui est affiché en ce moment à 35 € au lieu de 75 €. Grâce à Alexa, vous pouvez prendre le contrôle des objets connectées de la maison à la voix.

Amazon Fire TV Stick 4K à 40 € au lieu de 70 €

Une valeur sûre qu'on ne présente plus et qui s'adresse à ceux qui souhaitent transformer leur TV classique en un modèle entièrement connectée. Il suffit de disposer d'un port HDMI et le tour est joué. Et même ceux qui possèdent déjà un téléviseur connecté peuvent s'en servir pour profiter d'une système d'exploitation complet, alternatif et qui a fait ses preuves.

L'Amazon Fire TV Stick 4K est en ce moment à 40 € au lieu de 70 €. Cela correspond à une réduction de 43% et à une économie de 30 €.

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dès 1037 €

Les deux versions les plus avancées de la série iPhone 15 sont aussi en promotions sur Amazon. Si vous préférez le format compact de l'iPhone 15 Pro, ce dernier est à 1037 € au lieu de 1229 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Cela correspond à une réduction de 192 € et c'est la plus grosse remise proposée à ce jour sur le site depuis le lancement du smartphone Apple.

Sa version grand format, l'iPhone 15 Pro Max dans sa version de 256 Go est quant à elle proposée à 1270 € au lieu de 1479 €, ce qui correspond à une réduction de 209 €.

Casque Sony WH-1000XM4 à 207 € au lieu de 270 €

Alors qu'il avait été lancé à 380 €, le casque sans fil Sony WH-1000XM5 est disponible en ce moment à 207 € grâce à une promotion en cours sur Amazon Italie. Sur Amazon France, le casque est actuellement à 299 €. La réduction est donc non négligeable.

Notez qu'il n'y a pas de frais particulier qui viennent s'ajouter au prix du casque si ce n'est la livraison de 5,68 €. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon habituel pour passer la commande. Le produit sera chez vous dans un délai de 3 jours ouvrés.

Apple AirPods Pro 2 avec boîtier MagSafe (USB‑C) à 232 € au lieu de 279 € ​​​​​

La deuxième génération des écouteurs sans fil “Pro” d'Apple est toujours en tête du catalogue des écouteurs de la marque. Il s'agit ici de la version disposant d'un boîtier MagSafe avec un port USB-C. Lancé il y a quelques mois à 280 €, il profite d'une belle réduction sur Amazon et s'affiche en ce moment à 232 € pendant les French Days. C'est son prix le plus bas sur le site depuis le lancement.

PC Portable Dell G15 5530 à 999 € au lieu de 1499 €

Un bon PC portable gaming équipé d'une RTX 4060 et d'un Core i7 de 13e génération sous la barre des 1000 €, voici une belle offre proposée sur Amazon pendant les French Days. Le modèle concerné est ici un Dell G15 5530 de 15,6 pouces qui bénéficie d'une bonne construction et offre des performances confortables pour encaisser n'importe quel jeu moderne en Full HD.

Il fait l'objet d'une réduction de 500 € qui permet de l'avoir à 999 € au lieu de 1499 €. C'est une occasion à ne pas rater si vous visez un bon PC portable gamer à un prix imbattable.